Perjantaina syntymäpäiviään viettävän Marko Anttilan suuri vahvuus on Lauri Marjamäen mukaan lahjakkuus harjoitteluun. Se voi tuoda leijonalaiturille vielä useamman pelivuoden.

Tampereen Nokia-areena illassa koettiin deja vu -ilmiö. Kovat pelit alkoivat Leijonilla, ja 203-senttistä hyökkääjäkolossi Marko Anttilaa ei pysäyttänyt mikään tai kukaan.

Päävalmentaja Jukka Jalosen luottomies muistetaan kolmen vuoden takaisesta Bratislavan kultakeväästä, jolloin hän teki tärkeän maalin niin puolivälierässä, välierässä kuin finaalissakin.

Torstaina Anttila teki tehot 2+1 ja johti esimerkillään Suomen marssia lauantain välierään Yhdysvaltoja vastaan.

Lauri Marjamäki on valmentanut Anttilaa viime kaudet Jokereissa ja aiemmin Pyeongchangin olympialaisissa.

Nykyisin Kärppiä luotsaava Marjamäkikään ei pysty antamaan yksiselitteistä vastausta sille, miksi Anttila taas nousi eturiviin.

”Sitä ei varmaan kukaan pysty selittämään, mistä se tulee. Hänellä on kyky olla parhaimmillaan kovissa paikoissa. Saa niissä enemmän itsestään irti”; Marjamäki sanoo.

Lauri Marjamäki tuntee Marko Anttilan seurajoukkueesta ja Leijonista.

Anttila viettää perjantaina 37-vuotissyntymäpäiviään. Maajoukkueen huippuvuodet ovat osuneet peliuran kannalta varsin myöhäisiin vuosiin.

Moni ikätoveri ja nuorempikin pelimies on jo ripustanut luistimet naulaan, mutta Anttila porskuttaa.

Marjamäki nostaa esiin Anttilan kovan fyysisen kunnon ja kyvyn kehittää itseään vuosi vuodelta. Se vaatii vahvaa, jatkuvaa kiinnostusta sekä fyysisen että taktisen pelaamisen kehittämiseen.

”Hänellä on harjoittelulahjakuutta ja hän haluaa harjoitella koko ajan hyvin”, Marjamäki sanoo.

”Jokereissa tuli välillä pitkiä vaikeita pätkiä, mutta hän oli koko ajan kiinnostunut kehittymään. Hän tuli kysymään, että voidaanko käydä vaihdot läpi, koska hän oli mielestään kentällä väärissä paikoissa.”

Marjamäki sanoo, että Anttila ei ole nopein tai lahjakkain pelinopeudeltaan. Anttila hyötyy selkeästä pelitavasta, mikä esimerkiksi maajoukkueessa toteutuu tällä hetkellä. Se helpottaa Anttilan keskittymistä niihin asioihin, joista hänestä saa eniten irti.

Esimerkiksi hyökkäyssuuntaan pelaamisesta Marjamäki huomauttaa, että Anttila saa tällä hetkellä pysyä selkeästi omalla kaistallaan oikealla laidalla aina hyökkäyssiniviivalle asti.

Hyökkäysalueella hän pystyy suojaamaan kiekkoa ja ajamaan maalille sekä laukomaan teräviä rannelaukauksia, joita hän Marjamäen mielestä voisi viljellä enemmänkin.

Kirsikkana kakun päällä ovat tutut pelikaverit keskushyökkääjä Hannes Björninen ja Saku Mäenalanen.

Kolmikko pelaa jo kolmansia arvokisojaan yhdessä. Trio oli koossa viime kevään MM-kisoissa ja helmikuun olympialaisissa Pekingissä, jossa mestaruuden ratkaissut maali oli kolmikon käsialaa.

”Sillä on hirveä merkitys. Anttila ja Björninen pelasivat vielä Jokereissakin yhdessä. Björninen tekee tärkeää työtä. Mäenalasella on luisteluvoimaa, röyhkeyttä ja fyysisyyttä. Ei tarvitse ruveta kokeilemaan muuta.”

Marko Anttila on kehittynyt tunnollisen harjoittelun kautta myhemmällä iällä maajoukkueen runkomieheksi. Vuonna 2009 Anttila poseerasi toisen MM-onnistujan, silloin 17-vuotiaan Toni Rajalan sekä Ilveksessä hyökänneen Masi Marjamäen kanssa Ilves-paidassa.

Marjamäki uskoo, että Anttilalla on vielä pari kolme kautta jäljellä huipulla. Huoltoa Anttila tarvitsee iän myötä kropalleen jatkuvasti enemmän, jotta pysyy nuorempien mukana. Mutta lähihistoria osoittaa, että se on mahdollista.

Reilua vuotta ennen kuin Mörkö-ilmiö löi läpi Bratislavassa 2019, Marjamäki luotsasi Suomea Pekingin olympialaisissa 2018. Silloin Anttila oli hieman alle 33-vuotias, ja kehittynyt sen jälkeen edelleen.

”Hän on nyt paljon tasapainoisempi ja monipuolisempi pelaaja kuin silloin. Hän on hieno esimerkki siitä, miten on koko ajan kehittynyt vuosi vuodelta ja kiinnostunut kehittymisestä.”

