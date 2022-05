Espoon Oittaalla keskiviikkona järjestettävään hiihdon supersprinttiin osallistuu muun muassa maajoukkuehiihtäjä Vilma Nissinen. Kisa käydään talvesta säästyneestä tykkilumesta tehdyllä sadan metrin radalla.

Lämpöä on keskiviikolle luvattu noin 19 astetta. Sää luokin varsin erikoiset puitteet muutenkin ehkä hieman epätavanomaiselle hiihtokisalle.

Espoon Oittaan supersprintissä kilpaillaan sadan metrin sprintissä.

Kilpailunjohtaja Simo-Viljami Ojanen kertoo, että supersprintti on ihan virallinen kisamuoto maailmalla, mutta hänen käsittääkseen Suomessa ei aiemmin ole virallisia supersprintti-kisoja ollut.

”Tämäkin on vielä näytösluontoinen kisa. Olemme osittain hupimielellä, mutta tämä on ihan virallinen kilpailu.”

Yleisen ja nuorten sarjojen lisäksi on kuntoilijoille suunnattu afterski-sarja. Kilpailun järjestää kestävyysvalmennusta tarjoava Electrofit yhdessä Espoon hiihtoseuran kanssa. Tapahtuman tuotot ohjataan Espoon hiihtoseuran toimintaan.

”Isoin juttu tässä on, että Oittaalla pääsee vieläkin hiihtämään. Tämä on oodi laduntekijöille, he ovat tehneet hienoa työtä marraskuusta huhtikuuhun ja nyt on vielä viimeinen nyppäisy toukokuussa.”

Hiihtoinnostus ja hyvä talvi toivat ajoittain ruuhkaa Oittaalle. Kuva tammikuulta.

Takana on hyvä lumitalvi, joten kimmokkeena kilpailun järjestämiselle toimi myös talvelta ylijäänyt keinolumi.

Koska lunta ei aiota säilöä, niin ylijäämäkasa saatiin hyötykäyttöön.

”Ladut leivotaan aikamoiseen kuntoon. Ei ole mitään mössöä, vaan kovat ladut, jotka suolataan kuin isossa maailmassa, se on kuin pakkaslumella hiihtäisi”, Ojanen lupaa.

Ladulle pääsee vasta kilpailutilanteessa, mutta vieressä on rullahiihtorata, jossa voi lämmitellä. Toki valmistautua voi muillakin tavoin.

”Juosten voi tehdä lämmittelyt. Joku uhkasi ottaa märkäpuvunkin ja käydä uimassa.”

Osallistujalistassa on hiihtopiireistä tuttuja nimiä. Aktiivihiihtäjiä yleisessä sarjassa edustavat muun muassa Vilma Nissinen ja Lauri Lepistö. Lisäksi on golfaaja Eetu Isometsä.

Vilma Nissinen harjoitteli hiihtosimulaattorissa Pekingin olympialaisten sprinttihiihdon latuja varten Vuokatti-Ruka urheiluakatemian tiloissa marraskuussa 2021.

Poikansa peesissä kisaan on ilmoittautunut myös entinen hiihtokarpaasi, moninkertainen arvokisamitalisti Jari Isometsä.

”Näin Instagramissa ilmoituksen ja en ole noin lyhyttä matkaa muistaakseni hiihtänyt koskaan, ja ajattelin, että tuon minä vielä jaksan”, Isometsä kertoo.

Tavoiteaikaa Isometsä ei ole itselleen asettanut, kunhan on ilmoittautunut mukaan kuntoilumielessä.

”Minun tavoitteellinen urheilu on loppunut palan aikaa sitten.”

Hiihtotapahtumiin Isometsä osallistuu mielellään, edessä oleva kisa antaa lisäpotkua harjoitteluun. Iän myötä hän on huomannut tarvitsevansa tällaisia ”porkkanoita”.

”Jos ei ole mitään maalia niin laiskistuu helposti. Kun panee jonkun tavoitteen, niin tulee käytyä lenkillä.”

”Sen verran on kokemusta näistä asioista, että huonossa kunnossa on hirveää lähteä tekemään suoritusta, on paljon nautinnollisempaa olla hyvässä kunnossa.”

Jari Isometsä osallistuu erilaisiin urheilutapahtumiin, jotta olisi motivaatiota lähteä lenkille.

Eetu Isometsä on ammattigolfari ja salibandyn pelaaja, joka kilpailee nyt myös isänsä lajissa hiihdossa. Hän edustaa Espoon hiihtoseuraa.

Hiihto on herkkä laji, jossa välineet ja niiden huoltaminen ovat kriittisen tärkeässä osassa. Sata metriä on kuitenkin varsin lyhyt hiihtomatka. Suksien testausta ja salaisia voiteluohjeita tuskin tarvitaan afterski-sarjassa.

”Ei ole tarkoitus mitenkään erityisemmin voidella suksia, nappaan hyllyltä sukset ja lähden hiihtelemään”, Isometsä kertoo.

Keskiviikoksi on luvattu lämmintä säätä. Millaisella varustuksella Isometsä aikoo kisaan lähteä?

”Eiköhän se ole shortsit ja t-paita, sukset ja sauvat.”

Isometsä on ilmoittautunut afterski-sarjaan. Tapahtumasivulla kerrotaan, että sarjassa on luvassa palkinto myös pukeutumisesta. Onko tähän panostettu jotenkin?

”En ole vielä tällaista miettinyt, mutta tässähän on vielä aikaa.”

Kansanedustaja, ex-ministeri ja entinen mm-tason hiihtosuunnistaja Hanna Kosonen on myös ilmoittautunut Oittaan supersprinttiin.

”Olen tutustunut järjestävään tahoon, Electrofitin kestävyysurheiluporukkaan, ja siinä tehdään hyvää työtä hiihtourheilun ja juuri kuntoilijoiden, joiksi itsenikin lasken, hyväksi.”

Hanna Kosonen kuntoili Seurasaaren portaissa syyskuussa 2021.

Tapahtuman tulojen käyttäminen Espoon hiihtoseuran hyväksi on Kososelle myös mieluisa asia.

”Espoossa tehdään hyvää työtä hiihdon eteen, hienoa hiihtää hyvän asian puolesta.”

Kisa-asua Kosonen ei ole vielä tarkemmin miettinyt.

”Varmaan pitää pukea jotkut trikoot, että näyttää kilpaurheilijalta.”

Sprinttiin Kosonen on valmistautunut kyselemällä, millaisia ominaisuuksia kisa vaatii. Ilmeisesti vähän erilaisia, kuin mitä hänellä olisi takataskussa.

”Pitäisi olla hyvä frekvenssi, eli lappaa kauhealla tahdilla ja sitä ei minulta löydy laisinkaan. Mutta ihan mahtavaa, että toukokuussa pääsee Espoossa hiihtämään, onhan sitä mentävä, oli tilanne mikä tahansa.”

Voittoa tärkeämpää on osallistuminen ja oheistoiminta.

”Tähtäin on myös saunomisessa, otan ainakin uimapuvun mukaan, että pääsen Bodom-järveen uimaan.”