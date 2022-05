Olkinuora torjui jo neljännen nollapelin MM-turnauksessa.

Tampere

Yleisö huusi maalivahti Jussi Olkinuoran nimeä Tšekki-ottelun lopussa Tampereen Nokia-areenassa ja osoitti kunniaa nollan pitäneelle maalivahdilleen.

Leijonat kaatoi Tšekin alkulohkon päätösottelussa 3–0. Suomi pelasi erinomaisen ottelun, mutta tšekkiläisten liekki lepatti vähän pienemmällä palolla. Tappiolla he välttivät kohtaamasta Kanadaa puolivälierissä. Nyt tulee Saksa vastaan Helsingissä.

”Nuo muistaa loppuikänsä ja tosi siisti juttu, että on niin iso halli ja hyvä meininki ja ihmiset heittäytyy.”, Olkinuora sanoi kasvomaski päälaelle nostettuna.

”Oli haastava vastustaja ja haastava joukkue. Oli siisti pelata ja oli hyvä kokonaisuus tänään.”

Pekingissä Olkinuoran pelit jäivät vähiin koronakaranteenin takia, mutta niitä hän ei enää mieti. Turnaus päättyi paremmin kuin hyvin ja kultamitali kaulassa.

Tampereella on toisin. Olkinuora on ottanut Leijonien ykkösvahdin paikan, joka oli kenties hänelle varattuna Pekingissä.

Alkulohkossa Olkinuora on torjunut viisi voittoa, pelannut neljä nollapeliä ja torjuntaprosentti on kivunnut niin lähelle sataa, ettei paljon lähemmäksi pääse: 99,03.

”Peli tuntuu hyvältä ja itseluottamus kasvaa päivä päivältä. Joka peli on oma juttunsa, ja sen tiedostan myös.”

”Voi tulla heittelehtimistä, mutta mahdollisimman tasaisesti yritän pelata.”

Suomi kohtasi Slovakian kahdesti Pekingissä ja voitti molemmat ottelut, mutta slovakit laittoivat tosissaan hanttiin. Peking oli varsinkin TPS-hyökkääjä Juraj Slafkovskýn läpimurtoturnaus.

”Ovat kynsin ja hampain taistelleet itsensä mukaan jatkopeleihin. Varmasti nälkäinen joukkue ja varmasti annamme kaikkemme.”

Slovakia pudotti Tanskan tiistain iltapäiväpelissä, kun tanskalaisten lataus oli haihtunut edellisenä päivänä tulleeseen Kanada-voittoon.

Olkinuora sanoi, että tulevan pelin arviointi maalivahdin kasvomaskin takaa on yhtä aikaa yksinkertaista ja monimutkaista. Vastaus on monipolvinen, mutta tarkoittanee, että hänen tehtävänsä on ottaa koppeja eikä miettiä oikeastaan mitään muuta.

Leijonat valmistautuu Slovakia-otteluun katsomalla heidän ylivoimapelinsä videolta, mutta Olkinuora korosti, ettei niitä katsota liikaa.

”Tämä on niin tiukka ottelutahti, ettei ehdi kaikkia yksilöitä scouttaamaan [vakoilemaan].”

Tilaa MM-kisojen uutiskirje osoitteesta hs.fi/urheilukirje

Lue kaikki MM-kisajutut osoitteessa hs.fi/aihe/jaakiekon-mm-kisat

Suomi ja Slovakia kohtaavat puolivälierissä Tampereella torstaina kello 20.20. Tampereen iltapäiväpelissä kohtaavat Ruotsi ja Kanada kello 16.20. Muut puolivälierät ovat Saksa–Tsekki Helsingissä kello 16.20 ja Sveitsi–USA Helsingissä kello 20.20. MTV3 ja C More näyttää Suomen ottelun, C More näyttää muut.

Lue lisää: Jukka Jalonen sanoi suoraan, miten Leijonat hoiti taktikoinnin: ”Me vedettiin täysillä”

Lue lisää: Leijonien voitto ja Tšekin ”sopiva” tappio olivat ruotsalaisille isku vasten kasvoja