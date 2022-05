Juuso Hietanen voitti maajoukkueessa ensimmäisen kultamitalinsa 36-vuotiaana. Tällä viikolla hän saattaa poistua Leijonista tuplamestarina.

Yhden leijonan pitkä tie maajoukkueessa saattaa päättyä tällä viikolla Tampereella.

Jos niin käy, asiasta tuskin tehdään numeroa. Ei, koska se ei kuulu pelaajan tyyliin. Juuso Hietanen on koko uransa ajan ollut hiljainen huippupuolustaja, jonka paikallaoloon monet havahtuvat vasta mitalienjaossa.

Se kertoo siitä, että hän on pelannut taas yhdet arvokisat eleettömästi ja ilman virheitä. Hoitanut homman kotiin valmentajan ihannepelaajan tavoin – kirkkaimman tähtiloiston takana.

Eikä 36-vuotias Hietanen halua tehdä etukäteen uutista siitä, päättyykö hänen maajoukkueuransa näihin MM-kisoihin vai ei.

”Mietitään sitä sitten. Keskitytään tähän viikkoon tässä nyt ja mietitään noita asioita sen jälkeen, kun nämä pelit on pelattu”, Hietanen sanoo ja väistää aiheen.

Tiistai-illan Tshekki-peli on hämeenlinnalaisen Hietasen uran 200:s miesten maaottelu. Hän on aktiivipelaajista Suomen ylivoimainen ykkönen.

Hietasen nauttimasta arvostuksesta kertoo paljon se, että Suomen kaksi menestyneintä valmentajaa, Jukka Jalonen ja Kari Jalonen, ovat aina halunneet hänet joukkueeseen. Hietanen on niitä harvoja pelaajia, jotka ovat pelanneet molempien Jalosten alaisuudessa sekä maajoukkueessa että seuratasolla.

Hietanen pelasi nuorena Jukka Jalosen HPK:ssa ja kelpaa 15 vuotta myöhemmin Jalosen Leijonien ykköskentälliseen.

Kari Jalonen hankki Hietasen aikoinaan KHL-joukkue Torpedo Nizhni Novgorodiin ja kutsui hänet myös maajoukkueeseen.

”Isossa kuvassa heissä on aika paljon samaa. Ehkä on joitain tiettyjä tilanteita, mitä pelataan eri tavalla, lähinnä puolustuspäässä”, Hietanen vertaa kärkivalmentajia.

”Siitä on jo aikaa, kun Kojo oli minulla koutsina. Mutta hän on totta kai huippukoutsi edelleen. Jos pääsee Tshekin maajoukkueen päävalmentajaksi, pitää olla hyvät meriitit. Hän on varmasti saanut laitettua Tshekin hyvään kuntoon meitä vastaan.”

Juuso Hietanen (oikealla) on Suomen takalinjojen hiljainen johtaja.

Hietasen leijonaura on niin pitkä, että siihen on mahtunut myös kitkeriä tappioita. Ennen tätä kautta hän oli pelannut seitsemät MM-kisat ja kahdet olympialaiset ilman kirkkainta mitalia. Kahdesti hän oli hävinnyt MM-finaalin, vuosina 2014 ja 2016. Helmikuussa hänestä tuli lopultakin – 36-vuotiaana – olympiavoittaja.

Tampereella olisi tarjolla tuplajättipotti. Mikä olisikaan kauniimpi tapa lopettaa maajoukkueessa kuin olympia- ja MM-kulta.

Mutta ei mennä vielä asioiden edelle.

”Meillä on ollut joukkueessa koko ajan hyvä, positiivinen ilmapiiri. Hyvin on tehty hommia, mutta tässä on paljon kovia pelejä jäljellä”, työmies Hietanen paaluttaa.

”Jatketaan samaan malliin. Kiva on ollut pelata.”

Hietanen pelaa Suomen ykkösketjun takana Mikko Lehtosen parina. He olivat parivaljakko jo Pekingin kisoissa.

”Meillä menevät ajatukset ja pelaaminen hyvin yhteen. Ei tarvitse kaikkea sopia valmiiksi, kun aika hyvin tietää, että mitä sieltä on tulossa.”

Juuso Hietanen puolustaa nöyrästi omaa maalia. Kuva vuoden 2017 MM-kisoista.

Leijonilla oli sunnuntaina vapaapäivä kisoista, jolloin joku suuntasi mökille, joku saunaan. Hietanen ajoi kotiin Hämeenlinnaan.

”Tästä on aika lyhkäinen matka ajella kotiin, joten kerkesin käydä perheen luona”, hän kertoo.

Kotiinsa Hämeenlinnaan Hietanen pääsee jatkossa vielä useammin. Peräti 15 vuoden kierros ulkomailla päättyi, kun konkari teki kauan odotetun päätöksen paluusta HPK:hon ensi kaudeksi.

”Jo pidemmän aikaa oli taustalla se ajatus, että jossain vaiheessa olisi hienoa mennä takaisin Kerhoon”, hän sanoo.

”Nyt kaikki palaset loksahtivat aika hyvin kohdalleen. Vaimonkin työkuviot menivät hyvin tuossa samalla.”

Ja vaikka Hietaselle tulee kesällä 37 vuotta mittariin, ei fiksusti pelaava ja itsestään huolta pitävä urheilija osoita hiipumisen merkkejä. Päinvastoin. Virtaa on pelata vielä useampikin vuosi.

”No on joo! Nyt on 2+1-vuotinen sopimus. Aloitetaan sillä”, Hietanen virnistää.

Juuso Hietasen plus/miinus +4 on Suomen joukkueen kärkipäätä.

Suomi kohtaa alkulohkon päätösottelussa Tshekin, joka on kisojen edetessä saanut pelinsä uomiin. Kari Jalosen hyökkäys vilisee maailmanluokan tähtiä: David Pastrnak, David Krejci, Roman Cervenka, Tomas Hertl...

”Heillä on tosi hyvä joukkue täällä. Pitää pelata kyllä hyvät 60 minuuttia, jos halutaan voitto ottaa”, Hietanen sanoo.

”Pitää olla heti alusta asti valmiina. Heillä on paljon taitavia pelaajia, jotka pystyvät tekemään maaleja. Täytyy puolustaa hyvin.”

Puolustaminen. Kuulostaa hommalta, jonka Hietanen osaa.

