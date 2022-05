Suomen ja Kanadan taistelu MM-kullasta alkaa kello 20.20.

Leijonat tavoittelee sunnuntai-iltana historiansa neljättä jääkiekon MM-kultaa. Finaalissa Suomi saa vastaansa hallitsevan maailmanmestarin Kanadan.

Suomi on juhlinut maailmanmestaruutta vuosina 1995, 2011 ja 2019. Saldo loppuotteluista on karu: kolmen kullan vastapainona on yhdeksän MM-hopeaa.

Tällä kertaa Leijonat lähtee finaaliin suosikkina. Voimasuhteet ovat pysyneet lähes ennallaan läpi turnauksen, sillä Suomi oli ennakkosuosikki jo kisojen alussa.

Jo ennen finaalia on varmaa, että Suomi tekee sunnuntaina historiaa. Leijonat saavuttaa tänä iltana ensimmäisen MM-mitalinsa kotikisoissa.

Suomi pelaa loppuottelussa täsmälleen samalla kokoonpanolla kuin lauantaisessa välierässä Yhdysvaltoja vastaan.

MM-pronssia saavutti Tšekki, joka murskasi sunnuntain pronssiottelussa Yhdysvallat 8–4. Kari Jalosen valmentaman Tšekin edellinen MM-mitali oli pronssi Helsingistä 2012.

HS seuraa finaalin tapahtumia hetki hetkeltä. Seuranta löytyy tämän jutun alta.

