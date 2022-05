Maalitykki Toni Rajalalla on kolmet arvokisat ja kolme kultaa: ”Kiitokset Jukalle, että on luottanut”

Toni Rajala on noussut maajoukkueessa arvokisapelaajaksi Jukka Jalosen nykyisellä valmennuskaudella.

Laitahyökkääjä Toni Rajala oli yksi kotikisojen onnistujista: maalisaldo näytti kisojen päätteeksi neljää. Rajalan, 31, arvokisasaldo on komea. Kolmet pelatut arvokisat ja kolme kultamitalia.

”Ilmeisesti yksi parkanolainen joukkueeseen niin kulta on taattu”, Rajala sanoi saldosta pelin jälkeen.

Rajala pelasi tutussa kaupungissa. Parkanossa syntynyt hyökkääjä pelasi juniorina Ilveksessä, josta ponnisti myös Liigaan. Nykyisin hän pelaa Sveitsissä Bielin joukkueessa. Kisojen aikana Rajala otti useampaan otteeseen ilon irti siitä, että pääsi pelaamaan Tampereella.

”Olihan tämä huikea paikka pelata. Kiitollinen olen, kuinka Suomi-fanit täällä kannusti. Paljon oli perhettä ja kavereita katsomassa täällä. Kyllä se vaan oli huikea fiilis joka peliin astua tuonne jäälle. Pääsin muutaman maalinkin tekemään. Kyllä se maistui.”

Rajala nousi arvokisapelaajaksi varsin kokeneena pelaajana. Ensimmäisen kerran hän kantoi Leijonien paitaa MM-kisoissa Bratislavassa 2019. Arvokisapelaajaksi nousu ajoittuu samaan aikaan kuin Jukka Jalonen aloitti maajoukkueen päävalmentajana nykyisen kautensa.

Rajala myöntää, että ei ajatellut Jalosen kauden alkuvaiheessa, että nousisi pelaajaksi, jolla on kolme kultamitalia kotona. Oleellisena hän pitää onnistumisia seurajoukkueessa, jossa vastuuta ja pisteitä on tullut.

”Tietenkin tiesi, kun oli Sveitsissä hyviä kausia, että väkisin se portti vähän aukeaa maajoukkueeseenkin. 2019 pääsin, ja sitä kautta on tullut tähän ja päässyt näyttämään. Kiitokset Jukalle, että on luottanut.”

Rajala suitsuttaa Jalosen valmennusta ja voittavaa pelitapaa.

”Hän on huikea koutsi. Meillä on ollut motto, kun aika on. Kun ei olla hallilla, voi pitää hauskaa ja ottaa rennosti. Kun tullaan hallille ja on työaika, niin myös tehdään töitä. Se on ollut hyvä motto. Toiminut neljä vuotta hyvin Joukkueessa on ollut hyvä henki. Jukka ja muu valmennusryhmä on joka vuosi valinnut hyvän jengin.”

Vielä pelin jälkeen Rajala ei tiennyt juhlasuunnitelmista. Luotto joukkueenjohtaja Mika Kortelaiseen oli sillä saralla kuitenkin kova.

”En tiedä mitä ’Kölli’ on keksinyt. Varmaan johonkin mennään syömään, ja varmaan Poikakin pääsee saunomaan. ’Kölli’ on kapellimestari jään ulkopuolisissa jutuissa. Kun ’Kölli’ hoitaa niin se on jämpti.

