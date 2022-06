Helsingin Olympiastadionilla sijaitseva Urheilumuseo muuntuu kulttuurikeskukseksi, jossa voi luoda oman liikuntakokemuksensa.

Vuonna 1938 perustettu Urheilumuseo kokee ensi viikolla ehkä historiansa suurimman muutoksen.

Urheilumuseon toiminta uudistuu ja laajenee, vaikka se pysyy samoissa tiloissa Olympiastadionin kyljessä.

Historiallinen muutos koskee ennen kaikkea nimeä: jatkossa Urheilumuseo ei ole enää museo, vaan Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus Tahto.

”Keskiöön saadaan liikuntakulttuuri perinteisen kokoelmanäkökulman sijaan”, sanoo näyttelypäällikkö Kalle Rantala, joka suunnittelee Tahdolle muun muassa mobiilisovellusta Tahto Go.

Urheilumuseoon olennaisesti kuuluvat mitalit ja esineet löytyvät toki jatkossakin Tahdosta. Etualalle nousee nyt kuitenkin kokemuksellisuus: vierailija voi omakohtaisesti kokeilla urheilu- tai liikuntasuoritusta.

”Ihminen saa tehdä meillä fyysistä liikuntaa, kun yhdistetään teknologiaa, jota ei voi ostaa kotiin, mutta jota voi käyttää kulttuurikeskuksessa liikuntakokemuksen luomiseen”, Rantala sanoo.

Tahdossa voidaan tulevaisuudessa myös mallintaa urheilutähtien temppuja. Kävijä voisi esimerkiksi kokeilla, miltä tuntuisi tehdä itse jääkiekkoilija Mikael Granlundin kuuluisa ilmaveivi.

”Näyttelyistä tehdään entistä kokeilullisempia. Erittäin inspiroivaa”, Rantala innostuu.

Aiemmin interaktiivisuus on perustunut pitkälti kosketusnäyttöihin, joita on kymmenkunta, sekä erilaisiin koululaisten tehtäviin. Urheilumuseossa on tällä hetkellä kolme muuta interaktiivista laitetta, Tahdossa määrä kasvaa kuuteen.

Arabian peruskoulun oppilaat Tuure Heikinheimo (vas.), Olavi Pyyry ja Ahti Leppänen ottivat itsestään kuvan Tähtihetki-automaatilla. Tähtihetki-automaatti liittää kävijän kuvan vanhaan yleisurheilun Suomi–Ruotsi-ottelussa otettuun kuvaan, jossa yleisö riemuitsee Olympiastadionilla vuonna 1954.

Uudistuksen yhtenä tarkoituksena on lisätä kävijämääriä ja kasvattaa kassavirtaa. Aikaisemmin markkinaehtoista tuottoa on ollut vähän.

”Käytännössä 90 prosenttia museon rahoituksesta on tullut valtiolta. Oma varainhankinta on ollut niukkaa. Ilman opetus- ja kulttuuriministeriön tukea meidän olisi ollut vaikea selvitä korona-ajasta. Museon perustyö on ollut arvokasta, mutta tänä päivänä se ei enää riitä”, Urheilumuseon johtaja Jukka-Pekka Vuori sanoo.

Urheilumuseon operatiivinen budjetti on kasvanut Vuoren aikana kahdessa vuodessa 1,2 miljoonasta eurosta 2,2 miljoonaan euroon.

Kun Vuori aloitti, museo keräsi yrityksiltä vuodessa vain 14 000 euroa. Nyt yrityskumppanuuden tuotto on noussut 400 000 euroon.

Yrityksiä museo on houkutellut rahoittajaksi vaihtuvilla näyttelyteemoillaan. Viimeksi teemana on ollut teknologia. Seuraavana vuorossa ovat esimerkiksi ympäristö sekä keho ja mieli.

”Haluamme käsitellä yhteiskunnallisia isoja teemoja, jotka kiinnostavat yrityskumppaneita ja tavoittavat uutta yleisöä”, Vuori sanoo.

Olympiastadionin massiivinen uudistusprojekti ajoi Urheilumuseon pitkäksi aikaa väistötiloihin Kalasatamaan. Evakkoaikana moni saattoi unohtaa koko Urheilumuseon olemassaolon.

”Lähdimme brändinä aika nollasta, kun aloitin kaksi vuotta sitten. Olemme tehneet paljon töitä museon brändin tunnettavuuden rakentamiseen. Nyt on taas uusi aika”, Vuori sanoo.

Museossa on kaikkiaan 36 000 esinettä ja puoli miljoonaa valokuvaa. Lajikirjo on laaja.

”Missään muualla maailmassa ei ole näin laajaa kokonaisuutta yhden maan urheilukulttuurista. Se ansaitsee arvostusta. Se on kuin timantti, joka pitää löytää”, Vuori sanoo.

Urheilumuseossa on esillä myös urheilijoiden asuja ja pukuja.

Urheilumuseon timantteihin kuuluu myös laaja mitalikanta. Mäkihyppääjä Matti Nykäsen ja hiihtäjä Veikko Hakulisen mitalit ovat suosittuja katselukohteita.

Parhaillaan Urheilumuseo neuvottelee Ville Pörhölän perikunnan kanssa kuulantyönnön olympiavoittajan mitalien saamiseksi näytille.

Museon varajohtaja ja kokoelmapäällikkö Ossi Viita sanoo, että monelle kävijälle on avautunut museossa kokonaan uusi maailma.

”Olemme olleet perinteinen organisaatio, johon otetaan yhteyttä. Nyt me otamme yhteyttä esimerkiksi urheilun lajiliittoihin ja kutsumme heitä käymään. He ovat hämmentyneitä, kun näkevät muutakin kuin näyttelyt”, Viita sanoo.

Urheilumuseossa on vuosittain noin 50 tapahtumaa, joihin tavoitellaan 10 000 ihmistä.

”Museo on avoin paikka, jonne voi tulla kokemaan elämyksiä muutenkin kuin näyttelyiden kautta”, Vuori sanoo

Jatkuvan uudistamisen vastapainona museolla on edelleen arvokas tehtävä arkistoinnissa ja tutkimuksessa. Tällä hetkellä museossa on tekeillä muun muassa Suomen Valtakunnan Urheiluliiton SVUL:n (1906–1994) historia.

”Suomalaisen urheilun tarina säilyy julkaisuissa, tutkimuksissa ja näyttelyissä. Pyrimme kasvattamaan liikunnan ja urheilun arvostusta. Pedagoginen työ on tärkeää”, sanoo Vuori, kun näyttelytiloissa vierailee samaan aikaan 80 alakoululaista.

Urheilumuseossa käy vuodessa 10 000 lasta. Alle 18-vuotiaat pääsevät museoon ilmaiseksi.

Urheilumuseo, tuleva Tahto, sijaitsee Olympiastadionin kupeessa.

Nykyisen Urheilumuseon, tulevan Tahdon sijainnilla on hyvät ja huonot puolensa, jos vertaa vastaaviin stadionien yhteydessä sijaitseviin urheilumuseoihin muualla Euroopassa.

Vuori käyttää esimerkkinä Barcelonan kotistadionia Camp Nouta, jonka sisäänkäynti on museon kautta ja uloskäynti kaupan kautta.

”Meidän sijaintimme Olympiastadionin sivussa on hyvä, muttei ihanteellinen. Meille pitää varta vasten tulla.”

Vuori toivoo, että koko Olympiastadionin alueesta käytäisiin uudenlaista keskustelua. Alkuperäisissä piirustuksissa Olympiastadionin eteen piti tulla niin sanottu olympiapuisto.

Helsingin keskustaan suunniteltu Pisara-rata on kuitenkin osaltaan estänyt suunnitelman etenemistä. Pisara-rata on maan alla kulkeva paikallisliikenteen rataosuus.

”Toivon, että juhlavat puheet kaupunkilaisten olohuoneesta toteutuvat jonain päivänä. Vielä se ei ole toteutunut. Pitää kerätä voimat yhteen ja miettiä, mitä tälle alueelle voisi tehdä”, Vuori sanoo.

