Khaddi Sagnia Timanttiliiga-kisan voittoon – Ruotsalais­lähiöstä ponnistanut tähti on kertonut olevansa kiitollinen kahta työtä tehneelle äidilleen

Sosiaalisessa mediassa seurattu pituushyppytähti sai ensimmäiset piikkarinsa seuran ylijäämälaatikosta.

Ruotsalainen pituushyppääjä Khaddi Sagnia voitti naisten pituushypyn henkilökohtaisella ennätyksellään 695 senttiä Eugenen Timanttiliigassa lauantaina.

Toiseksi hyppäsi Nigerian Ese Brume 682 kantaneella hypyllä ja kolmanneksi Yhdysvaltojen Tara Davis tuloksella 673.

Kisan jälkeen Sagnia oli iloinen ja muistutti, että on tärkeää juhlia onnistumisia.

Pituushyppääjä on Ruotsissa tunnettu julkisuuden henkilö, ja sosiaalisen median kautta seuraajia on paljon muualtakin. Sagnian Instagram-tilillä on noin 289 000 seuraajaa.

Lähtökohdat menestykseen eivät ole kuitenkaan olleet helpoimmat mahdolliset.

Sagnia syntyi Ruotsissa gambialaisille vanhemmille. Kun hän oli viisivuotias, hänen vanhempansa erosivat.

Sagnia kertoi Femina-lehden viime kesänä julkaistussa artikkelissa, että isän lähteminen on jättänyt hänelle paljon kysymyksiä.

”Se oli erittäin rankkaa. Oli aika elämässäni, jolloin mietin, miksei minulla ole isää ja miksei hän ota vastuuta. Kuinka voi vain perustaa uuden perheen ja jättää vanhan?”

Sagnian äiti teki kahta työtä voidakseen huolehtia perheestään. Myös lasten piti ottaa vastuuta jo varhain.

”Meidän oli opittava pitämään huolta itsestämme varhain ja auttamaan kotona. Kun olin 11-vuotias, äitini lähetti minut pankkiin maksamaan laskuja.”

Sagnia kertoo lehden haastattelussa olevansa hyvin kiitollinen äitinsä uurastuksesta lasten eteen.

”Hän teki kaikkensa, jotta meillä olisi mahdollisimman hyvä olla. Vaikka hän oli joskus surullinen siitä, ettei hän voinut hankkia meille sitä, mitä muut lapset saivat, hän teki parhaansa.”

Huolimatta siitä, että äiti tuki tytärtään urheilullisissa unelmissa, rahat eivät riittäneet leireihin ja erikoisvarusteisiin. Sagnia sai ensimmäiset piikkarinsa seuran ylijäämälaatikosta.

Sagnia varttui Göteborgin lähiössä Hjällbossa. Se ei ollut Sagnian lapsuus- ja nuoruusvuosina niin pahasti jengiytynyt kuin nykyään, mutta erilaiset tappelut olivat silti arkipäivää.

Oli taisteltava vastaan, jotta saisi jonkinlaista kunnioitusta, hän kertoo Femina-lehdelle.

”He tiesivät, että olin vahva, enkä perääntyisi, ja tajusivat pian, että oli parempi olla ystävä kanssani.”