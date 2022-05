Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen purki joukkueensa pelifilosofian pieniin paloihin.

Tampere

Slovakian jääkiekkomaajoukkueessa tappio Suomelle otti koville.

Joukkueen apulais-GM Oto Hascak purki tuntojaan Sport.sk:n haastattelussa sanoi Suomen pelitavan tuhoavan jääkiekon.

Slovakia johti puolivälierää 2–0, mutta hävisi lopulta 2–4, kun viimeinen maali tuli tyhjään häkkiin.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen ymmärtää hyvin, että tappio otti koville. Voitto Slovakiasta oli Leijonille kolmas heitä vastaan. Pekingin olympialaisissa Suomi voitti ensin alkusarjassa ja uudestaan välierissä.

”Ehkä me ollaan tuhottu heidän pelinsä”, Jalonen kuittaa.

”Meillä on sellainen filosofia, että kun meillä on kiekko, hyökkäämme viidellä pelaajalla. Ja silloin, kun meillä ei ole kiekkoa, puolustamme viidellä.”

Slovakian maajoukkueessa on joukko nuoria pelaajia, jotka lasketaan lajin suuriin lupauksiin. Odotusarvot ovat kasvaneet sitten olympialaisten, mutta taas joukkue törmäsi Suomeen.

”Kyllä ymmärrän, että se harmittaa, että meitä vastaan on vaikea luoda maalipaikkoja. Se on puolustamisen tarkoitus.”

Jalonen jatkoi pitkää yksinpuheluaan ja alkoi purkaa pelifilosofiaa atomeiksi pala palalta.

”Silloin, kun vastustajalla on kiekko, olemme vähän ilkeämpiä, että he eivät pystyisi pelaamaan sellaista peliä, jota he itse haluavat.”

”Jos Slovakia haluaa hyökätä ja he eivät pysty hyökkäämään. Kyllä mä sen ymmärrän, että se vähän ottaa pattiin.”

Kiekko verkkoon ja Sakari Manninen juhlii voittomaalia Slovakiaa vastaan.

Olympialaisissa ja meneillään olevassa MM-turnauksessa Leijonat on tehnyt 12 maalia Slovakiaa vastaan, joista kaksi on mennyt tyhjiin.

Harri Pesonen puttasi kiekon Pekingin välierässä ja Saku Mäenalanen loppuunmyydyssä Nokia-areenassa.

”Ei se pelkällä puolustamisella onnistu. Kyllä me hyökätäänkin.”

Jalonen sanoi joukkueen valmennusjohdon katsoneen pelin nauhalta ja huomio, että kiekko oli Leijonilla enemmän kuin slovakeilla ja maalipaikatkin menivät suomalaisten eduksi.

”Jos ei ymmärrä tätä, ei tule voittamaankaan yhtään pelejä.”

Jalonen lisäsi jääkiekon olevan kaksivaiheinen peli, johon kuuluu hyökkääminen ja puolustaminen. Pelkkää toista tekemällä ei otteluita voi voittaa.

”Jos toinen tykkää hyökätä ihan perhanasti, toisen kannattaa ottaa heidät pois mukavuusalueelta. Me ollaan aika hyviä oltu siinä.”

”Totta kai se ottaa päähän.”

Tiiviillä viisikkopuolustuksella ja viisikkona hyökkäämisellä Leijonat on voittanut kolmessa vuodessa MM-kultaa, olympialaiset ja pelannut kerran MM-finaalissa. Myös tänä keväänä joukkue pelaa mitaleista.

”Se on meidän juttu ja aika moni sitä arvostaa.”

”Jos Slovakia noin ajattelee, eivät he ikinä tule mitään voittamaankaan.”

Jääkiekon MM-kisojen välierä Suomi-USA lauantaina kello 14.20. MTV2 ja C More näyttävät ottelun.

