Pietarin piti alun perin järjestää turnaus, mutta kaupunki menetti kisaisännyytensä aiemmin keväällä Venäjän sotatoimien vuoksi.

Jääkiekon miesten MM-kilpailut järjestetään ensi vuonna Tampereella ja Latvian Riiassa. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF päätti asiasta kongressissaan Tampereella.

Valinta oli odotettu, sillä Tampereen ja Riian yhteishakemus oli ainoa. Unkari ja Slovenia vetäytyivät alkuviikolla hausta, koska Unkarin jääkiekkoliitto jäi ilman maan hallituksen antamia takeita kisojen järjestämisestä.

Tampere isännöi tämän vuoden MM-kisoja ja toimii myös ensi vuonna kisojen mitalipelipaikkana.

Riika järjesti turnauksen viime vuonna, mutta otteluihin pääsi koronapandemian takia vain vähän katsojia.

”Kyse on yhdestä kisatapahtumasta, eli tulevien kuukausien aikana tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja koordinaatiota, jotta kisajärjestelyt toimivat saumattomasti paikkakunnasta riippumatta”, Suomen jääkiekkoliiton ja MM-kisojen järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Harri Nummela sanoi tiedotteessa.

Lyhyt valmisteluaika tuo kisajärjestäjille oman haasteensa.

”Valmisteluaika on lyhyt, mutta koska moni asia on valmiina, kisat pystytään järjestämään. Palaute tämän kevään kisoista käydään tarkasti läpi ja meillä on mahdollisuus ottaa opiksi ja parantaa asioissa, joissa se on tarpeen”, Nummela sanoi.

Kevään 2023 MM-kisat pelataan 12.–28. toukokuuta. Suomen kisaorganisaation pääsihteerinä toimii tämän vuoden kisojen tavoin Heikki Hietanen.