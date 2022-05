Thomas Chabot kipparoi Kanadaa kohti mitalipelejä. Ensin vastaan tulee Ruotsi.

Kanadan MM-alkulohko Helsingissä päättyi 7–1-murskavoittoon Ranskasta.

Kuten tulos näyttää, kamppailusta ei muodostunut mitään suurklassikkoa.

Ranska on jääkiekon lilliputti. Kanadan ranskankielisille pelaajille se on kuitenkin erityinen vastustaja.

”Todellakin. Tyttöystäväni isä on Ranskasta. Tämä on aina hauska matsi. Appiukko kannattaa meitä, mutta tiedän silti, että osa hänestä on Ranskan puolella. Erityisesti minun perhesuhteeni tekevät tästä erityisen pelin”, joukkueen kapteeni Thomas Chabot kertoi Sanoman MM-toimitukselle.

Myös joukkueen pistetykki Pierre-Luc Dubois myhäili, että illan ottelu oli ensimmäinen, jossa hän ymmärsi, mitä vastustajat puhuivat ja suunnittelivat kentällä.

Chabot painotti, että voitto oli todella tärkeä.

”Kaksi tappiota putkeen oli herätys meille. Tällä voitolla saimme nostettua tunnelmia joukkueessamme. Emme antaneet Ranskalle juuri paikkoja. Kyseessä ei ole iso kiekkomaa, mutta meille oli tärkeää itsemme takia saada tällainen esitys ennen pudotuspelejä.”

Seuraavaksi Kanadan matka käy Tampereelle.

Chabot tietää, että kyseessä on hänen pelikaverinsa Lassi Thomsonin kotikaupunki. 21-vuotias suomalaispakki pelasi tulokaskaudellaan Ottawassa 16 ottelua (0+5), joista osan joukkueen ykköspuolustajan Chabotin kanssa.

”En malta odottaa sinne pääsyä. Pääsen näkemään, mistä hän tulee”, Chabot sanoo.

”Tiedän itsekin, että nuoren pakin ei ole aina helppoa tulla NHL:ään. Hän liikkuu hyvin ja näkee kentän erinomaisesti, joten hänestä en olisi ollenkaan huolissani. Hän tekee pitkän NHL-uran.”

Chabot voitti Kanadan junioriliigan QMJHL:n mestaruuden 2017. Sen jälkeen hän ei ole päässyt pelaamaan pudotuspelejä seuratasolla.

Eivät MM-kisat ole NHL, mutta nyt pääsee kuitenkin pelaamaan jonkinlaisia painepelejä, kun pudotuspelivaihe alkaa.

”Se on syy tulla tänne. Lätkäkausi on tosi pitkä ja kaikille rankka, matseja on paljon. Kun saa mahdollisuuden tulla tänne ja kilpailla jostain kauden päätteeksi, se on erityistä”, Chabot linjaa.

”Tämä on hieno tapahtuma, jossa on paljon faneja eri maista. Samalla pääsee näkemään maailmaa.”

Chabotilla on kitkeriä muistoja Suomesta. Hän oli Kanadan paidassa 2016 alle 20-vuotiaiden kisojen puolivälierässä ja miesten MM-finaalissa 2019, kun Suomi oli parempi.

Millaista olisi lyödä isäntämaa?

”Se olisi todella hauskaa. Viimeksi kun olin näissä kisoissa, hävisimme finaalin ja kun viimeksi olin Suomessa, hävisimme myös. Heitä vastaan olisi hienoa pelata. En tosin edes tiedä, kenet kohtaamme seuraavaksi.”

Ruotsin.

”Okei. No, jos haluaa voittaa, täytyy voittaa parhaat joukkueet. Suomi on ehdottomasti yksi niistä joukkueista. Siitä tulisi upea peli heidän kotiyleisön edessä, ja minä todella haluaisin voittaa heidät.”