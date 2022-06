Casper Ruud, 23, kukisti Tanskan Holger Runen skandinaavien kohtaamisessa.

Norjalainen Casper Ruud on kukistanut tenniksen Ranskan avointen kaksinpelissä Tanskan Holger Runen ja edennyt turnauksen välieriin.

Kahdeksanneksi sijoitettu Ruud, 23, vei puolivälieräottelussa voiton lukemin 6–1, 4–6, 7–6 (7–2), 6–3.

Vasta 19-vuotias Rune eteni puolivälieriin voittamalla Kreikan Stefanos Tsitsipasin. Kreikkalainen on maailmanlistalla neljäntenä, joten sijoittamaton Rune otti komean voiton.

Puolivälierissä Ruud vei kuitenkin skandinaavien kohtaamisessa pidemmän korren ja norjalainen etenee voittonsa myötä ensimmäistä kertaa Ranskan avointen välieriin.

Välieriin eteni myös Kroatian Kroatian Marin Cilic kukistettuaan Venäjän Andrei Rublevin lukemin 5–7, 6–3, 6–4, 3–6, 7–6 (10–2).

Naisten maailmanlistan ykkönen Iga Swiatek eteni Ranskan avoimien välieriin nujertamalla yhdysvaltalaisen Jessica Pegulan 6–3, 6–2.

Puolalainen Swiatek on voittanut 33 ottelua peräjälkeen, ja jos hän etenee nyt toisen kerran urallaan Ranskan avointen mestariksi, hän riistää Venus Williamsilta tämän vuosituhannen pisimmän voittosarjan naisten WTA-kiertueella.

”Olin jännittynyt. Jos en tunne oloani hermostuneeksi, jotain outoa on tekeillä. Joskus stressi on myönteinen asia, koska se tekee minusta aktiivisemman”, Swiatek sanoi.

Swiatek, 21, voitti toistaiseksi ainoan grand slam -tittelinsä Pariisissa kaksi vuotta sitten. Puolalainen on kivunnut maailmanlistan kärkeen voittamalla viisi turnausta peräkkäin.

”Tunnen, että taivas on rajana minulle. Tunnen itseni vapaaksi, tunnen että olen todistanut sen mitä osaan. Minun mielessäni on muuttunut paljon, ja tajuan, että voin todella olla numero ykkönen ja kestän sen. Se on aika hienoa”, Swiatek sanoi.

Kasatkina vielä vailla erätappiota

Swiatek kohtaa välierissä Venäjän Daria Kasatkinan, joka eteni ensimmäisen kerran urallaan grand slam -turnauksen välieriin kukistamalla maannaisensa Veronika Kudermetovan 6–4, 7–6 (7–5). Kasatkina ei ole tähän mennessä hävinnyt yhtään erää Pariisin tämänvuotisessa turnauksessa.

Toisessa välierässä ovat vastakkain Coco Gauff ja Martina Trevisan.