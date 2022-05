Tampereen Tampellassa sijaitsevan kerrostalon lipputankoa koristi perjantai­aamuna Ruotsin lippu. Huoltofirma irrotti nippusitein kiinnitetyn lipun ja luovutti sen ruotsalaisille kiekkofaneille.

Tampere

Tamperelaisen Kari Halttusen kerrostalokodin ikkunasta avautui perjantaiaamuna erikoinen näky: lipputangossa roikkui Ruotsin lippu. Vielä erikoisemmaksi tilanne muuttui, kun Halttunen todisti, miten lippu laskettiin puolitankoon.

Halttunen arvelee, että lipun saattoi laskea suruliputusasentoon sama ohikulkija, joka lipun oli mahdollisesti hilannut ylös.

”Arvasin heti, että tämä liittyy Ruotsin eiliseen tappioon”, Halttunen sanoo.

”Kyllä minua huvitti. Eihän se hirveän korrektia ole nostaa vieraan maan lippua puolitankoon, mutta uskon, että se on tehty pilke silmäkulmassa.”

Ruotsi hävisi kirvelevän tappion Kanadalle helatorstaina. Ruotsi johti peliä toisen erän jälkeen lukemin 3–0, mutta kolmannessa erässä Kanada nousi tasoihin. Jatkoajalla Kanada teki maalin ja murskasi Ruotsin mestaruusunelman.

Taloyhtiö, jonka pihan lipputankoon Ruotsin lippu nostettiin, sijaitsee Tampellan ja Ranta-Tampellan rajalla, Tammerkosken alkupäässä. Lippu ilmestyi salkoon mahdollisesti torstain ja perjantain välisenä yönä tai perjantaiaamuna.

”Avovaimo söi aamupalaa keittiössä, kun huomasi, että siellä on Ruotsin lippu tangossa”, Halttunen kertoo.

Kello 8.30 lippu oli laskettu alas. Lauri Kovalainen Kiinteistöpalvelu Siikistä vahvistaa, että huoltoyhtiö poisti Ruotsin lipun lipputangosta perjantaiaamuna. Kovalainen kertoo, että kun hän oli saanut lipun laskettua, ruotsalaiset kiekkofanit tulivat hakemaan lipun itselleen. Fanit ilmeisesti majoittuvat alueella.

Kovalainen kertoo, että lippu oli kiinnitetty lipputangon naruihin nippusiteillä.

”Lippu tuli ehjänä alas”, hän sanoo.

Huoltoyhtiölle perjantaiaamun lipunpoisto-operaatio oli ainutlaatuinen.

Toisesta suunnasta kuvattuna Ruotsin lippu näytti lipputangossa tältä.

MM-kotikisojen aikana Tampellan ja Ranta-Tampellan alueella on ollut Kari Halttusen mukaan yllättävänkin rauhallista. Kiekkohuuma on näkynyt lähinnä siten, että Vapriikin alueella, jossa sijaitsee muun muassa Suomen jääkiekkomuseo, on liikkunut pelipaitoihin pukeutuneita kisaturisteja

Halttunen on seurannut kaikki Suomen MM-ottelut. Helatorstaina hän katsoi myös Ruotsi–Kanada-pelin, jossa Ruotsi suli ja menetti kirvelevästi 3–0-johtoasemansa.