Leijona-legenda Myllys kertoo arvostavansa Olkinuoran elettä, joka näkyy hänen kypärässään MM-turnauksessa.

Leijonien luottomaalivahdit Jussi Olkinuora ja Harri Säteri kuuluvat molemmat niin sanotusti Bona Hallikaisen talliin. Helsinkiläinen Hallikainen, 42, on suunnitellut ja maalannut sekä Olkinuoran että Säterin maajoukkueessa käyttämät kypärät eli tuttavallisemmin maskit.

Olkinuora, 31, käyttää meneillään olevissa MM-kotikisoissa samaa maskia, joka hänellä oli viime vuoden MM-turnauksessa ja talvella pelatuissa olympialaisissa.

Hallikaisen mukaan Olkinuoran käyttämä maski on replika Jarmo Myllyksen aikoinaan käyttämästä maskista. Myllys, 56, tunnetaan vuoden 1995 maailmanmestarina ja monivuotisena Leijonien luottomiehenä.

"Myllyksen alkuperäisen maskin oli valmistanut Jerry Wright Itechiltä ja maalannut Frank Cipra. Molemmat ovat alan legendoja. Ehdotin Jussille, että tehdäänkö tästä mallista hänelle replika ja vihreää valoa tuli”, Hallikainen kertoi taannoin Ilta-Sanomille.

Jussi Olkinuora käyttää retrohenkistä maskia. Kuva Pekingin olympialaisista.

Myllys totesi viime kesänä Ilta-Sanomille arvostavansa Olkinuoran elettä.

"Se on nätti maski – kiva, kun hän käyttää nyt samanlaista. On upea juttu, tosi hieno homma”, Myllys sanoi.

Jarmo Myllys (vas.) Leijonien treeneissä 2001. Menossa mukana Miikka Kiprusoff.

MM-kotikisoihin Olkinuoralle ei erikseen uutta maskia laadittu, vaan hän torjuu edelleen ”Myllys-maskilla”. Olkinuoran maski on kotimaista Wall Mask -tuotantoa ja siis Hallikaisen maalaama.

Säterillä MM-kotikisoissa käytössä oleva Bauerin maski tehtiin myös jo viime vuodeksi. Se oli Säterin, 32, suojana Suomelle voitokkaissa Kiinan olympialaisissa.

"Harri antoi minulle maskin suhteen vapaat kädet. Jussin maski on enemmän retro-henkinen, mutta Harrin maskissa on enemmän tällaista sinistä teemaa, mutta maalaus on itseasiassa aika simppeli”, Hallikainen tuumaa.

Harri Säteri MM-ottelussa Latviaa vastaan.

Hallikainen kertoo, että olympialaisissa maskin leukaosan Säteri-teksti jouduttiin peittämään teipillä.

"Olympialaisissa on aika tarkat säännöt näistä ja käsittääkseni juuri siksi teksti piti peittää. Sen vaaleamman sinisen teipin kanssa maski näyttää vähän oudolta. Maski tehtiin aikoinaan MM-kisoihin ja MM-kisoissa on tosiaan vähän sallivammat säännöt maalauksista kuin olympialaisissa.”

Bona Hallikainen on pitkän linjan kiekkomies.

Hallikainen kertoo maalanneensa maskeja 27 vuotta. Hän työskentelee myös HIFK:n huoltajana ja tuntee varusteasiat tarkasti. Hallikainen sanoo, että maalivahdeille pyritään yksilöimään ja räätälöimään varusteita aiempaa innokkaammin maajoukkuekäyttöön.

Takavuosina maalivahdit pelasivat arvokisoissa yleensä samoilla varusteilla kuin seurajoukkueessa. Seurajoukkueen värityksestä riippuen ne saattoivat olla täysin erilaiset kuin maajoukkuevärit. Nyt tilanne on sikäli muuttunut, että maalivahdit ottavat entistä herkemmin käyttöön maajoukkueen väreihin sopivia varusteita.

"Kulttuuri on muuttunut ainakin Suomen joukkueessa. Se on lähtenyt huoltajista ja tietysti maalivahdeistakin. On haluttu panostaa siihen, että on maajoukkuemaski päässä ja varusteet olisivat väreihin sopivia”, Hallikainen kertoo.

Kynnys ottaa käyttöön uusia varusteita on ylipäätään madaltunut. Varusteita ei välttämättä tarvitse ajaa sisään niin kauan kuin takavuosina, jolloin materiaalit olivat kankeampia.

Ääriesimerkkinä voidaan pitää takavuosien latvialaista NHL-maalivahtia Arturs Irbeä, jonka kerrottiin ajelleen maasturilla jalkapatjojensa yli, jotta niistä tulisi notkeampia ja hänelle mieluisampia. Irbellä oli muutenkin tapana pelata ikivanhoilla varusteilla, joita sitten paikkailtiin ja korjailtiin kyllästymiseen asti.

"Nykyaikana tilanne on kääntynyt liki toisinpäin, kun varusteet ovat kehittyneet niin paljon. Moni veskari pitää nimenomaan tuoreista ja juuri paketista otetuista varusteista”, Hallikainen kertoo.

