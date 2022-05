Leijonien pelitapa ei maistu Slovakiassa.

Slovakia kärsi kirvelevän tappion Suomelle jääkiekon MM-kisojen puolivälierässä. Ottelua 2–0-johtanut joukkue taipui lopulta 2–4-tappioon Leijonille.

Pettymyksen jälkeen Slovakian apulais-GM Oto Hascak ei säästellyt sanojaan Sport.sk:n haastattelussa. Häntä harmitti Leijonien tapa lähestyä otteluita puolustuksen kautta.

”Tunnen häpeää Suomen puolesta. Heillä on riveissään yksitoista NHL:ssä pelannutta pelaajaa, mutta valmennusjohto ei anna heidän pelata jääkiekkoa”, entinen Tšekkoslovakian maajoukkuekiekkoilija Hascak latasi.

Porin Ässissä kaudella 1997–1998 pelannut Hascak ihmetteli, kuinka Suomi pelasi varovaisesti nuorta ja kokematonta Slovakian joukkuetta vastaan. Hascak arveli, että hyökkäämällä rohkeammin Leijonat olisi pannut Slovakian paljon ahtaammalle.

”Suomen joukkueessa riittää kokemusta, mutta he tuhoavat jääkiekon pelitavallaan. Mielestäni peli on ihan kuollutta. He vain puolustavat ja kyttäävät vastustajan virheitä. Toki heidän kunniakseen pitää sanoa, että he osaavat pelata omalla tavallaan ja ovat siinä erittäin vahvoja”, Hascak sanoi.

