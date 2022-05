Kesäinen 100 metrin sprinttihiihtokilpailu keräsi Oittaalle värikkään joukon urheilijoita.

Espoon Oittaalla kilpailtiin keskiviikkona vuoden eriskummallisin hiihtokilpailu.

”Hiihtokauden pärisyttävimmäksi tapahtumaksi” kuvaillussa Oittaan supersprintissä hiihdettiin kilpaa 100 metrin pituisella ladulla.

Kilpailuun osallistui kaikenlaisia liikunnan ystäviä kansanedustajista maajoukkuehiihtäjiin.

Naisten sarjan voitti viime talvena maajoukkueessa kilpaillut Vilma Nissinen.

”Sopivan mittainen kisa tähän aikaan vuodesta”, hän tokaisi finaalin jälkeen.

”Lämmittely oli rankempaa kuin itse kilpailu.”

Vilma Nissinen pokkasi naisten sarjan voitostaan 400 euron rullasukset.

Nissinen päihitti ladulla muun muassa entisen urheiluministerin Hanna Kososen.

Nissiseltä 100 metriä taittui 15 sekunnissa. Tulos oli hyvä siihen nähden, että Nissinen tunnetaan enemmän kestävyys- kuin nopeusominaisuuksistaan.

Oittaalla ei ollut myöskään mahdollisuutta verrytellä lumella ennen kilpailua. Keinolunta riitti juuri ja juuri kisalatuun.

”Ei tuolla nyt ihan 100 metrin maailmanennätyksiä tehdä. Vaatisi vähän enemmän treeniä”, Nissinen sanoi.

Kilpailussa hiihdettiin myös afterski-sarja, jossa jaettiin palkinto parhaasta kisa-asusta. Asuviritelmiä olikin monenlaisia.

”Jollain oli balettimekkokin. Vähän olin kateellinen siitä puvusta”, Nissinen kehui.

Ballerina-asu voitti asukilpailun. Siihen pukeutunut Leena Sulku sai palkinnoksi maajoukkuehiihtäjä Markus Vuorelan kisatrikoot nimikirjoituksella.

Kilpailunjohtaja Simo-Viljami Ojanen kertoi bonganneensa ladulta myös nahkahousut eli lederhosenit.

Arvokisamitalisti Jari Isometsä pukeutui puolestaan maailmancupin johtajan liiviin. Sellaista ei ihan jokaisella ole.

Jari Isometsä rouhi menemään keltaisessa liivissä.

Ojasen mukaan tapahtuma oli kaikin puolin onnistunut. Latu toimi hyvin, ja se oli todella tiivis.

Ajoittain kova latu aiheutti kuitenkin myös ylimääräistä draamaa kilpailuun.

"Kiihdytys on niin raju ja ärhäkkä, että siinä tuli muutamia kaatumisia. Vaikka on ihan sohjokeli, niin kun latu suolattiin, se on ihan kivikova. Ne, jotka kaatuivat, saivat vähän kuin asfaltti-ihottumaa polviin ja kyynärpäihin", Ojanen kertoi.

Kaatuneetkin jatkoivat silti urheasti matkaa ja suorituksen jälkeen raajat paikkailtiin kuntoon.

Miesten sarjassa 21-vuotias Wiljam Mattila tykitti huippuhiihdon. Hän paineli satasen aikaan 12,47. Miesten maailmanennätys, 11,03, on norjalaisen Ludvig Søgnen Jensenin nimissä.