Kanadan Albertassa on meneillään ainutlaatuinen, täysinä riehuville katsomoille esitettävä, verinen, huipputaitavan pelin ja raivokkaiden taklausten täyttämä ammattilaisjääkiekon juhla. Se tuntee nimen Battle of Alberta, Taistelu Albertasta, ja siinä ovat vastakkain Edmonton Oilers ja Calgary Flames.

Edmonton

1 350 hattua. Edmonton Oilersin hyökkääjä Evander Kane teki hattutempun Stanley Cupin playoffottelussa kaksi viikkoa sitten.

Innokkaat katsojat loppuunmyydyssä Edmontonin Rogers Place -hallissa heittelivät hattuja jäälle. Satoja ja taas satoja hattuja.

Erikoisen juhlinnasta teki se, ettei Oilersin kotikaukalon jäällä ollut ketään.

Yli kahdeksantoista tuhatta ihmistä oli tullut katsomaan viiden dollarin pääsylipuilla hallin jättiläismäiseltä jumbotronilta Edmontonin ottelua, joka pelattiin Los Angelesissa, lähes kolmen tuhannen kilometrin päässä.

Muutama päivä sitten sunnuntaina Evander Kane teki uuden hattutempun. Kolme maalia Rogers Placen jäällä Calgary Flamesia vastaan. Kaukaloon satoi hallin henkilökunnan laskelmien mukaan peräti 1 350 erilaista lippistä ja hattua yleisön riehuessa villisti.

Ottelun jälkeen NHL:n pahaksi pojaksi kutsuttu Kane istui pitämässä mediatilaisuutta Edmontonin Rogers Placen Hall of Fame -huoneessa, jonne viereisellä kadulla kulkevat näkevät lasiseinien läpi. Aivan vieressä kadulla seisoi satoja Oilers-faneja, huutaen “We Want the Cup!”. Osa juhlijoista kiipesi kadun varrella olevan Wayne Gretzkyn patsaan päälle.

Kane katsoi kadulle päin lyhyesti, pudisti päätään ja hymyili.

” Albertan taistelun kuumimpina vuosina urheilubaarien lattiaan vedettiin teipillä raja.

Edmontonin Evander Kane juhli hattutemppuaan Calgarya vastaan.

Battle of Alberta, Edmonton Oilersin ja Calgary Flamesin välinen pelisarja Stanley Cupin playoffeissa, on ainutlaatuinen juhla. Noin 4,4 miljoonan asukkaan Albertassa mennään selkeästi jommankumman puolelle.

Kaikkialla näkee pelipaitoja, ja joukkueitten liput liehuvat autoissa. Joitakin autolippujen katoamisia on raportoitu kummassakin kaupungissa. Kanadassa ei tunneta varsinaisia fanikatsomoja. On tavallista nähdä samaan perheeseen kuuluvia eri pelipaidat päällä katsomossa.

Tappelut jätetään pelaajille. Muutama vuosi sitten kolme Flamesin paitoihin pukeutunutta miestä pahoinpiteli Oilers-paitaisen miehen kadulla. Calgary Flames julkisti tiedonannon, jossa kolmikkoa pyydettiin palauttamaan paitansa täyttä korvausta vastaan.

Tultaessa Edmontoniin etelästä kaupunkiin saapuva näkee rivin jättiläismäisiä Oilersin lippuja. Calgarya lähestyvä autoilija näkee jo kymmeniä kilometrejä ennen kaupungin rajaa ison kyltin, jossa lukee: “Olet tullut Flamesin maille, pukeudu punaiseen.”

Kaupungit sijaitsevat noin kolmensadan kilometrin päässä toisistaan. Tasan puolimatkassa Edmontonin ja Calgaryn välillä sijaitsevan Red Deerin kaupungin pormestari Ken Johnston julisti kaupunkinsa Albertan Sveitsiksi, koska lähes tarkalleen puolet kaupungin noin 103 000 asukkaasta kannattaa Oilersia, ja toinen puoli Flamesia.

Albertan taistelun kuumimpina vuosina 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa Red Deerin urheilubaarien lattiaan vedettiin teipillä raja. Toisella puolella pukeuduttiin punaisiin ja toisella sinisiin.

Calgaryn pormestari Jyoti Gondek ja Edmontonin pormestari Amarjeet Sohi ovat jo tehneet perinteiset vetonsa pelisarjasta. Hävinneen kaupungin valtuustojen jäsenet saapuvat seuraavaan istuntoon voittajan pelipaidat päällä, pormestarin kasvot maalataan vielä voittajan värein.

” Edmontonia ja Calgarya edustavat jääkiekkojoukkueet ovat ottaneet yhteen jo 1890-luvulta lähtien.

Edmontonin Jesse Puljujärvi kamppaili kiekosta Calgaryn Noah Hanifin kanssa.

Kevään 2022 playoffsarjaa ehdittiin odottaa 31 pitkää vuotta, sillä edellisen kerran Albertan taistelu oli pelattu vuonna 1991.

Edmonton voitti viimeisen, seitsemännen ottelun. Ottelun sankari oli 25-vuotias Esa Tikkanen, joka teki ratkaisevassa Calgaryn Saddledomessa pelatussa ottelussa hattutempun ja oli ykkössyöttäjänä yhteen joukkueensa ylivoimamaaliin. Tikkasen jatkoaikamaali 16. huhtikuuta 1991 jäi viimeiseksi muistoksi verisistä Albertan taisteluista pitkäksi aikaa.

Tuona samana päivänä, 16. huhtikuuta 1991, syntyi Turussa vuosina 2013–2016 Calgary Flamesissa pelannut maalivahti Joni Ortio. Viimeisestä kerrasta on todellakin ehtinyt kulua aikaa.

Edmontonia ja Calgarya edustavat jääkiekkojoukkueet ovat ottaneet yhteen jo 1890-luvulta lähtien. Ensimmäisessä rekisteröidyssä ottelussa Calgaryn joukkueen Everett Marshall sai mailan kasvoihinsa, minkä tuloksena hänen vasen silmänsä jouduttiin poistamaan.

Jääkiekkolegenda Eddie Shore osallistui Albertan taisteluun 1920-luvulla Edmonton Eskimos -ammattilaisjoukkueen jäsenenä.

Battle of Albertan kuuluisimmat pelisarjat pelattiin vuosina 1983, 1986, 1988 ja 1991, jolloin NHL-jääkiekko oli suurimaalista ja nykyiseen verrattuna väkivaltaista.

Otteluissa käytiin joitakin NHL:n lähimenneisyyden legendaarisimpia tappeluja, ja niissä nähtiin todella rumia otteita, harvinaisen taitavan jääkiekon ohella.

Wayne Gretzky teki 19 maalia ja 46 pistettä 23:ssa Battle of Alberta -ottelussaan. Calgaryn ja Edmontonin joukkueet voittivat yhteensä kuusi Stanley Cup -mestaruutta vuosina 1984–1990.

Vuonna 1986 pelatussa ottelussa Calgaryn Doug Risebrough hävisi tappelun Edmontonin Marty McSorleylle, mutta vei jotenkin McSorleyn pelipaidan mukanaan jäähyaitioon, missä hän repi sen palasiksi luistimillaan. Paidan rippeet heitettiin Oilersin pelaajapenkille, McSorley oli suunniltaan.

Seuraavana päivänä Risebrough soitti Oilersin toimitusjohtajalle Glen Satherille, pyytääkseen anteeksi. “Se oli jotain se, eikö ollutkin!”, nauroi Sather.

” Kaikki ottelut molemmissa kaupungeissa ovat loppuunmyytyjä.

Calgaryn Mikael Backlund juhli maaliaan viime tiistain kamppailussa.

Nyt meneillään oleva Albertan taistelu jatkuu Suomen aikaa varhain perjantaiaamuna, kun Calgaryssa pelataan viides ottelu. Edmonton johtaa sarjaa otteluvoitoin 3–1 ja voi päättää Flamesin kauden.

Kaikki ottelut molemmissa kaupungeissa ovat loppuunmyytyjä, lipuista maksetaan jälkimarkkinoilla todella suuria summia. Kevätsään suosiessa hallien ulkopuolella järjestetään tunteja ennen ottelujen alkua juhlia. Edmontonissa niin kutsuttuun tailgate partyyn laskettiin osallistuneen viitisen tuhatta ihmistä, jotka eivät kuuluneet hallin sisällä pelejä katsoneisiin.

Rogers Placen sisällä on vielä noin 300 ihmisen Ford Hall, jossa ottelua voi seurata suurelta valkokankaalta näkemättä itse halliin – sadan dollarin pääsylipun hinnalla.

Yksi näyttävästi kotikaupunkinsa Oilersia katsomossa kannustava fani on Bayern Munchenin vasenjalkainen laitapakki Alphonso Davies. joka tulee Oilers-peleihin Leon Draisaitlin paidassa. Edmontonin ja Kanadan paras jalkapalloilija pelaa Saksassa, ja Saksan paras jääkiekkoilija Edmontonissa.

Oilers on lennättänyt paikalle eilispäivän tähtiään, joita esitellään kesken pelin yleisön hullaannuttamiseksi. Raffi Torres, entinen Oilers-kapteeni Jason Smith, Mike Krushelnyski, Dwayne Roloson, hienosti olutmukinsa tyhjentänyt Ladislav Smid, 14 maalia vuoden 2006 playoffeissa tehnyt Fernando Pisani, jonka rahat eivät vieläkään kelpaa maksuvälineeksi kaupungin Little Italyssä, ja muutama muu.

” Connor McDavid saattaa olla juuri tällä hetkellä omaa lajiaan ylivoimaisimmin dominoiva urheilija maailmassa.

Connor McDavid ja Leon Draisaitl ovat Edmontonin supertähdet.

Edmonton Oilersin supertähti Connor McDavid on tänä keväänä nostanut pelitasoaan uudelle, lähes ennennäkemättömälle tasolle. Hän on tehnyt 11 pelaamassaan ottelussa jo 25 pistettä. Vain Wayne Gretzky (kahdesti) ja Mario Lemieux ovat koko Stanley Cupin historiassa pystyneet parempaan – aikakaudella, jolloin otteluissa tehtiin keskimäärin paljon enemmän maaleja.

Sidney Crosby voitti vuonna 2016 playoffien arvokkaimmalle pelaajalle annettavan Conn Smythe -palkinnon tehtyään 19 pistettä 24 ottelussa.

Connor McDavid saattaa olla juuri tällä hetkellä ei pelkästään maailman paras jääkiekkoilija vaan omaa lajiaan ylivoimaisimmin dominoiva urheilija maailmassa.

Otteluissa on nähty joitakin rumia otteita, ikään kuin vanhojen hyvien aikojen kunniaksi. Flamesin Milan Lucic ajoi Oilersin maalivahdin Mike Smithin päin päätylaidoitusta, ja lensi suihkuun. Flamesin Matthew Tkachuk irvaili jäällä Evander Kanelle tämän henkilökohtaisesta konkurssista. Kane vastasi seuraavassa pelissä mainitulla hattutempulla.

Edmonton Oilers on hävinnyt Battle of Albertan vain yhden kerran. Vuonna 1986 Edmontonin pormestari Lawrence Decore joutui nousemaan Calgaryn korkeimman rakennuksen katolle, ja julistamaan sieltä juhlallisesti Calgaryn Albertan parhaaksi jääkiekkokaupungiksi, tietenkin Flamesin paita päällä.

Kane, San Jose Sharksin hylkäämä paha poika, johtaa Stanley Cupin playoffien maalipörssiä kahdellatoista maalilla 11 ottelussa. Yhden playoff-kevään maaliennätys, 19 maalia, on Jari Kurrin ja Reggie Leachin nimissä.

