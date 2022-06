Norjan jalkapalloilun kultapojalla Erling Braut Haalandilla on 25 000 euron kello.

Norjan suurin jalkapallotähti Erling Braut Haaland ei ole juuri osallistunut Norjan jalkapallomaajoukkueen mediatilaisuuksiin, mutta maanantaina hän vihdoin näin teki. Sopimuksestaan Manchester Cityyn hän ei kertonut mitään, joten medialle anti oli melko vähäistä.

”Aina on mukavaa olla maajoukkueessa. Täällä on useita hyviä ystäviäni. Tiedän, että Ståle Solbakken haluaa kuulla tämän: odotan kuin mäyrä seuraavia otteluita”, Haaland sanoi Dagbladetin mukaan.

Niinpä Dagbladet kiinnitti huomion Haalandin ranteeseen, jossa oli arvokkaan näköinen kello.

”Kello maksaa 250 000 kruunua (24 700 euroa). Ja käytettynä luultavasti 50 prosenttia enemmän”, kertoo kelloasiantuntija Sigmund Sagberg Andersen Dagbladetille.

Kello on merkiltään ja malliltaan Vacheron Constantinin Overseas, mutta ihan mistä tahansa kellokaupasta sitä ei voi ostaa. Sagberg Andersenin mukaan kyse on erikoisversiosta: sinisellä kellotaululla varustettua ei ole saatavana ”tavallisista” kelloliikkeistä.

”Näitä saa vain kellomerkin brändimyymälöistä. Jalkapallotähdille on tyypillistä, että heillä on kelloja, joita muilla ei ole. Se on usein tärkeämpää kuin itse kello.”

Haalandin kello ei ole kuitenkaan kyseisen brändin kalleimmasta päästä, sillä myynnissä on muun muassa 108 000 euroa maksava kello.

Kallis kello ei ole yllättävä asia Haalandille. Kun hän lähti Borussia Dortmundista, hänen kerrotaan antaneen joukkuekavereilleen Rolex-kellot, joiden kappalehinta on noin 13 000–15 000 euroa. Haalandin sanotaan lahjoittaneen 33 Rolexia.