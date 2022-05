MM-jääkiekon loppuottelu on vuoden katsotuin ohjelma.

Jääkiekon MM-kisojen loppuottelua seurasi sunnuntai-iltana televisiosta ennätysyleisö.

Suomen kultajuhlaan päättynyttä ottelua seurasi kolme miljoonaa tv-katsojaa. Keskikatsojamäärä MTV3- ja C More Sport 1 -kanavilla oli yhteensä 2,35 miljoonaa. Ottelu on vuoden katsotuin ohjelma.

Suomen ja Kanadan finaali nousee myös kaikkien aikojen toiseksi katsotuimmaksi jääkiekon MM-otteluksi Suomessa.

Ainoastaan vuonna 2019 niin ikään Kanadaa vastaan pelattu ja kultajuhliin päättynyt ottelu on kerännyt hieman suuremman yleisön. Sen keskikatsojamäärä oli 2,4 miljoonaa.

Parhaimmillaan sunnuntain ottelun keskikatsojamäärä nousi jopa lähes 2,6 miljoonaan ja katseluosuus yli 90 prosentin, kun suomalaiset jännittivät ottelun ratkaisuhetkiä kello 22.15–22.45.