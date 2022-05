HS oli paikalla seuraamassa, kun riemukas kansa ryntäsi Kauppatorille juhlimaan Suomen neljättä MM-kultaa.

Ensisäveliä Maamme-laulustakaan ei ehditty kuulla, kun kansa jo juoksi torille. Sakari Mannisen jatkoaikamaali oli tuonut Suomelle voiton Kanadasta – ja jääkiekon maailmanmestaruuden.

Äkkiä alkoi täysi juhla. Viimeistään tässä vaiheessa kaikki olivat ehtineet sisäistää, että Suomi on nyt neljättä kertaa maailmanmestari. Erityisen hyvältä tuntui historiallinen, kotikisoista saatu MM-kulta.

Ilona Murto oli saapunut torille ensimmäisten suurten joukkioiden vanavedessä. Hänen rintaansa oli kirjoitettu tussilla 4–3, lukema, jolla Suomi sinetöi voittonsa.

”Upeat fiilikset”, hän henkäisi.

Loppuottelu Kanadaa vastaan venyi piinallisesti jatkoajalle, ja siksi tunnelma oli torilla euforisen helpottunut.

Ensimmäisenä suunnitelmana Murrolla oli nauttia torin huumasta ystäviensä kanssa. Myöhemmin tarkoitus oli suunnata johonkin baariin jatkamaan iltaa.

Ilona Murto oli silminnähden onnellinen Suomen menestyksestä.

Useammastakin suunnasta raikui ikivihreäksi kannatusbiisiksi leimautunut Pojun Poika saunoo. Ihmiset ryntäsivät kiipeilemään mitä erilaisempien katuelementtien päälle.

”Aidast läpi! Aidast läpi!” raikuu huutokuoro, kun Havis Amanda -patsas oli juhlijoiden pettymykseksi suojattu korkealla vanerimuurilla. Myöhemmin vanerit pettivät.

Alkuillasta viidakon lait olivat muuttuneet, kun perinteisenä kiipeilypaikkana tunnetun Mantan päälle ei vielä päässyt, joten ihmiset joutuvat löytämään uudenlaisia paikkoja, joissa juhlia.

Kauppatorin raitiovaunupysäkin päällä oli ainakin parikymmentä juhlijaa hoilaamassa niin kansallislaulua kuin muitakin tunnelmaa nostattavia sävelmiä.

Adam Valkeinen tunnelmoi sähkökaapin päällä seisten.

Adam Valkeinen oli monen muun juhlijan tavoin kivunnut sähkökaapin päälle. Hän piti kiinni pylväästä ja heiluttelee punaista juhlasoihtua.

”Tämä tuntuu aivan huikealta! Me ollaan maailman paras jääkiekkojoukkue!” Valkeinen iloitsi.

Valkeinen päivitteli, miten upeaa on, että Suomi on ollut jääkiekon MM-finaalissa jo kolmena peräkkäisenä vuotena.

”Olen niin ylpeä tästä joukkueesta”, Valkeinen herkistyi.

Riemukas juhlinta kääntyi välillä kaoottiseksi.

Poliisi joutui menemään väliin useampaankin tilanteeseen.

Joku heilutteli vaarallisempaa tulisoihtua. Kadulla ryntäillessä täytyi tarkkailla, ettei joku tipu lyhtypylväästä päälle. Poliiseilla oli jatkuvasti tekemistä, kun pienet erimielisyydet uhkasivat äityä suuremmiksi kahakoiksi.

Myös Niko Vuorela kiipesi sähköpylvään päälle keräämään katseita.

Torille oli saavuttu myös silkan yhteisöllisyyden tunteen takia.

Niko Vuorela kertoi, ettei hän itse seuraa jääkiekkoa, mutta finaali sai hänetkin liittymään huumaan.

”Hetkeksi voidaan unohtaa politiikka ja kaikki turha ja keskittyä siihen, mikä on oikeasti tärkeää”, hän sanoo.

Vuorela herkistyi juhlinnan keskellä.

”Tärkeää on se, että mulla on silmät ja sulla on silmät ja ollaan täällä yhdessä.”