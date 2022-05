Luottopakki Mikael Seppälä oli yllättäen sivussa Yhdysvaltoja vastaan – Jukka Jalonen paljasti, mistä on kyse

Yhdysvallat lähti Leijonia vastaan vajaalla puolustusmiehistöllä.

Tampere

Leijonilta puuttui yksi joukkueen runkopuolustajista MM-välierässä, kun Mikael Seppälä oli sivussa kaukalosta.

”Hänellä on pieniä vaivoja. Tänään hän oli varotoimenpiteenä sivussa. Fyysisellä tasolla hän voisi pelata huomenna. Pitää miettiä, tehdäänkö muutoksia, vai mennäänkö näillä”, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen kertoi voitetun välierän jälkeen.

Yhdysvalloille tilanne oli kinkkisempi, sillä joukkueella oli lähettää kentälle Suomea vastaan vain neljä oikeaa puolustajaa loukkaantumisten ja perhesyiden takia. Puolustaja Jaycob Megna lähti perhesyyn takia kotiin MM-turnauksesta ennen välierää.

Leijonat myllyttikin pitkiä hyökkäyksiä ja sai täten kulutettua vastustajan energiatasoja. Suomi teki kaksi maalia selkeästi väsynyttä viisikkoa vastaan.

”Se on yksi iso osa-alue peliä, että jaksetaan pelata ja painaa kolme erää ja olla terävimmillämme ratkaisuhetkillä”, Jalonen sanoi Leijonien fysiikkaedusta.

”Tiesimme, että se on kova paikka pelata neljällä puolustajalla. Mutta viesti joukkueelle oli sekin, että he ovat maailmanluokan pelaajia. Osa heistä on tottunut pelaamaan melkein puoli tuntia pelissä, ja yksittäisen pelin pystyy sillä tavalla pelaamaankin. Pelasivat erittäin hyvin. Eivät hyytyneet, jos näin voi sanoa. Hattua täytyy nostaa”, Jalonen kehui.

Isossa kuvassa Yhdysvallat ei todellakaan hyytynyt vaan taisteli kunniakkaasti ennakkosuosikkia vastaan. Vaihtojen sisällä väsymystä sen sijaan näkyi, kun Leijonat painoi päälle.

Jalonen kuitenkin sanoi, ettei Yhdysvaltojen puolustusvaje erityisemmin vaikuttanut Leijonien pelisuunnitelmaan.

”Meidän taktiikkamme on aina pelata pitkiä hyökkäyksiä, jos emme pääse nopeasti maalintekoon. Toki se korostuu, kun samat pelaajat [vastustajalla] pelaavat joka toista vaihtoa”, Jalonen sanoi.

Slovakia-ottelussa heikosti pelannut Miro Heiskanen oli välierässä yksi Leijonien sankareista ja keräsi tehopisteet 1+2.

”Miro näytti tänään, mitä on miehiään. Otti vastuuta joukkueen menestyksestä ja oli oikealla tavalla rohkea. Pystyi olemaan myös tehokas. Avainpelaaja ehdottomasti.”

Jalonen suhtautui Leijonien peliesityksiin positiivisesti.

”Olen erittäin tyytyväinen. Aina on jotain mitä voi parantaa, mutta se on ymmärrettävää, kun vastassa on maailmanluokan joukkue.”

