Leijonat on mestari pelaajien sitouttamisessa – ei suoraa tappiota kolmeen vuoteen, vaikka kokoonpanossa on käynyt 59 pelaajaa

Suomi on hävinnyt viimeksi jääkiekon miesten arvokisaottelun varsinaisella peliajalla vuoden 2019 MM-kisojen alkusarjassa.

Leijonien viime aikojen arvokisasaldo ennen viikonlopun MM-välieriä ja -finaaleita on huima. Kolmessa edellisessä arvoturnauksessa Suomi on pelannut finaalissa, ja kahdessa niistä poistunut kaukalosta kultamitalit kaulassaan. Kerran, viime vuoden MM-kisoissa, tuloksena oli jatkoerätappio.

Kyseessä on samalla Jukka Jalosen tämän kertaisen ajan arvokisasaldo. Jalonen astui ruoriin kauden 2018–19 aluksi. Jalosen ajan alkusarjoissakin meno on ollut vakuuttavaa. Edellisen kerran Suomi on kärsinyt suoran tappion eli hävinnyt pelinsä 60 minuutin jälkeen Slovakian kisojen alkusarjassa 2019. Silloin Toni Söderholmin valmentama Saksa oli parempi maalein 4–2.

Muistikuvat ottelusta ovat jo hämärtyneet. Leijonien gm Jere Lehtinen muistaa ottelusta sen, että Suomi pelasi hyvin mutta hävisi silti.

”Se tappio tuli oikeaan aikaan. Saatiin siitä hyvä raivo päälle lopputurnaukseen”, Lehtinen sanoo nyt, yli kolme vuotta myöhemmin.

HS kävi läpi vuosien 2019, 2021, 2022 MM-kisojen sekä olympialaisten joukkueet. Kaikkiaan Leijonien paitaa on kantanut neljässä turnauksessa 59 eri kiekkoilijaa, ja vain kolme pelaajaa on pelannut kaikissa neljässä turnauksessa. He ovat maalivahti Jussi Olkinuora, puolustaja Atte Ohtamaa ja hyökkääjä Marko Anttila.

Leijonat saa osakseen moitteita jopa tylsästä pelistä, kun tiivis viisikkopuolustus pitää tehokkaasti vastustajat pois maalipaikoilta, alivoima tappaa jäähyt varmasti ja hyökkäys luo vaadittavat maalipaikat. Mutta tehokasta se on. Pelaaja toisensa jälkeen sitoutuu yhteiseen asiaan pukiessaan Leijonien pelipaidan päälleen. Ja sitouttamisessa Lehtinen nostaa avainasiaksi arvostuksen.

”Meidän joukkueessa arvostetaan kaikkia. Se on ykkösjuttu. Luotto on molemminpuolinen. Me luotamme pelaajiin, ja pelaajat luottavat joukkueenjohtoon. Siitä se aina lähtee. Arvostamme sitä, että saamme olla täällä, olemme aika etuoikeutettuja”, Lehtinen sanoo.

”Sitten mennään jääkiekkohommaan. Valmennus on tehnyt hyvää työtä siinä, miten pelaamme ja pystymme reagoimaan asioihin.”

Kun vaihtuvuutta on, uusien pelajaien sisäänajoakin tulee eteen. Neljän Jalosen ajan arvoturnauksen puolustaja Atte Ohtamaa sanoo, että uusien pelaajien sopeuttamisessa oleellisia ovat joukkueen perusarvot.

"Kaikki olemme jollain tapaa tuttuja toisillemme. Tässä on helppo olla, tuli ketä tahansa mukaan. On hienoa olla ja mukavaa yhdessä. Kaikki välittävät toisistansa. Tässä on hieno toimia”, Ohtamaa sanoo.

Marko Anttila (vas.) ja Atte Ohtamaa ovat pelanneet kaikki neljä arvoturnausta Jukka Jalosen alaisuudessa.

Maajoukkueen ensikertalaisen maajoukkuekutsun ja -debyytin välillä maajoukkueen johto käy Lehtisen mukaan keskustelemassa pelaajan kanssa. Suurin osa pelaajista tekee debyyttinsä esimerkiksi Eurohockey Tourilla tai kevään leirityksissä. Vain harvalla ensikokemukset tulevat suoraan arvokisoista.

Ensikertalaiset toivotetaan aina erikseen tervetulleeksi, jotta heidän olisi helppo olla joukkueessa omana itsenään.

”Ainahan pelaajia jännittää, kun tulevat ensikertalaisina. Nytkin kevään ensimmäiseen leiritykseen tuli uusia kavereita. Tällä kertaa ensimmäisellä viikolla oli jo runko niin hyvä, että uusienkin oli helppoa tulla”, Lehtinen sanoo.

Joukkueen arvot ja toimintatavat käydään läpi jokaisessa tapahtumassa, jotta ne ovat selkeät.

”Systeemi, miten toimitaan, on aika simppeli. Ei kamalasti mitään kommervenkkejä.Kun tehdään asioita, tehdään, mutta muuten saa touhuta mitä haluaa”, Lehtinen sanoo.

Maajoukkuetasolle tultaessa pelin vaatimustaso kovenee. Se näkyy esimerkiksi pelin temmossa ja syöttöjen kovuudessa. Kun samaan paikkaan kootaan parhaita pelaajia, kaikki asiat tehdään hyvällä tasolla.

”Pelaajat sopeutuvat yleensä nopeasti, koska he ovat hyvä pelaajia.”

Jere Lehtisen mukaan arvostus on tärkein asia Leijonien sitouttamisessa.

Lehtisen ja Ohtamaan omista maajoukkuedebyyteistä on jo aikaa. Lehtinen pääsi 1. divisioonan pelaajana mukaan Prahan kisoihin 1992.

”Samalla lailla oli helppo tulla. En tuntenut ketään, olin vain nähnyt televisiossa pelaajat, ja he olivat idoleita. Timo Jutila oli kapteeni ja liideri jo siinä. Jäällä muistaa sen, että vaade oli kova, mutta siihen pystyi sopeutumaan”, Lehtinen sanoo.

Ohtamaan ensimmäiset maajoukkuepelit ajoittuivat kaudelle 2012–13.

”Silloin oli paljon kokeneempia, ja otettiin hienosti mukaan. Sai olla oma itsensä ja luottaa vahvuuksiinsa. Se on aina mukavaa.”

Seurajoukkueessa uudet maajoukkueympyröihin nousevat pelaajat otetaan Ohtamaan mukaan vastaan onnitteluin sekä hyvähenkisin naljailuin.

”Koetetaan saada kakkua pöytään. Ne ovat hienoja juttuja. Leijonat on sellainen brändi, jossa jokainen suomalainen nuori haluaa pelata.”

Fakta Jukka Jalosen ajan Leijonat Seuraavat pelaajat ovat edustaneet Suomea miesten maajoukkuetta arvokisoissa Jukka Jalosen käynnissä olevalla valmennuskaudella 2019–2022. Pelaajat on listattu ensimmäisen kisavuoden mukaisessa järjestyksessä. Maalivahdit (6) Kevin Lankinen (MM2019) Veini Vehviläinen (MM2019) Jussi Olkinuora (MM2019, MM2021, OK2022, MM2022) Harri Säteri (MM2021, OK2022, MM2022) Janne Juvonen (MM2021) Frans Tuohimaa (OK2022, MM2022) Puolustajat (19) Mikko Lehtonen (MM2019, OK2022, MM2022) Niko Mikkola (MM2019) Petteri Lindbohm (MM2019, MM2021, OK2022) Henri Jokiharju (MM2019) Jani Hakanpää (MM2019) Atte Ohtamaa (MM2019, MM2021, OK2022, MM2022) Miika Koivisto (MM2019, MM2021) Oliwer Kaski (MM2019, MM2021) Tony Sund (MM2021) Kim Nousiainen (MM2021) Olli Määttä (MM2021) Ville Pokka (MM2021, OK2022, MM2022) Mikael Seppälä (MM2021, MM2022) Sami Vatanen (OK2022, MM2022) Juuso Hietanen (OK2022, MM2022) Valtteri Kemiläinen (OK2022) Niklas Friman (OK2022, MM2022) Esa Lindell (MM2022) Miro Heiskanen (MM2022) Hyökkääjät (34) Sakari Manninen (MM2019, OK2022, MM2022) Kaapo Kakko (MM2019) Harri Pesonen (MM2019, OK2022, MM2022) Juhani Tyrväinen (MM2019) Toni Rajala (MM2019, OK2022, MM2022) Veli-Matti Savinainen (MM2019) Marko Anttila (MM2019, MM2021, OK2022, MM2022) Niko Ojamäki (MM2019, MM2021, OK2022) Arttu Ilomäki (MM2019) Joel Kiviranta (MM2019) Kristian Kuusela (MM2019) Jere Sallinen (MM2019, MM2021, MM2022) Eetu Luostarinen (MM2019) Juho Lammikko (MM2019, MM2022) Anton Lundell (MM2021) Arttu Ruotsalainen (MM2021) Iiro Pakarinen (MM2021, OK2022) Jere Innala (MM2021, MM2022) Petri Kontiola (MM2021) Saku Mäenalanen (MM2021, OK2022, MM2022) Mikael Ruohomaa (MM2021) Hannes Björninen (MM2021, OK2022, MM2022) Peter Tiivola (MM2021) Valtteri Puustinen (MM2021) Jere Karjalainen (MM2021) Teemu Turunen (MM2021) Teemu Hartikainen (OK2022, MM2022) Miro Aaltonen (OK2022) Joonas Nättinen (OK2022) Valtteri Filppula (OK2022, MM2022) Leo Komarov (OK2022) Markus Granlund (OK2022) Mikael Granlund (MM2022) Joel Armia (MM2022)

