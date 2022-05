Sami Itani haluaa vihdoin lopun Olympia­komitean skandaaliin – tästä ylimääräisestä jäsen­kokouksessa on kyse

Kevään häirintäskandaalit, liian itsevaltaiseksi väitetty johtamistapa ja viime syksyn iso strategiamuutos hiertävät Olympiakomitean jäsenistössä, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Pusa analyysissaan.

Huippu-urheiluyksikön johtajan Mika Lehtimäen häirintäkohu on pitänyt Jan Vapaavuoren (oik.) johtamaa Suomen Olympiakomiteaa polttopisteessä kolme kuukautta.

Suomen Olympiakomitea (OK) pitää tiistai-iltana sääntömääräisen kevätkokouksensa lisäksi ylimääräisen jäsenkokouksen.

Ylimääräistä jäsenkokousta on vaatinut Olympiakomitean 17 jäsenliittoa, joista suurimpana yleisurheilusta vastaava Suomen Urheiluliitto (SUL).

SUL:n puheenjohtaja Sami Itani aikoo mittauttaa kokouksessa OK:n hallituksen luottamuksen. Käytännössä mahdollisella äänestyksellä on vain mielipiteellistä arvoa.

OK:n omien sääntöjen (kohta 9) mukaan kevätkokous ei päätä hallituksen valinnasta. Siitä päättää syyskokous. Sen takia kokous ei voi päättää vaihtaa hallitusta, koska sellaista asiaa ei ole asialistalla eikä kokouskutsussa.

”Aion ehdottaa äänestystä, mikäli kukaan muu ei sitä tee. On tärkeää, että puntaroidaan hallituksen luottamusta. Saadaan arvokasta tietoa, jonka pohjalta hallitus tekee sitten omia johtopäätöksiään, että skandaali loppuisi. On hyvä, jos keskustellaan laajemmin arvoista”, Itani sanoo HS:lle.

Ylimääräinen jäsenkokous päättyy myöhään tiistaina.

Skandaalilla Itani tarkoittaa talven aikana paljastunutta Huippu-urheiluyksikön Mika Lehtimäen naisiin kohdistunutta häirintätapausta.

OK:n hallitus ehti jo valita Lehtimäen jatkokaudella, mutta hän erosi itse tehtävästään. OK sai Lehtimäeltä varoituksen epäasiallisesta käytöksestä.

Lisäksi tutkinnassa on ollut kaksi epäiltyä häirintää, joista Suomen urheilun eettinen keskus Suek lopetti aiheettomana.

Epäily koski OK:n hallituksessa olleen painonnostajan Anni Vuohijoen puheita Suomen jääkiekkomaajoukkueen varapelaajalle Pekingin olympiakisoissa helmikuussa.

Toinen vielä Suekissa oleva epäily koskee ”Tokion miehen” verbaalista häirintää kesäolympialaisten valmistavalla leirillä Sagassa.

OK vei Vuohijoen ja ”Tokion miehen” tapaukset Suekiin selvitettäväksi mahdollista kurinpitoprosessia varten, mutta Lehtimäen tapausta ei sinne annettu, vaikka se on ilmeisesti vakavuudeltaan aivan toista luokkaa kuin muut tapaukset.

Sen sijaan OK:n hallitus päätti pyytää Lehtimäen tapauksesta ulkopuolisen toimeksiannon sisäiseen tarkastukseen erikoistuneelta BDO-yhtiöltä, jonka selvitys on tiistai-iltana OK:n kevätkokouksen käsittelyssä.

Sami Itani on Suomen urheiluliiton puheenjohtaja.

Urheiluoikeuden asiantuntija, varatuomari Olli Rauste näkee kiinnostavana BDO:n raportissa sen, että urheilun eettisten periaatteiden noudattamisen selvittäminen on rajattu yhtiön toimeksiannon ulkopuolelle.

BDO totesi raportissaan, että Olympiakomiteassa on ollut huonoa hallintoa. Myös rekrytointien päätöksenteossa ja sen dokumentoinnissa on ollut puutteita.

Ylimääräinen jäsenkokous on kutsuttu koolle BDO:n selvityksen hyväksymiseksi tai hylkäämiseksi. Jos selvitys kelpaa, asian kolmen kuukauden vatvomisen pitäisi päättyä. Jos selvitys ei kelpaa, edessä voi lisäselvitys, jolloin skandaali jatkuu.

Selvää kuitenkin on, että Olympiakomitean jäsenistössä on tyytymättömyyttä nykyistä hallitusta ja puheenjohtaja Jan Vapaavuorta kohtaan.

Vastustavat soraäänet eivät kuitenkaan johda hallituksen eroon, jos se ei tee Itanin peräänkuuluttamia omia johtopäätöksiä.

”On hyvä, että riippumaton ulkopuolinen selvitys asiasta on valmistunut. Se vahvistaa käsityksen, että hallinnolliset prosessit eivät kaikilta osin ole vastanneet hyvää hallintotapaa. Ilmenneet puutteet on kuitenkin helppo korjata”, Vapaavuori sanoo.

Viime vuoden syyskokouksessa Olympiakomitean jäsenistö teki merkittävän päätöksen, kun se hyväksyi strategiamuutoksen.

Aiemmin Olympiakomitealla oli kaksi päätehtävää: huippu-urheilu ja seura- ja jäsenpalvelut. Niiden rinnalle kolmanneksi päävalinnaksi tuli liike ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen.

Eräiden HS:n haastattelemien jäsenliittojen edustajien mukaan strategiamuutos tuli heille ylhäältä annettuna: asiasta ei keskusteltu etukäteen. Myös tämä on jäänyt hiertämään jäsenistön kengissä.

Olympiakomiteaa johdetaan itsevaltiaasti.

”Muutos tuli annettuna vuosikokoukseen suoraan päätettäväksi. Jäsenistön mielipidettä ei kysytty. Kun kyse on ihmisten liikkumisesta, se on vaikea tehtävä Olympiakomitean tapaiselle organisaatiolle. Mitaleita voidaan mitata, mutta on mahdotonta sanoa, kenen ansiota liikkuminen on”, HS:n haastattelema kokousedustaja sanoo.

”Tuntuu, että Olympiakomiteassa keskustellaan vain, miten joku yksittäinen henkilö on palkattu. Strategia on ison asia, koska siinä päätetään, mitä tehdään monta vuotta eteenpäin”, eräs toinen edustaja sanoo.