Kristian Kuoksa heittää frisbeetä parhaimmillaan reilusti yli 200 metriä, eli pisimmälle Suomessa.

Vaivaton. Se sana kuvaa parhaiten suoritusta, johon ei Suomessa pysty kuin yksi 19-vuotias oululaismies. Kristian Kuoksa on yhdessä asiassa niin ylivoimainen, että hän pohtii, osallistuako edes lajin SM-kisoihin.

Silmiä hivelevästä suorituksesta on riisuttu kaikki ylimääräinen pois.

Ensin kaksi lyhyttä askelta, sen jälkeen oikea, vasen ristiaskel oikean takaa ja lopulta oikea viistosti eteen. Samaan aikaan viimeisten askelten kanssa vartalo kiertyy ja oikea käsi kurottuu taaksepäin.

Kun oikea jalka iskeytyy maahan viimeisen kerran, kiertyy vartalo samalla lantiosta alkaen eteenpäin. Voima välittyy jaloista lantion kautta ylävartaloon, ja käsivarsi viimeistelee rentoon pyörähdykseen päättyvän suorituksen.

Kyse on frisbeegolfin avausheitosta, joka oikean heittäjän kädestä lentää parhaimmillaan pitkälti yli 200 metriä.

Teknisten yksityiskohtien on oltava kunnossa pitkiä heittoja varten.

Noin 170 gramman painoisen muovipalan lähtönopeus on noin 130 kilometriä tunnissa. Kiekko lentää täysin suorana muutaman metrin korkeudella kohti nurmikentän takareunaa.

Liito jatkuu paljon pidempään kuin – no, vaivattomalta – näyttävä suoritus antaisi olettaa.

Reilun sadan metrin näytösluonteinen heitto Jyväskylän Huhtasuon liikuntapuistossa ei hätyyttele Kuoksan ennätyslukemia, mutta tänään tarkoitus onkin avata poikkeuksellisen suorituksen saloja.

”Olen katsonut videoita, kokeillut eri juttuja ja todennut tietyt asiat toimiviksi”, Kuoksa kertoo oman heittonsa rakentumisesta.

Kuulostaa yksinkertaiselta.

Frisbeegolfia useamman kerran kokeilleena voin vakuuttaa, että yksinkertaiselta kuulostava ja näyttävä suoritus on jotain ihan muuta.

Virhelistani on pitkä. Ranne on liian kiertynyt ja frisbee kädessä väärässä kulmassa. Käden liikeradassakin on korjattavaa.

Muutaman harjoitusheiton jälkeen frisbeen asento on jo parempi, vaikka mittaa ei kummoisesti tulekaan. Rytmi on pielessä, ja suurimmat ongelmat ovat voimantuotossa.

”Frisbeetä ei heitetä kädellä, vaan voima lähtee jaloista ja koko vartalosta”, Kuoksa neuvoo.

On ymmärrettävää, että vasta-alkajaan tai harrastelijaan verrattuna Kuoksa on täysin eri tasolla. Mutta miksi hän erottuu myös muiden suomalaishuippujen joukossa?

”Tekniikka on kunnossa, mutta sen lisäksi on myös fysiikka. Treenaan fysiikkaa paljon, talvella 2–3 kertaa viikossa. Fysiikka on kaikista suurin syy siihen, miksi porukka ei heitä pidemmälle.”

”Lisäksi tajuan, miten heitto toimii. Minulla on heitossa pitkä kiihtyvyys, siitä tulee voima ja räjähtävyys. Vaatii jonkinlaista silmää hoksata, miksi jokin toimii. Olen palastellut heiton niin moneen osaan, että olen älynnyt, miksi jotain kannattaa tehdä.”

Kuoksa kertoo frisbeegolfista löytyvän yhtymäkohtia esimerkiksi tavallisen golfin ja pesäpallon kanssa liittyen tukijalan käyttöön ja voimantuottoon. Kuoksan heiton loppupyörähdys muistuttaakin golfswingiä.

Puheesta huomaa, että Suomen kärkikiertueen avauskilpailun voittanut Kuoksa on perehtynyt lajiin varsin syvällisesti. Kaikkien kohdalla ei näin ole.

”Joillakin puuttuu merkittäviä osia voimantuotosta, vaikka ovat ammattipelaajia. Esimerkiksi jalkojen käyttö on puutteellista. Jotkut niiaavat heittoon, joillakin jalka on liian suora. Eivät käytä lantiota, astuvat auki, lähtevät kääntymään.”

”En kovin paljon katsele muiden kisavideoita, koska monien tekniikka ei miellytä silmää.”

”Itse olen sitä mieltä, että mitä yksinkertaisempi sen parempi. Se näyttää hienolta, myy ja toimii.”

Myyvyys onkin elinehto täysipäiväiselle heittämiselle. Kuoksa on lajin ammattilainen, joita on hänen arvionsa mukaan Suomessa ”alle kymmenen”.

Palkintorahat liikkuvat muutamissa tuhansissa euroissa, eivätkä summat merkittävästi kasva edes lajin mahtimaassa Yhdysvalloissa. Kunnon tili on kuitenkin mahdollista tehdä.

Lajilegenda Paul McBeth kuittasi palkintorahaa viime vuonna reilut 90 000 dollaria. Vuoden 2021 helmikuussa hän teki kuitenkin sponsorisopimuksen, joka takaa hänelle vähintään 10 miljoonaa dollaria seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Rento mutta keskittynyt suoritus vie pitkälle.

Heiton saatto kannattaa viedä loppuun. Se ylläpitää rentoutta ja ehkäisee myös vammoja.

Kansainvälisille kentille tähyää myös Kuoksa.

”Kävin Kastellin urheilulukion neljässä vuodessa ja kirjoitin nyt ylioppilaaksi. On sen verran hyvät sponsoridiilit, että pystyn tekemään tätä ammatikseni. Asun vielä kotona, mutta ensi vuonna ajattelin muuttaa omilleni, ehkä jo tänä vuonna.”

”MM-kisoihin olen menossa syksyllä. Nyt on ensimmäinen vuosi, kun siirryn kansainvälisiin kisoihin. Olisin mennyt aikaisemmin, mutta koronan vuoksi ei oikein päässyt.”

Kuoksan pituusennätys on 238 metriä, ja yli 220 metrin heittoja on pari muutakin. Pitkät heitot vaativat sopivaa tuulta, eikä esimerkiksi vastatuuleen ole mahdollista heittää pitkälle.

Maailmanennätys on käsittämättömältä kuulostava 338 metriä. Olosuhteet ennätysheitossa olivat kuitenkin olleet täysin poikkeukselliset. Tuuli on ollut suotuisa myös Kuoksan heitossa, mutta David Wiggins Jr:n vuoden 2016 heitossa apuna oli 17–19 metriä sekunnissa puhaltanut myrskytuuli. Ennätys syntyi lisäksi 154 grammaa painavalla, eli reilusti alipainoisella frisbeellä.

”Itse heitän vain kisapainoisilla kiekoilla. Alipainoisilla heittäisin paljon pidemmälle.”

Kuoksa tunnustetaan yleisesti Suomen pisimmälle heittävänä miehenä, mutta hänellä ei ole erityistä tarvetta lähteä todistamaan osaamistaan.

Salossa järjestetään SM-viikon yhteydessä elokuun alussa frisbeen pituusheiton SM-kisa. Kuoksaa tuskin paikalla nähdään.

”Jos olisi joku haastaja, niin varmaan menisin. Minulla on aika paljon kisoja, ja se on ainoa vapaa viikonloppu. Jos saan valita, pidänkö viikon lomaa vai lähdenkö heittämään muutaman heiton, niin kumman valitsen?”

Muutama heitto on kuitenkin vielä kalenterissa toimittajalla, joka lähti Jyväskylästä mukanaan monta korjattavaa asiaa suorituksessaan.

Ilman ohjeita heitetty ensimmäinen kiekko lensi noin 50 metriä. Lyhyen valmennuksen ja muutamien omatoimisten harjoittelutuntien jälkeen sadan metrin rajan rikkominen on kuitenkin enää päivien kysymys.

Ei tosin vielä vaivattomasti.