Leijonien tähtivahti Jussi Olkinuora on rakentanut uraansa suunnitelmallisesti, askel kerrallaan. Siinä sivussa tuli rakennettua tämän kevään valtava leijonahurmos.

Klassinen asetelma. Kotiyleisön valtaisat odotukset ja ”kotikisojen kirous” niskassa. Suomi lähtee valtavana ennakkosuosikkina MM-kisojen kohtalonotteluun, puolivälierään Slovakiaa vastaan.

Euroopassa pelattavaa jääkiekkoa seuraavat ovat vajaan kahden viikon ajan hämmästelleet Suomen maalilla rauhallisesti liikkuvaa muuria. Jos joskus, niin nyt termi muuri on juuri oikea. Jussi Olkinuora on tähän asti pysäyttänyt 102 häntä kohti tulleista 103 kiekosta. Viiden ottelun torjuntaprosentti 99,03 ei ole tästä maailmasta.

Ajassa 8.17 kimmoke Mikael Granlundin polvisuojan ja Adam Sykoran lavan kautta yllättää Olkinuoran – 0–1. Seitsemän minuuttia myöhemmin Olkinuora tekee turnauksen ensimmäisen näkyvän pienen virheensä, kun hän torjuu Samuel Takacin laukauksen eteensä, ja Pavol Regenda lyö irtokiekon yläpesään – 0–2.

Tilanne, jossa moni voisi murtua.

Mitä tekee Jussi Olkinuora? Ei mitään. Tai no, jotain sentään. Nousee pystyyn, pyyhkii mailansa lavalla jäätä maalivahdin alueelta, vilkaisee tulostaululle ja jatkaa kuin mitään ei olisi tapahtunut.

Eikä isossa mittakaavassa olekaan. Mitä nyt syntyi yksi maali, joka tehtiin jääkiekko-ottelussa, joka pelattiin hallissa, joka eli aivan valtavassa hurmoksessa, jonka rakensi Jussi.

Jussi Olkinuoran matka Suomen uusimmaksi jääkiekkoilevaksi kansallissankariksi on poikkeuksellinen. Hän on rakentanut uransa, kuvaannollisen talonsa, omin käsin. Itse hän hankki vain 16-vuotiaana itselleen peli- ja opiskelupaikan Yhdysvaltain high school -sarjaan.

”Vanhemmat suosittelivat vaihto-oppilasvuotta, koska se rikastuttaa elämää. Oli hyvä, että sain yhdistettyä jääkiekon pelaamisen opiskeluihin”, Olkinuora on kertonut.

Jussi Olkinuoran tie huipulle oli poikkeuksellinen.

Vuoden jälkeen Olkinuora pelasi kaksi kautta HIFK:n A-junioreissa, kunnes hankki itselleen paikan junioriliiga USHL:stä. Sen jälkeen hän lähti omalla kustannuksellaan, 45 000 dollarin opintolainan turvin, Denverin yliopistoon.

”Valitsin koulun niin, että pääsen pelaamaan. Se kannatti. Pari vuotta siitä sain tarjouksen Winnipeg Jetsiltä”, Olkinuora muistelee.

Hän pelasi kolme kautta farmisarja AHL:ää sekä farmin farmia ECHL:ää. Sen jälkeen hän hommasi itse ensimmäisen pelipaikkansa SM-liigasta, SaiPasta kaudella 2016–2017. Nyt MM-kisoissa Leijonien kolmosvahtina pelaava Frans Tuohimaa oli loukannut sormensa ja soitti Olkinuoralle, että täällä olisi paikka auki. Olkinuora ei epäröinyt sekuntiakaan.

”SaiPasta kysyttiin, mistä minä voin tietää, miten paha Tuohimaan loukkaantuminen on, kun hekään eivät tiedä”, Olkinuora on muistellut.

”Kun tulin Suomeen, tavoite oli päästä takaisin NHL:ään. Piirsin paperille, mitä se vaatii. Pohdin, että ensin minun pitää pelata Venäjällä tai Ruotsissa, mieluummin Venäjällä. Miten sinne pääsee? Pelaamalla maajoukkueessa. Miten maajoukkueeseen pääsee? Olemalla ykkösvahti Suomessa”, hän järkeili kesällä 2019.

Tuolloin Olkinuora oli juuri voittanut MM-kultaa Leijonien kolmosvahtina. Kultaleijonien Tarina -kirjaa varten tehdyssä haastattelussa hän suorastaan tulvi onnellisuutta, ylpeyttä ja ennen kaikkea kiitollisuutta siitä, että oli edes saanut olla mukana mestarijoukkueessa.

Kiitollisuutta kuvastaa Olkinuoran toiminta, kun Leijonien johto tuolloin ilmoitti hänen aloittavan kisat kolmosmaalivahtina.

”Se harmitti ehkä puoli tuntia. Silloin sanoin johtoryhmälle isot kiitokset kaikista asioista, niistä positiivisista yllätyksistä, joita olin jopa odottamatta saanut. Oli tärkeää, että sain antaa positiivisen palautteen, jonka he ansaitsivat. Se jää kaduttamaan, jos ei kerro ihmisille asioita, jotka nämä ovat tehneet hyvin”, Olkinuora kertoi.

Nyt hän on saman johtoryhmän ohjauksessa kultaa hamuavan joukkueen tärkein palanen.

Kiitollisuus ja nöyryys. Kukaan ei ole voinut olla huomaamatta näitä syvältä kumpuavia piirteitä Jussi Olkinuorasta, kun tämä on silmät välkehtien jakanut lausuntoja tv-kameroille.

”Muna vai kana?”

Tämän vastakysymyksen Olkinuora esitti Helsingin Sanomien toimittajalle, joka tiedusteli hirmuvireen taustoja ennen puolivälieräottelua. Eli johtuuko hänen tilastojen valossa käsittämätön vireensä muun joukkueen hyvästä pelaamisesta, vai toisinpäin?

Tämäkin on Olkinuoralle tyypillistä. Hänen kanssaan keskustellessa pitää olla hereillä. Hän saattaa heittää kiinnostavan vasta-argumentin, ja hänen kanssaan saattaa oppia mielenkiintoisia asioita. Hänen mielestään Leijonien maalilla pelaaminen on helppoa, koska kenttäpelin volatiliteetti on niin pientä. Taloustermi kääntyy jääkiekkoon niin, että ennalta on helppo tietää, millaisista paikoista vastustaja pääsee laukomaan.

Jussi Olkinuoran liike kiekkomaailmassa ei ole ollut yhtä suoraviivaista kuin hississä.

Ihmisenä Olkinuoraa leimaavat myös kyltymätön uteliaisuus, rauhallisuus ja analyyttisyys. Viimeksi mainitut ominaisuudet ovat myös hänen pelaamisensa kulmakivet.

”Elämäni on sellaista, että muut ihmiset lähelläni puhuvat itseäni koskevista asioista, jotka saattavat tapahtua. Minä rauhoittelen heitä ja sanon, että älkää edes mainitko noista. Tiedän ne asiat kyllä, mutta olen hyvä sulkemaan ne pois mielestäni”, hän on kertonut.

Tämä pätee yhtä lailla mahdollisesti edessä olevaan MM-finaaliin kuin joukkueeseen mahdollisesti liittyviin NHL-maalivahteihin, jotka saattaisivat muuttaa hänen asemaansa ryhmässä.

Olkinuoralle statuksella ei ole merkitystä. Kolme vuotta sitten joukkuekaverit kehuivat kilvan, miten Olkinuora buustasi joukkueen ilmapiiriä kolmos- ja kakkosvahtina. Moni muistaa Olkinuoran kumartelemassa syvään välierässä nollan Venäjää vastaan pitäneelle Kevin Lankiselle – käytännössä pahimmalle kilpailijalleen. Moni myös muistaa noista kisoista vaihtopenkillä lähes taukoamatta papattaneen Olkinuoran.

”Hyvän luukkuvahdin on pidettävä hyvää meininkiä yllä. Tykkään puhua vaihtopenkillä, vaikka se tuntuu hölmöltä. Olen lukenut psykologiaa ja tiedän, että sillä on vaikutusta, mitä puhuu ja miten. Itse käytän ääntä tsemppaamiseen”, hän kertoo.

Käynnissä olevissa kisoissa hän on muistanut joka käänteessä kiittää erityisesti Nokia-areenan yleisöä – jonka kanssa yhdessä hän on hurmosta rakentanut.

Olkinuorasta huokuu, että jääkiekko on hänelle erittäin tärkeä asia. Ja silti juuri sopivan tärkeä.

”Hän ottaa jääkiekon 110-prosenttisen tosissaan, muttei yhtään totisesti. Hänellä säilyy aina rentous tekemisessä ja pilke silmäkulmassa”, Leijonien maalivahtivalmentaja Kari Lehtonen luonnehtii.

Jussi Olkinuoran kanssa puhuessa on oltava hereillä.

Olkinuora on mestari panemaan asiat mitta- ja aikajanan oikeisiin kohtiin.

”Kun ei ajattele asioiden suuruutta, ne menevät paremmin. Esimerkiksi arvokisat: kun annat itsellesi mahdollisuuden prosessoida asioita vasta jälkeenpäin, silloin asiat menevät siinä hetkessä paremmin. Kun on autobaanalla 140:n vauhdissa, ei siinä pysähdy miettimään, onko menossa oikeaan suuntaan”, hän järkeilee.

Nyt on aika antaa mennä, täysillä, vielä pari kertaa. Sitten nähdään, mitä on ansaittu, ja voi analysoida saavutusta.

”Ennen finaalia tulee kuolevainen olo. Tajuaa, että loppu on edessä, tapahtui mitä tapahtui. Se ajatus auttaa vielä paremmin elämään hetkessä, ja arvostus käsillä olevaa hetkeä kohtaan vain nousee. Toisaalta senkin tietää, että tuossa vaiheessa ne asiat, jotka on tehty jo viikkoja aiemmin”, kantavat hedelmää.

”Mutta ei turnauksen aikana ja heti sen jälkeen tajua sitä skaalaa, miten iso juttu on kyseessä. Tiedän, että asiat tuntuvat suuremmilta myöhemmin”, hän sanoi jo kolme vuotta sitten.

Ja jatkoi:

”Olen elämässäni tilanteessa, että maailmanmestaruus oli vasta alkua. Tästä se lähtee.”

Kuinka oikeassa talonrakentaja Jussi olikaan.

Jussi Olkinuoran sitaatit ovat peräisin haastattelusta, joka tehtiin kesällä 2019 Kultaleijonien Tarina -kirjaa varten.