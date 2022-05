Marko Anttila on mysteeri, jonka ratkaisemista moni on yrittänyt. Raimo Summasella on monta teoriaa.

Tampere

Miksi aina Mörkö?

Torstain puolivälierän jälkeen moni on etsinyt vastausta kysymykseen, miten ihmeessä Marko Anttila voi aina nousta ratkaisijaksi tiukoissa peleissä.

Jääkiekkoasiantuntija Raimo Summasella on monta näkemystä kuumaan puheenaiheeseen. Niistä ensimmäinen liittyy yli kaksimetrisen Anttilan kokoon.

”Hänen tekniikkansa ei ole ihmeellinen mutta kokonsa on. Miten se sitten vaikuttaa ratkaisupeleissä? Painepelissä kaikki yrittävät välttää viimeiseen asti jäähyjä. Kokonsa takia Anttilaan on vaikea päästä kiinni puhtailla otteilla tai mailaa käyttämättä. Siksi Anttila saa ratkaisupeleissä enemmän tilaa”, Summanen selittää.

Summasen mukaan Anttilan koko myös tekee tämän laukauksesta maalivahdeille vaikeasti torjuttavan.

”Hänen laukauksensa on ainutlaatuinen. Välitykset ovat niin erilaiset kuin muilla”, Summanen sanoo.

Ja miksi tämä tulee esiin juuri ratkaisupeleissä?

”Paineen alla maalivahdit pelaavat keskiarvopeliä. Anttilan laukaus hämää, koska eiväthän maalivahdit kohtaa laukauksia Anttilan kokoisilta pelaajilta juuri koskaan.”

Maalivahdeille on siis tuhansien ja taas tuhansien toistojen pohjalta muodostunut rutiini ja taito tulkita pelaajien kehosta ja mailasta, minne ja milloin laukaus kenties on suuntautumassa. Tähän he nojaavat tiukoissa paikoissa.

Anttila rikkoo maalivahtien kaavan.

”Anttilalla on niin iso syliväli, että sivuttaismuutos ennen laukausta on suuri. Rytmi on aivan erilainen kuin muilla pelaajilla. Välillä maalivahti on ehtinyt torjua kiekon mielessään jo kolme kertaa ennen kuin se edes lähtee Anttilan lingosta, maila on niin pitkä”, Summanen ruotii.

Raimo Summanen on seurannut tarkasti Marko Anttilan otteita maajoukkueessa.

Näiden syiden takia saattaa näyttää siltä, että Anttilan vedot lipsahtavat maalivahdeilta helposti maaliin ratkaisupeleissä.

Anttilan maalit painottuvat kenties ratkaisupeleihin senkin takia, että kohtalonotteluissa Anttila pääsee hyville laukaisupaikoille verrattain usein. Se perustuu Anttilan, tai oikeastaan koko Leijonien nelosketjun rooliin.

Ketjun ensisijainen tehtävä on pitää vastustajan ketju nollilla, ja usein vastassa on vastustajan kärkiketju.

”Tuo on lähtökohta, mutta usein käykin niin, että puolustavaan tehtävään valjastettu ketju alkaakin luoda hyökkäyksiä”, Summanen sanoo.

Miksi?

”Mentaaliasetelma on usein sellainen, että hyökkäysroolin ketjun täytyisi tehdä ratkaisupelissä tulosta keinolla millä hyvänsä. Silloin he alkavat ylihyökätä, ja vastustajan puolustava ketju pääsee iskemään vastaan.”

Kohtalonpeleissä erot tehdään tietenkin myös pään sisällä. Anttila, 37, on kokeneena pelaajana pikkuhiljaa uransa ehtoopuolella. Kokemus auttaa tiukoissa paikoissa.

Summanen näkee Anttilalla myös toisen mentaalisen edun muihin verrattuna.

”Hän tuli ikään kuin rumana ankanpoikasena jääkiekon genreen. Häntä epäiltiin ihan koko ajan. Ja ihminen, joka on lähtenyt takamatkalta tai alkanut menestyä vaikeuksien jälkeen, on usein erittäin kiitollinen ja levollinen. Anttila on ollut pitkään altavastaaja, eikä häntä ikinä ahdista pelata”, Summanen sanoo.

Marko Anttila ei todellakaan ollut junioritähti. Hän on raivannut tiensä huipulle pitkän kaavan kautta.

Tämäkin artikkeli lähtee liikkeelle olettamuksesta ja kysymyksestä, miksi Anttila venyy aina ratkaisupaikoissa. Summanen lähestyy asia eri näkökulmasta.

”Aina ajatellaan, että esimerkiksi MM-finaalissa täytyisi löytää jotain ekstraa. Yleensä erottumiseen riittää, jos taso tippuu vain 90–85 prosenttiin sadasta prosentista. Anttila pystyy pitämään perustasonsa lähellä maksimia silloin, kun muilla se tipahtaa. Silloin se näyttää siltä, että Anttila löisi pöytään aina jotain ekstraa ratkaisupeleissä”, Summanen sanoo.

Kenties tästä syystä Anttila aina itsekin sanoo, ettei hän omasta mielestään venynyt tiukassa paikassa edes erityisen paljon.

Se, miksi Anttila pystyy aina säilyttämään tasonsa kun muut romahtavat, perustuu aiemmin kerrottujen asioiden lisäksi myös Leijonien pelitapaan, jota Saku Mäenalasen, Hannes Björnisen ja Marko Anttilan ketju noudattaa täydellisesti.

”He pitävät pelinsä äärimmäisen yksinkertaisena ja toteuttavat muutamaa toistuvaa peliketjua”, Summanen sanoo.

Yksi niistä on normaali suorahyökkäyspelaaminen, jossa kiekottomat ajavat järjestelmällisesti maalille. Toinen on hyökkääminen siniviivan kautta hyökkäysalueella. Slovakia-ottelussakin Anttila ohjasi puolustajan toimituksen sisään juuri tällaisesta tilanteesta.

Kolmannessa variaatiossa Anttila nousee kulmasta suojauksensa avulla ja suorittaa kääntölaukauksia ja ”pyyhkäisyjä” kohti maalia.

”Ylipäätään tämä ketju toimittaa kiekkoa koko ajan maalille. Sekin lähtee puolustusajattelusta: ei haluta menettää kiekkoa, niin toimitetaan se mieluummin kohti maalia”, Summanen sanoo.

Näin Marko Anttila juhli voittomaaliaan Venäjästä välierissä Bratislavassa 2019.

Sitäkin on ihmetelty aiheesta, miten Anttila vaikuttaa aina maajoukkueessa pelaavan paremmin kuin seurajoukkueessa. Anttilan kevätkausi Ilveksessä ei esimerkiksi ollut varsinainen jättimenestys.

”Leijonien pelitapa sopii Anttilalle. Hänellä on tuki aina lähellä. Anttila ei ole sähäkkä vaan tarvitsee vauhtihaut, sen jälkeen jalka kyllä vie. Lisäksi Anttila voi vaihtojen sisällä ottaa pieniä ”tarkasteluhuileja”. Se on erittäin iso asia, sillä Anttilalle ei sopisi rynkytyspelitapa. Jos Leijonien pelikin olisi jatkuvaa rynkytystä ja suunnanmuutoksia, se ei sopisi hänelle”, Summanen selittää.

Pitkälti Anttilan menestys ratkaisupeleissä perustuu siis siihen, että hän tekee aina kaiken pitkälti samalla tavalla, kun taas monet muut alkavat yrittää jotain poikkeuksellista.

Kun Anttilaa vastaan on vielä koon takia vaikea puolustaa jäähyttömästi, ja hänen laukauksetkin tuottavat maalivahdeille vaikeuksia, vastaus Anttilan mysteeriin alkaa hahmottua.

Lopuksi Summanen tahtoo vielä nostaa esiin asian, joka tekee Anttilan suorituksista entistäkin arvokkaamman.

”Hän tekee suurimman osan maaleistaan tasakentällisin. Ratkaisupelaajille usein tyrkytetään mahdollisuuksia esimerkiksi ylivoima-ajalla, mutta se on annettu olosuhde. Anttilalle ei ole koskaan annettu mitään! Sitten vielä: kaiken lisäksi hän tappaa jäähyjä eli on alivoimapelaajakin. Se tekee hänestä ihan uskomattoman pelaajan! Summanen innostuu.”