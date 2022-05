SM-liigan entinen toimitusjohtaja Jukka-Pekka Vuorinen ottaa Stubbin paikan NHL:n alaisessa toimistossa. Stubb kertoo salaisuuden pitkään työuraansa.

Tunnettu jääkiekkovaikuttaja Göran Stubb rakentaa sukupolven vaihdosta NHL:n Euroscouting-toimistossa.

Stubb on vetänyt nuorten pelaajien tarkkailuun perustuvaa toimistoa 1980-luvulta lähtien, mutta on siirtymässä pikkuhiljaa sivummalle.

Seuraajakin on löytynyt. Jukka-Pekka Vuorinen ottaa Stubbin paikan NHL:n alaisessa toimistossa.

”Me tehdään niin, että ensi kausi on minulle 40. NHL:n palveluksessa. J-P ajetaan sisään tänä aikana”, Stubb sanoo.

Stubb toimi aikoinaan Jääkiekkoliiton toimitusjohtajana ja oli rakentamassa Helsingin IFK:n nousua suomalaisen kiekkoilun suurseuraksi 1960-luvulta lähtien.

”NHL on ollut erittäin reilu minua kohtaa kaikki nämä vuodet. Kaikki on hoidettu prikulleen, mitä on sovittu. En halua, että he putoavat tyhjän päälle”, Stubb sanoo ja viittaa uuden johtajan sisäänajoon.

Vuorisella on samantyyppinen tausta kuin Stubbilla. Vuorinen toimi Jääkiekkoliiton toimitusjohtajana, SM-liiga oy:ssä vastaavassa tehtävässä ja johti Torinon olympialaisten kiekkoturnauksia 2006.

”Tämä työ vaatii paljon henkilökohtaisia suhteita ja kontakteja.”

Euroscouting-toimissa on yhdeksän työntekijää, joista vaasalainen Tomi Väkelä ja pääkaupunkiseudulla asuva Janne Vuorinen Suomessa.

Pääasiassa toimiston muut työntekijät Stubbia lukuun ottamatta ovat osa-aikaisia ja toimivat Euroopan suurimmissa kiekkomaissa.

Stubbin 39-vuotinen ura NHL:n palveluksessa on pisin Euroopassa hänen tietojensa mukaan.

”Kun menimme turnaukseen Bad Tölziin Baijeriin vuonna 1984, oli paikalla kuusi scouttia [kykyjenetsijää]. Tänä vuonna 18-vuotiaiden MM-turnauksessa Landshutissa ja Kaufbeurenissa Münchenin ympäristössä oli paikalla 250 scouttia.”

Göran Stubb (kesk.) siirtää Euroscouting-toimiston johtamisen Jukka-Pekka Vuoriselle (oik.), mutta Janne Vuorinen ja Tomi Väkelä (edessä) jatkavat töitä NHL:lle edelleen.

Stubbin aikana eurooppalaisten NHL-kiekkoilijoiden määrä on noussut muutamista pelaajista peräti 30 prosenttiin sarjan kokonaismäärästä.

Euroscouting kartoittaa pelaajia, laatii kalentereita, joihin NHL-seurojen omien scouttien kannattaisi mennä katsomaan pelaajia ja listaa lupauksia kolmeen kategoriaan. Pelaajatarkkailu vaatii yli 200 kiekko-ottelun tarkkaa seuraamista kauden aikana.

A-tasoon kuuluvat pelaajat, joista voi odottaa ykköskierroksen varausta. B-kategoriaan lasketaan lupaukset, jotka voisivat tulla varatuiksi 2–3 kierroksilla ja C-ryhmä tulisi vuoroon 4–7 kierroksilla.

”Kyllä ne listat menevät yleensä oikein. Ei me muuten oltaisi tässä.”

Stubb korosti, että Euroscouting-toimiston tehtävänä on tarjota seuroille yksi näkemys, jota he täydentävät itse omilla tarkkailuillaan.

Pelkästään tähän mennessä Stubbin, 87, työura on ollut erittäin pitkä, ja jatkuu vielä vähän aikaa, ainakin vuoden.

”Kukaan ei ole NHL:ssä kysynyt, koska aion lopettaa. Taito ja tieto ovat siellä tärkeämpiä kuin ikä. Kokemusta kunnioitetaan ihan toisella tavalla kuin Euroopassa. Täällä 55-vuotias on usein liian vanha etsimään töitä.”

Omalla tavallaan Stubb jatkaa ikää kunnioittavien perinteiden jatkamista palkatessaan Vuorisen töihin. Vuorinen on 65-vuotias.

”Olen helvetin tyytyväinen, että J-P on innostunut. Kun tällainen lafka [yritys] pysyy Suomessa, on siitä etua meidän kiekolle”, Stubb sanoo.

Pitkään työuraan Stubbilla ei ole suuria salaisuuksia.

”Se on säkää, että terveys on suhteellisen hyvä. Liikuntaa harrastan aika paljon, vaikka en olekaan koskaan ollut huippu-urheilija. Yritän edelleen tehdä päivittäin jotain.”

Ja sitten ehdottomasti toinen tärkeä asia.

”Onko tämä työ vai harrastus”, Stubb heitti.

”Se pitää virkeänä, että saa tavata mukavia ihmisiä, käydä peleissä ja jääkiekko on hieno peli.”

