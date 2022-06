Auraajan rooli Sardinian irtosoralla hankaloittaa menestysmahdollisuuksia Italian MM-rallissa.

Toyotan suomalaistähti Kalle Rovanperä metsästää jo neljättä perättäistä voittoaan rallin MM-sarjassa torstaina käynnistyvästä Sardinian osakilpailusta.

Rovanperä voitti pari viikkoa sitten ajetun Portugalin MM-rallin, vaikka joutui kisan avauspäivänä auraamaan erikoiskokeita irtosorasta. Sardiniassa MM-sarjaa ylivoimaisesti johtavalle ”auramiehelle” on luvassa entistäkin tukalampi urakka.

”Irtosoraa on varmasti vielä enemmän tiellä perjantaina. Lähdetään silti matkaan samalla taktiikalla kuin Portugalissa. Tavoite on maksimoida tulos perjantaina ja lähteä siitä rakentamaan mahdollisimman hyvää kisaa”, Rovanperä suunnittelee.

”Edellinen kisa näytti, että automme on vahva soralla. Totta kai aina voi parantaa, mutta sen suhteen on hyvä fiilis lähteä kilpailuun. Nyt on luvassa tosi kuumaa ja kuivaa keliä, joten kova kisa on luvassa.”

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala antaa nuoren suomalaiskuljettajan tehdä omat ratkaisunsa kisataktiikan suhteen.

”Ainakin ennakkoon voisi kuvitella, että Kalle voi jo kolmen voiton jälkeen ajatella enemmän sarjatilannetta. Sen takia en oleta, että Kalle ihan voitosta ajaa, sillä toinen tai kolmaskin sija olisi erinomainen”, Latvala pohtii.

”Toisaalta Kalle on jo monta kertaa kumonnut kaikki ennakko-odotukset. Portugalin kisan perusteella pitää varmaan myöntää, että Kalle lienee voittotaistelussa myös tänä viikonloppuna.”

Toyotan ratissa Esapekka Lappi ajaa kauden kolmannen MM-rallinsa. Pieksämäkeläisen lähtöpaikka on täydellinen, sillä Lappi lähtee reitille vasta yhdeksäntenä autona.

”Esapekka on hyvällä lähtöpaikalla ja Sardinian ralli on aina sopinut hänelle. EP voi olla jopa ihan kärkitaistossa mukana”, Latvala ennakoi.

”Elfyn (Evans) sai Portugalista kaivattua itseluottamusta takaisin, ja myös hän on varmasti vahva. Uskon, että meidän tiimillämme on hyvät eväät ajaa voitosta.”

Sardiniassa suomalaisista kilpailevat myös WRC2-luokassa Jari Huttunen, Teemu Suninen, Sami Pajari ja Eerik Pietarinen.