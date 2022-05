Ratkaisumaalin tehnyt Sakari Manninen näki päiväunien jälkeen, että Lempäälän jättiläinen on iskussa

Kämppäkaverit Manninen ja Marko Anttila ratkaisivat Leijonille välieräpaikan.

Tampere

Leijonien voittomaalin Slovakiaa vastaan tehnyt Sakari Manninen yritti sanoa, että se oli koko joukkueen voitto.

Niin kiekkoilijat tapaavat sanovat, mutta se oli Mannisen ja Marko Anttilan huonekunnan voitto. Manninen ja Anttila asuttavat samaa hotellihuonetta Suomen MM-turnauksessa. Niin he tekivät myös Bratislavassa kolme vuotta sitten.

Kämppäkavereita pitkältä ajalta.

Tehoja kaksikosta irtoaa. Anttila teki kaksi elintärkeää maalia Slovakiaa vastaan ja Manninen nosti läheltä kehikkoa 3–2, joka nitisti slovakit lopullisesti.

Anttila vielä varmuudeksi syötti viimeisen maalin ja tarjoili sen Saku Mäenalaselle.

”Tänään Mörkön kenttä, Hannes Björninen ja Mäenalanen, sytytti koko joukkueen”, Manninen sanoi.

”Naureskelin, että ei hän ole aikaisemmin tehnyt, mutta kun tosi pelit alkavat, hän tekee ne pussit. Pari tuli ja olisi vielä voinut kolmannenkin tehdä, mutta hienona herrasmiehenä syötti vielä Mäenalaselle.”

Maalit olivat Anttilan ensimmäiset tässä turnauksessa. Slovakiassa kolme vuotta sitten meni suurin piirtein samoin. Ennen puolivälieriä Anttilalla ei ollut yhtään maalia koossa. Turnauksen jälkeen kaikki puhuivat hänestä.

”Pelimies ja syttyy näihin peleihin. Päikkäreiltä, kun herättiin, näin, että Mörkö on valmis tänään. Se tulee ovista ja ikkunoista ulos”, Manninen maalaili eikä ollut yhtään väärässä.

Tämä oli taas niitä päiviä, kun Anttilaa ei olisi pysäyttänyt puskutraktorikaan.

”Kun hän alkoi valmistautua, näin hänen olevan keskittynyt ja katseessa sellaista paloa. Tänään on Lempäälän jättiläinen iskussa.”

”Niin leppoinen kämppäkaveri, ettei voi parempaa toivoa.”

Manninen kehui Nokia-areenan hyvää tunnelmaa, kun tupa oli täynnä. Niin on ollut tapana, että Leijonien peleissä jokainen jakkara on jaettu.

Voittomaali ajassa 44.01 vaati viisikon peliä, ja melkeinpä väkisin puskemista.

Manninen luetteli jokaisen voitto-osumaan osallistuneen pelaajan järjestyksessä: Mikael Granlund toi kiekon ylös, jatkoi Mikko Lehtoselle, joka siirsi Jere Salliselle ja vasta sitten tuli Mannisen itsensä vuoro.

Slovakian 2–0-johto kesti ensimmäisen erän lopulle Anttilan kavennukseen ajassa 18.27. Silloin oli vähän mustia pilviä taivaalla.

”Ei ollut tuskastumista. Rauhallinen meininki ja kaikki tiesivät, että voidaan pelata paremmin. Vähän käsijarru päällä pelaamista oli ja katseltiin, miten tässä käy.”

Slovakia piinasi Leijonia olympialaisten alkulohkossa. Silloin Manninen teki kolme. Sama piina jatkui Pekingin välierässä – ja taas Manninen teki.

Hyvin jaksoivat slovakit harata vastaan.

”Ei ollut yllättävän kova. Nopeita ja kovia kamppailemaan. Todella kovia olivat.”

Välierässä Suomi kohtaa Yhdysvallat. Tuttu vastustaja alkulohkosta, jolloin Leijonat voitti.

”Uusinta ja tiukka matsi tulee. Pelataan välierissä niin kuin pitääkin olla”, Manninen sanoi.

”Nyt huilataan ja aletaan ottaa askelmerkkejä sitä kohti.”

”Ei siinä paineita sen kummemmin ole. Meillä on hyvä meininki joukkueessa ja me tiedetään, että se on vaan jääkiekkoa.”

”Lyödään kaikki likoon ja nautitaan.”

Suomi kohtaa Yhdysvallat Tampereella lauantaina kello 14.20. Tšekki ja Kanada pelaavat myös Tampereella kello 18.20. MTV3 ja Cmore näyttävät otteluita suorina lähetyksinä.