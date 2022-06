Lahti isännöi ensi vuonna hiihtolajien maailmancupin finaaleja vasta maaliskuun lopulla.

Kansainvälinen hiihtoliitto FIS vahvisti viime viikolla ensi kauden maailmancupien kalenterit. Samalla sinetöityi se, että Salpausselän kisojen 100-vuotisjuhlakisat käydään poikkeuksellisen myöhään kevättalvella.

Lahdessa kilpaillaan hiihdon, yhdistetyn ja mäkihypyn maailmancupeissa 24.–26. maaliskuuta 2023 eli selvästi tavanomaista myöhemmin.

Ajankohta tarkoittaa myös sitä, että Lahdessa nähdään hiihdon, yhdistetyn ja mäkihypyn naisten mc-finaalit.

Tuossa vaiheessa kevättalvea sää voi olla parhaimmillaan yleisölle hyvinkin miellyttävä, mutta miten sujuu mäen ja latujen pitäminen maailmancupin vaatimustason mukaisessa kunnossa, jos aurinko helottaa ja lämpötila kohoaa reilusti plussan puolelle?

Talvet ja myös kevättalvet voivat tunnetusti poiketa paljon toisistaan. Viime talvena riitti sekä luonnonlunta että pakkasia lumetukseen, ja Lahdessa hiihdettiin tykkilumiladulla vielä toukokuun puolella.

On kuitenkin ollut sellaisiakin talvia, että Etelä-Suomessa on pelattu maaliskuun lopulla golfia.

Salpausselän kisojen kilpailupäällikkö Tami Kiuru vakuuttaa, että poikkeuksellisesta ajankohdasta huolimatta homma hoituu.

Kiuru toteaa, että Lahden kisaorganisaatio pääsi käytännössä jo viime talvena testaamaan kisojen pitämistä maaliskuun lopulla, kun Euroopan nuorten olympiafestivaalien (EYOF) mäkihyppy ja yhdistetty kilpailtiin Lahdessa. Maastohiihtoja isännöi Sotkamon Vuokatti.

”Saimme silloin jo kokemusta, mitä kisojen järjestäminen on vähän myöhäisempänä ajankohtana. Tietenkin kevät siinä tulee, mutta kyllä siihen pystyy varautumaan hyvinkin”, sanoo Kiuru, joka on moninkertainen mäkihypyn joukkuekilpailun arvokisamitalisti.

Hiihdossa arvokisat ja maailmancupin kilpailut käydään nykyään käytännössä aina laduilla, joiden pohjat on rakennettu tykkilumesta. Se kestää lauhaa säätä paljon paremmin kuin luonnonlumi. Mäessä tilanne on sama.

”Aurinkohan on se, joka alkaa tuossa vaiheessa kevättalvea lämmittää eri lailla kuin keskemmällä talvea. Yksi iso asia on, että saadaan siihen aikataulu kuntoon. Iltakisoissa ei ole mitään ongelmaa, koska silloin aurinko kääntyy mäkien sivulle ja taakse. Puolen päivän paikkeilla ovat ne hankalimmat ajankohdat.”

Kiurun mukaan mallia voidaan ottaa Keski-Euroopassa samoihin aikoihin järjestettävistä kisoista. Esimerkiksi mäkihypyn miesten maailmancup päättyy vasta Lahtea seuraavana viikonloppuna Slovenian Planicassa, jossa kevät on silloin yleensä Suomea pidemmällä.

Mäen vauhdinottolatua voidaan suojata keskipäivän auringolta esimerkiksi peitteellä.

”Täytyy myös muistaa, että meillä on ladun alla jäähdytysjärjestelmä molemmissa mäissä.”

Kiuru myöntää, että lämmin keli vaikuttaa toki aina lumeen.

”Mutta jos alamäki on hyvin tampattu, en usko, että tulee ongelmaa. Meillä on Lahdessa hyvät rissat, joilla lumi pystytään pakkaamaan mäkeen. Siinä kulkee tavallaan kaksi isoa metallista pyörää, joissa on sellainen hammaslaita. Se on varmaan yksi parhaista järjestelmistä, joita maailmasta löytyy.”

Salpausselän kisoissa Lahden kaupungin liikuntatoimi vastaa suorituspaikoista eli latujen ja mäen kunnosta. Kiuru arvioi, että latujen lumetukseen keväinen ajankohta ei tuo muutoksia.

”Nytkin meillä on tallessa säilölunta, jota voidaan myös hyödyntää tarvittaessa.”

Kiurun mukaan poikkeuksellinen ajankohta ei tullut lahtelaisille yllätyksenä.

”Pientä ennakkotietoa on aina, koska pidemmän aikavälin alustavat kalenterit ovat olleet olemassa. Otamme tämän vastaan avoimin mielin.”