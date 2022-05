Leijonien menestysputki on ainutlaatuinen: "Ei ole kahta sanaa siitä, että Jukka on Suomen paras valmentaja”

Nuoret Leijonat MM-kultaan valmentanut Jussi Ahokas sanoo, että pelaajien on helppo hypätä Leijoniin. Hän varoittaa myös liikkumattomuuden vaaroista.

Tampere.

Suomalaisella jääkiekolla pyyhkii nyt vahvasti monella sektorilla.

Jukka Jalonen on johdattanut Leijonat kolmeen arvokisavoittoon neljistä viime kisoista eikä joukkue tahdo osata hävitä varsinaisella peliajalla arvokisoissa kenellekään. Pohjois-Amerikassa NHL:ssä pelasi viime kaudella 62 suomalaista.

Liigassakin erityisesti Tampereen ja Turun pudotuspeliottelut keräsivät yleisöä kelpo määrän, kun koronarajoituksista alettiin kauden loppua kohden päästä eroon.

TPS:n hopealle viime kaudella luotsannut Jussi Ahokas sanoo Jukka Jalosen valmennustiimeineen vetäneen huikean putken.

Kolme arvokisavoittoa neljästä edellisestä mahdollisuudesta on saldo, joka on kansainvälisessäkin vertailussa kovaa valuuttaa.

”On ollut mahtavaa nähdä joukkueen ja yhtenäisyyden voima, ja se, miten sitoutuneita pelaajat ovat. Meillä tulee hyvä määrä yksilöitä, mutta pitää pysyä kärryillä kehityksestä, jotta se ei lopu”, Ahokas sanoo.

Ahokas valmensi ennen Liigaan siirtymistään Nuoria Leijonia, jotka hän valmensi MM-kultaan 2019.

Maajoukkue on käyttänyt Jalosen neljän arvoturnauksen aikana 59:ää eri pelaajaa. Ahokas näkee asian takana maajoukkueen peli-identiteetin.

”Pelaajat pystyvät hyppäämään siihen helposti. Toisaalta myös Jukan ja valmennustiimin huippuosaaminen. Ei ole kahta sanaa siitä, että Jukka on Suomen paras valmentaja, kun katsoo, miten hyvin asioita on tehty ja miten on pystytty johtamaan prosessia.”

Jussi Ahokas valmensi Pikkuleijonat MM-kultaan vuoden 2016 MM-kisoissa.

Leijonienkin arki pyörii pääosan vuodesta seurajoukkuetasolla. Kotimaisessa Liigassa maailmanmestarijoukkueesta pelaa ensi kaudella vain harva pelaaja, suurin osa löytää töitä parempaa palkkaa maksavista Sveitsin ja Ruotsin liigoista.

Ahokas sanoo kärkiseurojen satsaavan ensi liigakauteen kovasti. Liigan haaste on silti kilpailukyky muihin eurooppalaisiin sarjoihin nähden. Sveitsin ja Ruotsin lisäksi myös Saksa voittaa Suomen Ahokkaan mukaan palkanmaksukyvyssä.

”Urheilutoiminta pitää tehdä paremmin. Liiga on kehitysliiga.”

Kiekkoilun yllä leijailevat uhkakuvat ovat Ahokkaan mielestä yhteiskunnan kehityskulussa näkyviä asioita.

Erityisesti TPS-luotsi on huolissaan siitä, että liikunnallisuus vähenee. Kun samaan aikaan ikäluokkien koko pienenee, pitää kiekkoilijalahjakkuudetkin seuloa entistä pienemmästä ryhmästä urheilullisesti aktiivisia lapsia ja nuoria.

”Kilpailu on kova lajien kesken. Harrastajista on kova kisa. Maailmanmestaruudet ja olympiakullat ovat parasta pr:ää lajille.”

Oma osansa jääkiekossa on myös taloudellisilla tekijöillä. Ahokas kiittelee sitä, että vähävaraisille kiekkoilijanaluille löytyy jo mahdollisuuksia saada tukea harrastukselleen.

Kotikisojen aikana keskustelua riitti lippujen hinnoista. Ahokas muistuttaa, että kotikisatuotot poikivat hyvää lajille.

”Kisojen tuotto on elinehto liitolle, jotta se voi jatkaa nuorisokiekon tukemista ja palkata taitovalmentajia ja päätoimisia nuorten maajoukkueiden valmentajia. Sitä tehdään kotikisojen tuotoilla. Se kaikki menee toimintaan. Kisoista halutaan saada voittoa, mutta se viedään lajiin.”

Lue lisää: Tältä näyttivät Leijonien ensimmäiset tunnelmat voiton jälkeen

Lue lisää: Jukka Jaloselle pitäisi pystyttää patsas, joka esittää Marko Anttilaa

Lue lisää: Suomesta on tullut jääkiekon suurvalta

Lue lisää: Riemu repesi, kun Leijonat otti voiton Kanadasta – Tältä näytti kultahumu Tampereen ja Helsingin yössä