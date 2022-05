Slovakian joukkue saapui keskiviikkona Tampereelle. Tuntumaa kisajäähän otetaan torstaina, keskiviikkona harjoiteltiin ulkosalla.

Slovakian joukkue siirtyi keskiviikkona Helsingistä Tampereelle, jossa se kohtaa torstaina Leijonat Nokia-areenalla jääkiekon MM-kisojen puolivälierässä.

Asia ratkesi, kun Slovakia rökitti tiistaina Tanskan ja Suomi Tšekin.

Slovakialaiset eivät käyneet enää keskiviikosta jäällä, vaan tutustuminen kisajäähän jätettiin torstaiaamulle. Joukkue kertoi Facebookissa, että ennen bussimatkaa oli ulkoharjoitukset Helsingissä.

Kuvien perusteella näyttää, että jalkoihin on haettu nopeutta tikastreenillä, lisäksi on ollut kehoa avaavia liikkeitä ja jalkapallon pelaamista.

Slovakian kapteeni Tomáš Tatar sanoo Pravda-lehdessä, että tunnelma joukkueessa on hyvä. Tatarin mukaan joukkue on parantanut otteitaan turnauksen aikana, mutta Suomea pidetään vaikeana vastuksena.

”Meille se on vahvin vastustaja. Ottelusta tulee haastava", Tatar sanoi.

”He tekevät täydellistä työtä puolustuksessa ja keskialueella. Joten yksi tärkeimmistä asioista on lähettää kiekko syvälle ja taistella”, sanoi Tatar ja lisäsi ettei usko ottelussa tulevan montaa maalia.

Suomi ainakin on pitänyt verkkonsa varsin puhtaana, Jussi Olkinuoran torjuntaprosentti on tähän mennessä ollut huikeat 99,03 prosenttia.

Slovakit ovat voittaneet Suomen viimeksi MM-kisojen alkulohkossa Ostravassa vuonna 2004, jolloin ottelu päättyi 5–2-tulokseen. Tatarin mukaan ei ole syytä katsella menneisyyteen, vaan keskittyä illan peliin.

”Jokainen ottelu on erityinen ja jokainen joukkue on murrettavissa jotenkin. Se on vain meistä kiinni.”

Pravda-lehden artikkelissa ollaan hieman huolissaan siitä, että loppuunmyydyllä Nokia-areenalla vastassa ei ole vain Leijonat vaan heidän kannattajansa. Kaikkia kotikatsomo ei suinkaan haittaa.

”Odotan innolla hienoa hallia, joka tulee olemaan täynnä suomalaisia. Se tulee todellakin olemaan kokemus”, puolustaja Šimon Nemec kertoo Nový Čas -lehdelle.

Puolivälierä Suomi-Slovakia torstaina Tampereella kello 20.20

