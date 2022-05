Valioliigapalkituista päätti yleisö äänestämällä liigan sivustolla sekä liigan 20 joukkueen kapteenit ja jalkapalloasiantuntijoista koottu ryhmä.

Kevin de Bruyne on Manchester Cityn keskikenttäpelaaja.

Manchester Cityn pelintekijätähti Kevin De Bruyne on äänestetty jalkapallon Englannin Valioliigan Vuoden pelaajaksi, kertoi liiga lauantaina. Belgialaiselle De Bruynelle, 30, valinta on uran toinen, edellisen kerran hänet arvostettiin liigan parhaaksi vuonna 2020.

Valioliigapalkituista päätti yleisö äänestämällä liigan sivustolla sekä liigan 20 joukkueen kapteenit ja jalkapalloasiantuntijoista koottu ryhmä. De Bryune jätti taakseen seitsemän muuta ehdokasta eli Trent Alexander-Arnoldin, Jarrod Bowenin, Joao Cancelon, Bukayo Sakan, Mohamed Salahin, Son Heung-minin ja James Ward-Prowsen.

De Bruyne on liigakauden 29 ottelussaan tehnyt 15 maalia ja kirjannut seitsemän maalisyöttöä. Hän on kautta aikain neljäs pelaaja, joka on palkittu kauden parhaana kahdesti. Kolme muuta ovat Thierry Henry, Cristiano Ronaldo ja Nemanja Vidic.