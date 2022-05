Bottas uskoo, että seuraavassa osakilpailussa Monacossa Alfa Romeo on vielä vahvempi.

Formula ykkösten Barcelonan osakilpailu päättyi sunnuntaina Alfa Romeon suomalaiskuskilta Valtteri Bottakselta kuudenteen sijaan. Tallin taktiikka poikkesi monista muista talleista, sillä Bottas kävi vain kahdesti renkaidenvaihdossa.

Kuumassa kelissä ajetussa kisassa useimmat tallit vaihtoivat renkaat kolme kertaa, koska ne kuluivat nopeasti.

”Se [riski kahdesta renkaidenvaihdosta] kannatti ottaa. Yritimme olla jotain muuta kuin ’best of the rest’”, Bottas toteaa Alfa Romeon mediatallenteella.

Sanonta best of the rest on tullut tutuksi F1:ssä: sillä tarkoitetaan parasta tallia kolmen kärkitallin eli Red Bullin, Ferrarin ja Mercedeksen jälkeen.

Riski ei tällä kertaa kuitenkaan tuonut parempaa tulosta.

”Viimeinen stintti [viimeisen renkaidenvaihdon jälkeiset kierrokset] oli vähän liian pitkä. Kumit eivät kestäneet”, Bottas totesi Viaplayn haastattelussa.

”Renkaita joutui aika paljon säästelemään.”

Bottas suuntasi katseensa Monacon osakilpailuun, joka ajetaan jo viikon kuluttua.

”Monaco on parempi autollemme. Se sopii vahvuuksillemme. Monaco on F1-kalenterissa yksi parhaista radoista meille”, Bottas vakuutti mediatallenteella.

