Leijonilla on selkeä linja kaljoitteluun: ”Kukaan ei tule tänne perseilemään ja mokaamaan muiden juttua”

Leijonilla on edessään neljä ottelua viidessä päivässä ellei turnaus pääty puolivälierätappioon torstaina. Fysiikkavalmentaja Herkko Mali huolehtii, että pelaajien palautuminen sujuu hyvin.

Tampere.

Neljään isoon virvoitusjuomapulloon mahtuu tyypillisesti kuusi litraa nestettä, 1,5 litraa kuhunkin.

Siinä on tuttu vertauskohta, jonka kautta voi hahmottaa sitä, millaisten asioiden kanssa Leijonien fysioterapeutti ja fysiikkavalmentaja Hero Mali työskentelee.

Mali kertoo nimiä mainitsematta maalivahdista, joka punnitsi itsensä pelipäivän aamuna ja uudestaan illalla. Kuusi litraa oli nestemäärä, jonka maalivahti kertoi päivän aikana juoneensa.

Iltapaino oli silti kaksi kiloa aamupainoa matalammalla.

”Sitä kautta voisi laskea, että tarve on kahdeksan litraa”; Mali sanoo.

Siitä palautuminen pelien välillä lähtee: nestetasapainosta.

Maalivahdit ovat erityisessä tilanteessa esimerkiksi siksi, että he kantavat varusteita, joiden painoksi Mali arvioi kolmisenkymmentä kiloa. Mali kuvailee molempien Tampereella pelaavien maalivahtien, eli Harri Säterin ja Jussi Olkinuoran, hikoilevan ”karmean määrän”.

Suomi pelaa turnauksen loppuun tiukalla tahdilla. Tiistai-illan Tšekki-peli mukaan lukien ohjelmassa on neljä peliä viiteen ja puoleen päivään, mikäli turnaus ei katkea puolivälierätappioon. Välipäiviä ovat enää keskiviikko ja perjantai, muina päivinä pelataan.

”Aika kiire tulee”, Mali sanoo palautumisesta.

Tampereella, kuten huipputasolla muutenkin, pelataan varsin lämpimässä hallissa. Pukukoppiin pelaajat kävelevät pelin jälkeen haastattelualueen, eli niin sanotun mixed zonen, läpi. Palautusjuoman äärelle pääseminen ottaa aikansa.

”Hallin lämpötila aiheuttaa sen, että pelaajat kuivuvat paljon”, Mali sanoo.

”Pelaajille olen ohjeistanut, että ennen mixed zonen läpi tulemista joka jätkä vetää pullot tyhjäksi aitiosta. Suomessa on haastatteluja paljon. Kapteenilla saattaa mennä 20 minuuttia ennen kuin pääsee koppiin.”

Hero Mali on Leijonien fysiikkavalmentaja.

Mali sanoo, että Leijonien menestyksen eteen halutaan tehdä myös palautumisen osalta kaikki mahdollinen. Kyse ei silti ole salatieteestä.

Kaikilla joukkueilla on tarvittava tieto ja taito olemassa, jotta palautuminen saadaan hoidettua. Suomi saattaa saada pienen kilpailuedun isäntäjoukkueen asemasta: se takaa käyttöön Tapparan normaalikäytössä olevan kopin.

”Saadaan käytettyä kylmä-kuumaa, koska on altaat ja sitä kautta vaihtokylpymahdollisuus. Se auttaa, ja voi antaa pienen kilpailuedun. Mutta samoja juttuja kaikki tekee.”

Varsinaiset oheisharjoittelut ovat pelaavalta kokoonpanolta vähissä turnauksen aikana. Mali kertoo, että maanantaina alkulämmöt otettiin yhteisesti ja osa pelaajista kävi omatoimisesti salilla. Keskittyminen alkaa silti olla jäällä tapahtuvissa asioissa ja herkistelyssä.

Vaikka pelitahti on tiivis, matkustaminen on minimissä. Muutaman kilometrin bussimatka hotellilta hallilta menee hujauksessa. Mali oli viiden kauden ajan myös Jokerien fysiikkavalmentaja. Lentomatkojen takia palautumiselta vaaditaan entistä enemmän.

”Lentokoneessa on paineenvaihtelua, joten nestettä haihtuu vielä enemmän ja nesteytyksen merkitys on vielä isompi.”

Kisojen aikana tapetilla on ollut kaksi palautumiseen liittyvää asiaa: jetlag ja alkoholin käyttö.

Jetlagia Mali pitää yksilöllisenä asiana. Vaikutusta on esimerkiksi matkustusolosuhteilla eikä sen merkitystä peliin pysty tutkimaan.

Alkoholin käytöstä keskusteltiin ennen kaikkea Yhdysvaltain joukkueen osalta, kun joukkueen kerrottiin viihtyneen Tampereen yöelämässä.

Tšekin joukkueen tähtihyökkääjä David Pastrňák puolestaan sanoi haluavansa maistella suomalaisia oluita. Valmentaja Kari Jalonen siunasi toiveet, joskin korosti, että yöelämään ei kannata lähteä, koska kyseessä on ammattipelaajien turnaus.

Jääkiekkoilijat hikoilevat ottelun aikana karmean määrän nestettä.

Mali kertoo, että Suomen joukkueessa ei ole asetettu virallisia linjoja alkoholinkäytöstä eikä sille ole tarvetta.

”Kaikki ovat aikuisia ja vastuullisia ihmisiä. Jokainen tietää itse, milloin menee liikaa eikä kenelläkään mene liikaa. Pelaajilla on oma vastuu, ihan samoin kuin on vastuu omasta syömisestäkin. Ei me ketään voida vahtia”, Mali sanoo.

Leijonien paidassa pelaaminen myös perustuu vapaaehtoisuuteen.

”Kaikki haluavat olla täällä. Kukaan ei tule tänne perseilemään ja mokaamaan muiden juttua. Kaikki ovat täällä joukkuetta varten.”

Malilla itsellään on takana jo 14 joukkueen putki seurajoukkueessa, ensin kahdeksan vuotta Porin Ässissä ja sitten Jokereissa. Miesten maajoukkueen taustoilla hän on ollut viisi vuotta ja sitä ennen kolme vuotta nuorten maajoukkueessa.

Jokerit ei ensi kaudella pelaa missään, joten seurajoukkueiden osalta Mali on tällä hetkellä kiekkotermejä käyttäen vapaa agentti.

”En tiedä mitä teen ensi kaudella. Tavallaan haluaisi olla rauhassa ja lähteä vaikka katsomaan änäripelejä tai jotain. Ottaa rauhassa yhden talven. Mutta katsotaan, mitä tulee”, Mali sanoo.

"Lentokilometrejä on tullut viimeiseen viiteen vuoteen aika paljon. Ihan kiva olisi välillä olla paikallaankin.”