Kari Jalosen Tšekki otti voiton Toni Söderholmin Saksasta. Tšekki latoi jokaisella kolmella ylivoimallaan maalin, mikä koitui ottelun ratkaisuksi.

Suomalaisvalmentajien taistelu MM-puolivälierässä päättyi Kari Jalosen ja Tšekin juhliin. Saksa kaatui maalein 4–1.

”Tämä oli todella hyvä jääkiekkopeli. Kaikki ketjut ja erityisesti puolustajat tekivät hyvää työtä”, Jalonen sanoi.

Tšekin alkulohko oli ailahteleva, mutta yksi turnauksen ennakkosuosikeista pelaa viikonloppuna mitaleista. Perinteikkään kiekkomaan viimeisin arvokisamitali on MM-pronssi Helsingistä 2012.

”Menemme pienin askelin eteenpäin. Syömme hyvän illallisen täällä ja lähdemme sitten kohti Tamperetta. Otamme rauhassa, lataamme itseemme 100-prosenttisesti ja olemme valmiita lauantaihin.”

Tampereella pelataan torstai-iltana Suomen ja Slovakian välinen puolivälierä. Tšekkitoimittajat kyselivät Jaloselta, kannustaako tämä illalla Suomea.

”En.”

”Minä kannatan Tšekkiä”, Jalonen ilmoitti ja nauratti toimittajia.

David Krejčí (1+2), Roman Červenka (1+2) ja David Pastrňák (1+1) latoivat kiekkoa häkkiin ylivoimalla: Tšekki sai ottelussa kolme ylivoimaa ja onnistui jokaisella kerralla.

Saksan alivoimapeli oli turnauksen toiseksi huonointa (52,94%). 17 alivoimasta kolahti kahdeksan kertaa omissa.

Tšekin maalit olivat näyttäviä, mutta Saksan tiivis neliö yhdessä maalivahti Philipp Grubauerin kanssa ei onnistunut.

”Pari alivoimapelaajaa tuli aika myöhään mukaan joukkueeseen. Alivoima kärsi vähän siitä. Italiaa vastaan meille tehtiin kaksi ylivoimamaalia, kun peli oli 8–1”, Saksan päävalmentaja Toni Söderholm totesi viitaten siihen, että lyhyessä turnauksessa tilastot heikkenevät helposti.

”Fakta on se, että kun tulee paras yhdestä -peli, av:n täytyy olla timanttia. Nyt se peli tuli, ja me emme päässeet tasolle, jolla meidän pitää olla.”

Välillä, esimerkiksi torstaina, tuntui, että vastustajien oli poikittaissyöttöjen jälkeen helppoa laittaa kiekko puolityhjään maaliin, kun Grubauer oli hyökännyt niin paljon vastaan maaliltaan.

”Hän on tottunut pelaamaan tietyllä tyylillä. Minä en aio sitä tyyliä vaihtaa. Se on aina yhteistyötä. Puolustaja ottaa oman linjansa, ja veskari luottaa sen jälkeen, että puolustaja on juuri sillä linjalla eikä vähän vieressä.”

”Av ei tullut kasaan niin nopeasti kuin sen olisi pitänyt.”

Philipp Grubauer oli Saksan ykkösmaalivahti MM-karkeloissa.

Maalivahti Grubauer linjasi tuntonsa ottelun jälkeen tyhjentävästi:

”Tietysti pettynyt”, Grubauer tokaisi.

”Hävisimme pelin tänään siihen, ettemme tappaneet yhtään jäähyä. Jos emme olisi antaneet niitä maaleja, meillä olisi ollut hyvä mahdollisuus voittaa.”

Nuori tähtipakki Moritz Seider oli kaikkien torstain alivoimatakaiskujen aikaan jäällä – ja joka kerta hän oli puolustajana sillä puolella, jolta Tšekin laukaus lähti. Maaleista toinen oli puolustajalle ja maalivahdille vaikein ennakoida, kun epäonnistuneesta laukauksesta tulikin syöttö.

”Emme tulleet peliin oikealla tavalla. Kunnioitimme heitä liikaa”, Seider ruoti.

”He tekivät kylmästi ylivoimalla, mikä ratkaisi pelin.”

Miten Seider kommentoi alivoimapeliä?

”No, toivoimme parempaa. Opiskelimme jokaista vastustajaa, mutta he olivat tänään tehneet kotiläksynsä paremmin. He tulivat hyvällä pelisuunnitelmalla, johon me emme olleet valmiita.”

Puolivälierä pelattiin HIFK:n legendaarisessa kotipyhätössä Nordenskiöldinkadulla.

Vastakkain olivat HIFK:n viimeisin mestarivalmentaja Jalonen ja Söderholm, joka varakapteenina kruunattiin pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi 2011.

Asetelmaa he eivät pitäneet kuitenkaan erityisenä.

”En näe sitä sillä lailla. Olemme täysiä ammattilaisia. Emme voi ajatella tällaisia asioita. Suomi-peli Tampereella oli erityisempi. Tämä halli on toki erityinen paikka, kun olen voittanut täällä mestaruuden ja ollut perheessä mukana”, Jalonen sanoi.

”Sillä lailla tämä on tunteellinen paikka. Onneksi saimme olla IFK:n kopissa”, Jalonen hymähti.

Söderholm oli samoilla linjoilla: ottelun asetelma ei ollut erityinen.

”En voi sanoa niin. Kojo on toki merkinnyt urallani tosi paljon ja olen siitä tosi kiitollinen. Tietää aina, mitä tulee vastaan: jämäkkää, tiukkaa ja hyvin valmistautunutta. Järjestelmällistä peliä.”

Söderholmilla oli ennen ottelua vahva tunne omiensa hyvästä päivästä, mutta Saksan karkelot loppuivat hyvän alkulohkon jälkeen tähän.

”Onnittelut Tšekille.”

