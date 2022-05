Mestaruuden voittaminen oli Manchester Cityn ukrainalaispelaajalle tunteikas hetki.

Manchester Cityn Oleksandr Zintšenko juhli sunnuntaina Valioliigan mestaruutta Ukrainan lippua kannatellen. Hän myös kietoi lipun pokaalin ympärille, jonka jälkeen Zintšenko purskahti itkuun.

Mestaruus ratkesi dramaattisen pelin jälkeen manchesterilaisseuralle 3–2.

Zintšenko on tuominnut Venäjän aloittaman hyökkäyssodan ja kertonut, miten seuraa huolestuneena maansa tilannetta joka päivä.

Zintšenko puhui Venäjän sotatoimista ja ukrainalaisten taistelusta tunteikkaassa BBC:n haastattelussa Gary Linekerin kanssa maaliskuussa.

”Minä vain itken. Voin olla ajamassa kotiin harjoituksista ja alan itkeä”, Zintšenko kertoi tuolloin.

Zintšenko on halunnut pitää aihetta esillä. Huhtikuussa hän antoi laajan haastattelun The Guardianille.

”Siitä täytyy puhua vielä enemmän. Vihaan maahani hyökänneitä ihmisiä joka päivä enemmän ja enemmän. En lopeta puhumista siitä, koska koko maailman on tiedettävä totuus.”

Pienestä Radomyšlin kaupungista kotoisin oleva Zintšenko on pelannut urallaan myös Venäjällä. Hän on kuitenkin turhautunut tilanteeseen, jossa Venäjän kansa on antanut hyväksyntänsä sotatoimille.

”Minulla on siellä pieni ystävien joukko, joka on kutistunut lähes olemattomaksi”, hän kertoi The Guardianille.

