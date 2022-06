Viime kausi oli täysosuma tamperelaiselle seitsenottelijalle, kun hän voitti kaksi nuorten maailmanmestaruutta. Reetta Hurske alitti jälleen 13 sekuntia pika-aidoissa: 12,93.

Tampere

Saga Vanninen oli viime kesän ilopilkkuja suomalaisessa yleisurheilussa.

Tamperelainen voitti kaiken sen, mitä halusikin: nuorten maailmanmestaruuden ja Euroopan mestaruuden seitsenottelussa.

Tänä vuonna haussa on toinen nuorten maailmanmestaruus Kolumbiassa käytävissä MM-kisoissa ja mahdollisemman hyvä menestys aikuisten EM-kilpailuissa, jonka tulosrajan hän on jo rikkonut.

Keskiviikkona 19-vuotias Vannisen piti urakoi kahdessa sivulajissaan gp-kisoissa Tampereella: pituushypyssä ja kuulantyönnössä.

Vanninen jäi viime hetkillä pois kuulantyönnöstä ja voitti pituushypyn kauden parhaalla tuloksellaan 625 senttiä.

”Ihan hyvä olosuhteisiin nähden, paremmin kuin odotin. Kuulantyöntö olisi mennyt niin pahasti pituuden kanssa päällekkäin, että jätin sen nyt väliin”, Vanninen sanoi.

Viikonloppuna Vanninen otteli seitsemän lajia Götzisissä Saksassa. Siellä hän hyppäsi pituutta 615 senttiä.

”Teknisesti se oli kauden parasta hyppäämistä. Palautuminen seitsenottelusta ei ollut ihan optimaalinen, mutta ok.”

Vanninen harjoittelee kokeneen Matti Liimataisen valmennuksessa Tampereella. Aiemmin Liimataisen tallissa on ollut myös kaksi muuta ottelijaa, Maria Huntington ja Miia Salminen.

”Meillä sujuu hyvin Matin kanssa. Itse ei ole ollut tarvetta vaihtaa valmentajaa, kun kehitys on jatkunut. Aika vähän treenasimme Marian ja Miian kanssa yhdessä. He treenasivat päivisin, kun minä olin koulussa”, sanoi Vanninen, joka valmistuu ensi jouluna Sammon lukiosta.

Saga Vanninen teki kolme hyvää ja kolme huonoa hyppyä Tampereen gp-illassa keskiviikkona.

Vanninen on seitsenottelun suurlupaus, joka saattaa jonain päivänä rikkoa ensimmäisenä suomalaisnaisena jopa maagisen 7 000 pisteen rajan. Suomen ennätys 6 404 pistettä on Satu Ruotsalaisen nimissä vuodelta 1991.

”Seitsemän tuhannen pisteen rikkominen ei ole mahdollista ainakaan lähitulevaisuudessa, mutta eihän sitä tiedä ikinä. Nyt se ei ole vielä realistinen.”

Ennätyksensä 6 271 pistettä Vanninen otteli viime kaudella Euroopan mestaruussarjassaan. Pituushypyssä hänen ennätyksensä on 634 senttiä.

Seitsenottelun esikuvikseen hän nimeää vuoden 2019 maailmanmestarin brittiläisen Katarina Johnson-Thompsonin ja belgialaisen kaksinkertaisen olympiavoittajan Nafissatou "Nafi" Thiamin.

Kauden aloitusottelussa Götzisissä Vanninen juoksi ennätyksensä 800 metrillä 2.24,08. Yhteispisteitä hän keräsi 6 097.

”Kasi on minulle hapan laji. Juoksuissa on eniten parannettavaa. Räjähtävyys on minun vahvuuteni. Pituushyppy on maukkain lajini tai se, mikä milloinkin kulkee”, Vanninen sanoi.

Viime vuoden jälkeen median ja suuren yleisön huomion on alkanut kohdistua myös Vanniseen.

Miten sen koet?

”Se tuo painetta, mutta ihan kivakin. En hirveästi nauti olla huomion keskipisteenä, mutta kyllä siihenkin tottuu.”

Reetta Hurske juoksi 100 metrin aitojen alkuerät aikaan 13,01. Hurske on hyvässä kunnossa: finaalissa hänen voittoaikansa oli 12,93. Viikko sitten Hurske juoksi 12,92, joka alitti EM-kisarajan sekunnin sadasosalla.

Pika-aitureista Annimari Korte ja Nooralotta Neziri eivät kilpailleet Tampereella. Kortteen treenikausi on vielä kesken ja Neziri säästelee varotoimena kipeää kantapäätään.

Molempien on tarkoitus kilpailla ensi keskiviikkona gp-kisoissa Espoossa, jossa Hurske ei vastaavasti juokse.

Yleisurheilijoilla pitää nyt kiirettä. Heidän pitää joko rikkoa rajoja kesän arvokisoihin tai kerätä rankingpisteitä mahdollisemman kovatasoisista kilpailuista.

EM- ja MM-kisojen ranking vaatii urheilijalta viittä tulosta henkilökohtaisilta matkoilla, ja siksi urheilijoiden kilpailukalenterit ovat alkukesästä aika täynnä.

Tampereen gp-illan erikoisuutena olivat 4 x 400 metrin viestit, joissa suomalaiset hakivat EM-kisarajaa Ruotsin joukkueiden kanssa. Varsinkin Suomen naisilta odotetaan EM-paikkaa.

EM-kisoihin valitaan 16 parasta joukkuetta rankingissa, jossa vertaillaan joukkueiden kahden parhaan juoksun keskiarvoaikaa. Tällä hetkellä naiset ovat rankingissa 14. sijalla miehet sijalla 19.

Tampereella Milja Thureson, Aino Pulkkinen, Jeanine Nygård ja Mette Baas juoksivat ajan 3.33,85. Tavoitteena oli 3.32-alkuinen aika.

Suomen mieskvartetin tavoiteaika oli kolme minuuttia ja seitsemän sekuntia. Tampereella Viljami Kaasalainen, Konsta Alatupa, Eljas Aalto ja Erik Back juoksivat ajan 3.08,56.