Helsinki saa kauan kaivatun voimisteluhallin: ”Siinä on koko paketti, mitä urheilija voi vain toivoa”

Helsingin Pirkkolaan avataan kansainvälisen tason voimisteluhalli. Katja Volkova uskoo sen tuovan lisää harrastajia.

Suomea Rion olympialaisissa rytmisessä voimistelussa edustanut Katja Volkova lopetti kilpauransa 19-vuotiaana lokakuussa 2016.

Syyksi hän ilmoitti pääkaupunkiseudun hankalat harjoitteluolosuhteet. Rion olympialaisiin Volkova valmistautui Kisakallion urheiluopistolla Lohjalla.

Volkovan edustama seura Elise Gymnastics on etsinyt vuosikymmeniä omaa hallia Helsingin alueelta ja vihdoin sellainen on tulossa.

Tämän vuoden elokuussa Pirkkolan urheilupuistoon aukeaa Pirkkolahalli, ja siellä voimisteluseuran tilat kantavat nimeä Elise Arena.

”Olen todella ylpeä omasta kasvattiseurasta, että ovat saanet hallin rakennettua ja arvostan työtä, jota sen eteen on tehty. Se mahdollistaa monelle nuorelle ja tulevalle huipulle upeat olosuhteet”, Volkova sanoo.

Harjoitteluolosuhteiden puute sai Volkovan lopettamaan oman urheilu-uransa. Olisivatko asiat nyt toisin, jos halli olisi tullut kuusi vuotta aiemmin?

”Välillä totta kai miettii, olisiko ura voinut jatkua, jos olisi ollut paremmat olosuhteet. Jos halli olisi tullut silloin, ehkä ratkaisu olisi ollut erilainen.”

”Mutta nyt kun on mennyt kuusi vuotta, olen tyytyväinen päätökseen lopettaa voimistelu-ura. Maailman tilanne, korona ja olympialaisten siirtyminen ovat vaikeuttaneet monen huippu-urheilijan polkua.”

Elise Gymnastics on perinteikäs seura, jolla on ollut kolme rytmisen voimistelun olympiaedustajaa. Seuran mukaan sen toiminnassa on mukana vuosittain yli tuhat lasta ja nuorta ympäri Helsinkiä.

Volkova ei tällä hetkellä valmenna seurassa aktiivisesti, mutta vetää leirejä ja sijaistaa valmentajia tarvittaessa. Hän työskentelee nykyään Suomen olympiakomiteassa.

Katja Volkova oli mukana Olympiastadionilla järjestetyssä olympiapäivässä, jossa koululaiset pääsevät testaamaan uusia liikuntaharrastuksia syyskuussa 2021.

Hallin taustayhteisönä on toiminut Lattiaa Liikkujille ry ja hallin rakennuttaa Pirkkolan Liikuntahalli Oy. Voimisteluseura on ollut mukana hallin suunnitteluprosessissa alusta asti.

Volkova on perehtynyt hallin suunnitelmiin ja ne läpäisevät entisen huippuvoimistelijan seulan.

”Kyllä siinä on kaikki, mitä rytmiset voimistelijat tarvitsevat, siinä on koko paketti, mitä urheilija voi vain toivoa.”

Hyvä sijainti on ollut yksi keskeinen tekijä halliprojektissa. Harrastusmahdollisuuksien on oltava hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Volonkova kertoo, että aiemmin rytmiset voimistelijat harjoittelivat aamuisin Töölön kisahallilla, josta siirtyivät iltapäiväksi Mäkelänrinteen uimahalliin.

Osa ajasta meni välineiden siirtelyyn, eikä alusta ollut oikeanlainen. Kisoissa tuntuma oli siksi erilainen.

”Virallinen kisa-alusta on kanveesi, jossa on pysyvä alusta, jonka päälle pannaan voimistelumatto. Kanveesi auttaa siihen ettei tule esimerkiksi niin paljon loukkaantumisia kuin jos alla on kova lattia.”

”Silloin kun minä voimistelin meille rytmisille voimistelijoille ei ollut lainkaan virallista alustaa. Kun lopetin, asiat ovat edenneet ja Helsingin alueen seuroihin on tullut kanveeseja, mutta se on vaatinut onnistunutta varainhankintaa.”

Entinen huippuvoimistelija uskoo hyvän harjoittelutilan tuovan lisää väkeä lajin pariin. Ja ehkä sieltä tulee myös uusia olympiakävijöitä.

”Kun laatu paranee, se varmasti lisää harrastajia, joista voi kasvaa huippuja. Kaikissa voimisteluseuroissa ja -lajeissa toivotaan että tulee heitä, joilla syttyy urheilun kipinä.”