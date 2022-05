Jeremy Swayman torjui Yhdysvallat mitalipeleihin. Lauantaina hän on kanto Suomen kaskessa.

Yhdysvallat iski torstain puolivälieräottelun avauserään kaksi maalia. Se riitti hyydyttämään heikosti peliin tulleen Sveitsin, joka vielä alkulohkossa näytti mitalisuosikilta.

Yhdysvaltain voiton takuumies oli Jeremy Swayman. Sveitsi painoi kaksi erää päälle, mutta Swayman torjui punapaitojen tähtien yritykset. Nollapeliin vaadittiin 33 torjuntaa.

Boston Bruinsin ykkösmaalivahdin viitan keväällä ottanut Swayman, 23, tuli MM-turnaukseen, kun Bruins putosi NHL:n pudotuspeleistä.

Swayman pelaa Boston Bruinsissa NHL:ssä.

Swayman on paljastunut todelliseksi supervahvistukseksi. Viiden ottelun jälkeen hänen torjuntaprosenttinsa on 96,91 ja päästettyjen maalien keskiarvonsa 0,69.

Hän on tuonut selkänojan Yhdysvaltain fyysiselle joukkueelle, joka painii toistuvasti harmaalla alueella. Turnauksen alussa joukkueen ykkösmaalivahti oli Ruotsin SHL:ssä kuluneen kauden pelannut Strauss Mann.

”Tämä oli iso voitto. Jätkät tekivät työni helpoksi”, Swayman sanoi Sveitsi-voiton jälkeen periamerikkalaiseen tyyliin, vaikka itse asiassa hän joutui kyllä huhkimaan maalillaan runsaasti.

”On ollut mahtavaa. Tampere ja Helsinki ovat olleet tosi hienoja paikkoja”, hän kertoi MM-kokemuksestaan.

Puhutaanpa hetki Tuukka Raskista, Bostonissa koko NHL-uransa pelanneesta suomalaislegendasta, jonka ura päättyi talvella.

”Hän on äijä! En voi puhua tarpeeksi hyvää Tuukasta. Hän oli ja on yhä loistava mentori minulle. Odotan jo, että näen häntä taas, kun olen takaisin Bostonissa. On ollut hienoa oppia yhdeltä parhaista.”

Oletteko olleet yhteydessä tänne tulosi takia?

”Joo, kyselin häneltä parhaita juttuja, mitä Suomessa voi tehdä. Sain paikallisia saunavinkkejä ja tietoa muista Tampereen nähtävyyksistä. Se on hieno kaupunki, ja sää on ollut tosi hyvä”, Swayman kiitteli.

No, oletko käynyt saunomassa?

”Todellakin. Joka päivä. On ollut tosi siistiä. Haluan kokea suomalaista kulttuuria niin paljon kuin mahdollista.”

Yhdysvallat meni voitollaan välierään, jossa vastaan tulee Suomi.

”Ai, pelaamme Suomea vastaan? Siistiä! Siitä tulee mahtava peli.”

Tilaa MM-kisojen uutiskirje osoitteesta hs.fi/urheilukirje/

Lue kaikki MM-kisajutut osoitteessa hs.fi/jääkiekon-mm