Marko Anttilan upea teko nosti tunteet pintaan C Moren studiossa: ”Vetää jokaisella tipan linssiin”

Marko Anttila oli jälleen Suomen sankari, kun Slovakia kaatui MM-puolivälierässä Tampereella.

Leijonien sielupelaajan Marko Anttilan teko sai C Moren studiossa sekä Lauri Marjamäen että Karri Kiven puhkeamaan ”Mörön” ylistyssanoihin.

Anttila, isojen pelien iso mies, teki kaksi äärimmäisen tärkeää maalia, kun Suomi nousi 0–2-tappioasemasta 4–2-voittoon Slovakiaa vastaan pelatussa MM-puolivälierässä Tampereella.

Upeimman suorituksensa Anttila teki ottelun loppuhetkillä, kun Slovakia jahtasi tasoitusmaalia ilman maalivahtia. Suomi riisti kiekon ja Hannes Björninen syötti kiekon Anttilalle, jotta tämä voisi siirtää tyhjiin kolmannen maalinsa ja kruunata upean iltansa hattutempulla.

Anttila ei kuitenkaan ottanut kunniaa itselleen, vaan syötti vielä Saku Mäenalaselle, joka naulasi loppulukemat.

”Tuo syöttö vetää jokaisella tipan linssiin. Björninen pelaa hänelle, että pistä tyhjiin se hattricki. No mitä hän tekee? No mitä Marko Anttila tekee? Syöttää Mäenalaselle. Jokainen tuossa joukkueessa ollut muistaa tuon syötön loppuikänsä. Se kuvastaa Suomen joukkuetta”, asiantuntija Karri Kivi hehkutti C Morella.

”Parasta joukkuepelaamista”, Marjamäki komppasi.

Marjamäki ei osannut vastata, kun häneltä kysyttiin, miksi Suomelle jo maailmanmestaruuden ja olympiakullan suorituksillaan tuonut Anttila nousee aina tärkeimmillä hetkillä esiin.

”Sitä ei voi oikein enää selittää. Ilveksessä hän teki kolme maalia 24 ottelussa. Nyt tällaiseen paikkaan hän teki tehot 2+1”, Marjamäki sanoi.

”Marko Anttilaa ei voi selittää”, Kivi lisäsi.

Suomi kohtaa välierässä Yhdysvallat Tampereella lauantaina kello 14.20.

