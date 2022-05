Erling Haalandia ja Kylian Mbappéa havitelleelle Real Madridille jäi vain luu käteen mehevästä saaliista.

PSG:n hyökkääjätähti Kylian Mbappé, 23, on viikonlopun jälkeen virallisesti maailman parhaiten palkattu jalkapalloilija ja samalla ilmeisesti myös maailman parhaiten palkattu urheilija. Rahasummat ranskalaisen hyökkääjän kohdalla ovat täysin tolkuttomia.

PSG teki Mbappén kanssa uuden kolmivuotisen sopimuksen, jossa allekirjoituspalkkio on mediatietojen mukaan 120 miljoonaa euroa, joka on jaettuna kolmelle vuodelle. Lisäksi Mbappé saa viikkopalkkana mediatietojen mukaan miljoona euroa. PSG väittää, että vuosipalkka on noin 40 miljoonaa euroa.

Jos lasketaan maltillisen vaihtoehdon mukaan, on Mbappén vuosipalkka yhteensä 83 miljoonaa euroa ja korkeimman vaihtoehdon mukaan 93 miljoonaa euroa.

Talouslehti Forbesin taannoisen jutun mukaan ennen Mbappén uutta sopimusta oli parhaiten palkattu urheilija Lionel Messi, joka lehden mukaan ansaitsi 71 miljoonaa euroa vuodessa. Mainittakoon, että Forbesin listan kakkosena oli NBA-koripalloilija LeBron James 39 miljoonan euron vuosipalkallaan.

Espanjan jalkapallojättiläinen Real Madrid tunsi itsensä loukatuksi Mbappén sopimuksesta. Se oli jo ehtinyt kaavailla joukkueensa tulevaisuutta Mbappé kirkkaimpana tähtenään. Tiettävästi Real Madrid oli valmis maksamaan Mbappélle 40 miljoonan euron vuosipalkkaa.

The Athletic -lehden mukaan Real Madrid kertoi viime kesänä seuraan uudestaan päävalmentajaksi tulleelle Carlo Ancelottille, että seurasta myytäisiin pelaajia Mbappén palkkojen kattamiseksi. Raphael Varane myytiin Manchester Unitedille 47 miljoonalla eurolla, ja lisäksi seura möi Sergio Reguilonin, Achraf Hakimin ja Martin Ødegaardin 106 miljoonalla eurolla. Näistä rahoista tuli Realin ”Mbappé-rahasto”.

Alun perin Real oli havitellut sekä Borussia Dortmundin Erling Haalandia että Mbappéa, mutta päätyi sitten havittelemaan vain ranskalaista, koska rahat eivät riittäisi molempiin. Siksi Real suunnitteli ostavansa Haalandin ensi vuonna.

The Athleticin mukaan Manchester City tiesi, että Real aikaistaisi Haalandin ostamista vuodella, jos Mbappé jäisi PSG:hen. City vakuutti Haalandin, ja Realille jäi saaliista vain luu käteen.

Häviäjän osaan jäänyt Real Madrid sai Espanjan liigan, La Ligan tuekseen. La Ligan puheenjohtaja Javier Tebas sanoi, että Mbappén uusi sopimus PSG:n kanssa on ”loukkaus jalkapalloa kohtaan”.

La Liga ilmoitti lauantai-iltana tekevänsä valituksen Euroopan jalkapalloliitto Uefalle Mbappén sopimuksesta.

”La Liga haluaa todeta, että tämän tyyppinen sopimus hyökkää Euroopan jalkapallon vakauttaa kohtaan uhaten samalla satojatuhansia työpaikkoja, ei vain eurooppalaisissa kilpailuissa, vaan myös kansallisissa kilpailuissa”, La Liga ilmoitti.

”On skandaali, että 220 miljoonan euron tappiot viime kaudella tehnyt ja yli 700 miljoonan euron tappiot aiemmilla kausilla tehnyt PSG, jonka joukkue on maksanut noin 650 miljoonaa, voi tehdä tuollaisen sopimuksen.”

La Liga ilmoitti tekevänsä valituksen Uefalle, Ranskan hallinto-oikeuteen ja talousviranomaisile sekä Euroopan unionin viranomaisille. Tällä tavoin La Liga ilmoitti puolustavansa eurooppalaista jalkapalloa ja sen kestävyyttä.

Paris Saint-Germainin omistaa Qatari Sports Investment -yhtiö, joka on Qatarin valtion sijoitusyhtiön tytäryhtiö.

Lue lisää: Kylian Mbappé on työttömyyden riivaaman betonilähiön lahja Ranskalle –”Jalkapallon pelaaminen on keino paeta köyhyydestä”