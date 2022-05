Finaalin tuomari­toiminta kirveli Kanadan pelaajia: ”Tiedämme, että on eri säännöt”

Suomi teki loppuottelussa peräti kolme ylivoimamaalia.

Suomelle kärsitty 3–4-tappio jääkiekon miesten MM-finaalin jatkoerässä oli vaikea pala nieltäväksi Kanadan pelaajille ottelun päätyttyä sunnuntaina.

Etenkin ottelun ruotsalaistuomarit Mikael Nord ja Linus Öhlund saivat aimo annoksen kritiikkiä otteistaan. Suomi teki ottelussa kolme ylivoimamaalia, mukaan lukien Sakari Mannisen voittomaalin.

Kanadan suurimpiin tähtiin kuulunut Pierre-Luc Dubois purki tuntojaan kanadalaisen TSN:n haastattelussa.

”Tällä tavalla häviäminen on syvältä. Tiedämme, että näissä turnauksissa on eri säännöt (kuin NHL:ssä), mutta se ei ole pääasia. Tämä on turhauttavaa. Nyt en tiedä enää sääntöjä.”

Kanadan kapteeni Thomas Chabot otti ottelun kannalta ratkaisevan jäähyn kaadettuaan Hannes Björnisen. Chabotin maila oli Björnisen jalkojen välissä, ja Björninen kaatui joidenkin mielestä liian helposti.

”Mielestäni on melko selvää, että hän heittäytyi, mutta mailani oli siellä ja altistin itseni (jäähylle). Tämä on jääkiekkoa, ja tilanteet tulevat nopeasti. Mutta kaikki voivat varmaan olla yhtä mieltä, että se oli pienoinen sukellus”, Chabot totesi Björnisen toiminnasta.