Kanadan NHL-tähti muistutti faktasta Leijonien edellisen MM-kullan takana – nyt tilanne on erilainen

Pierre-Luc Dubois pelasi jo alle 16-vuotiaiden maajoukkueessa tuttuja naamoja vastaan.

Pierre-Luc Dubois on ollut Kanadan kärkipelajaa MM-turnauksessa.

Kanada ja Suomi pelaavat jo kolmatta kertaa peräkkäin vastakkain MM-loppuottelussa.

Suomi ja suomalaiset ovat tulleet tutuksi Pierre-Luc Dubois’lle, 23, joka oli 2019 häviämässä MM-finaalia Leijonille.

Dubois’n uraan ovat etenkin suomalaisesta näkökulmasta liittyneet vahvasti sinivalkoiset värit: 2016 NHL:n varaustilaisuudessa hän kiilasi kolmospaikalle ennen Jesse Puljujärveä, ja viime kaudella hän vaihtoi NHL-seuraa samassa pelaajakaupassa Patrik Laineen kanssa.

”Tuntuu, että vuosi vuodelta NHL:ään tulee enemmän suomalaisia pelaajia”, Dubois sanoi IS:lle.

”Huipulla on jätkiä kuten Aleksander Barkov, Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen. Sitten on vielä nuorempia kundeja kuten Anton Lundell ja Miro Heiskanen, joka on yhä nuori mutta silti saanut jo paljon aikaiseksi urallaan.”

Dallasin tähtipakki Heiskanen on mukana myös Suomen MM-joukkueessa.

”Patrik Laine, Mikko Rantanen, Jesse Puljujärvi... Lista on pitkä.”

”Muistan, kun pelasimme Quebecissä alle 16-vuotiaiden turnauksessa Suomea vastaan. On aika siistiä nyt vanhempana nähdä NHL:ssä samoja pelaajia kuin silloin.”

Dubois on samaa ikäluokkaa (s. 1998) muun muassa Laineen ja Puljujärven kanssa.

Suomi on noussut maailman kiekkomahdiksi suuren ja mahtavan Kanadan rinnalle – tai ainakin vanaveteen.

”Kolme vuotta sitten heillä ei edes ollut NHL-pelaajia joukkueessaan, kun he voittivat meidät finaalissa.”