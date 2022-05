Lightning-veskari Andrei Vasilevski torjui nollapelin. Ottelusarja päättyi Tampan hyväksi voitoin 4–0.

Jääkiekon NHL:ssä Tampa Bay Lightning jatkaa pudotuspelien kolmannelle kierrokselle otettuaan 2–0-kotivoiton Florida Panthersista. Ottelusarja päättyi Tampan hyväksi voitoin 4–0.

Avausmaalin teki Tampan Pat Maroon vasta ottelun päätöserässä. Isäntien toisen maalin iski Ondrej Palat tyhjään verkkoon aivan ottelun viimeisellä minuutilla.

Tampan venäläismaalivahti Andrei Vasilevski torjui nollapelin. Venäläistä kohti tehtiin kaikkiaan 49 laukausta.

Floridan putoamisen myötä kesälaitumille lähtevät myös joukkueen suomalaiskippari Aleksander Barkov sekä maanmiehet Anton Lundell ja Eetu Luostarinen.

Suomalaiskolmikko lähti kauden viimeisestä liigaottelustaan ilman tehopisteitä. Barkov sai sen sijaan ottelun aikana kaksiminuuttisen rangaistuksen korkeasta mailasta.

Florida oli edennyt pudotuspelien avauskierrokselta jatkoon kukistettuaan Washington Capitalsin voitoin 4–2. Capitalsin kaataessaan floridalaiset ottivat ensimmäisen pudotuspelien ottelusarjan voittonsa sitten vuoden 1996.

Toisella kierroksella kahden edelliskevään mestari osoittautui kuitenkin liian kovaksi vastukseksi, eikä Panthersin onnistunut voittaa yhtäkään ottelua.

Tampa sen sijaan kohtaa pudotuspelien kolmannella kierroksella joko New York Rangersin tai Carolina Hurricanesin. Tampa on ensimmäinen joukkue, joka on varmistanut jatkopaikkansa seuraavalle kierrokselle.

Floridan valmentaja Andrew Brunette totesi pelin jälkeen Twitterissä, että joukkue on päässyt pitkälle, mutta sen pitää pystyä saavuttamaan vielä uusi taso.

"Meidän on kiivettävä vielä yksi taso. Luulin, että olimme valmiita seuraavaan vaiheeseen, ja valitettavasti epäonnistuimme.”

Myös Floridan kapteeni Barkov kuvaili ottelusarjaa pelin jälkeen joukkueen Twitter-kanavalla.

”Yritimme tehdä maaleja ja avasimme itsemme, he löysivät paikat. Pelit olivat enimmäkseen tiukkoja, mutta lopulta he pääsivät nousemaan huipulle joka pelissä. Niin se meni.”