Tampereella elettiin tänä vuonna kaikkien aikojen kiekkokevättä, mutta kaupunki sykkii muutakin urheilua kuin jääkiekkoa. Tulossa ovat muun muassa padelin maailmancup ja pesäpallon Itä–Länsi-ottelut.

”MM-kisojen aikaan tuntui, että Tampere on Suomen johtava jääkiekkokaupunki.”

Näin toteaa Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok).

Kevään jälkeen on toden totta helppo olla samaa mieltä Tampereen asemasta suurena urheilukaupunkina. Tappara voitti jääkiekon suomenmestaruuden, ja Ilves nappasi pronssia ja samalla seuran ensimmäisen SM-mitalin 21 vuoteen.

Toukokuussa Tampereella järjestettiin jääkiekon MM-kisat, joiden päätteeksi Suomi juhli maailmanmestaruutta.

”Täällä elettiin kaikkien aikojen kiekkokevättä”, Ikonen tiivistää.

Ensi vuonna MM-kisat järjestetään Tampereella uudestaan.

Kaupunki on todellakin ”kiekon koti”, kuten se kutsuu itseään. Sitä se on itse asiassa ollut jo lähes 60 vuotta, sillä idea Kiekon koti -brändiin lähti vuoden 1965 jääkiekon MM-kisoista.

Silloin kisat pelattiin ensimmäistä kertaa Suomessa ja Tampereella, ja niitä varten valmistui Suomen ensimmäinen jäähalli, Hakametsä.

Tämän vuoden MM-turnaus oli Tampereelle onnistunut tapahtuma, joka toi alueelle alustavien arvioiden mukaan jopa 30–40 miljoonaa euroa. Lisäksi kisat toivat kaupungille näkyvyyttä.

”Suomesta ei tunneta muuta kuin Helsinki. Urheilutapahtumien kautta Tampere tulee tunnetuksi myös ulkomailla”, sanoo Tampereen tapahtumajohtaja Perttu Pesä.

Ilves ja Tappara kohtasivat ensimmäisen kerran Nokia-areenalla joulukuussa 2021.

Kaupungin urheiluhuuma ei rajoitu jääkiekon MM-kisoihin.

Toukokuussa Tampere valittiin vuoden hiihtokaupungiksi. Suomen hiihtoliitto jakoi palkinnon tänä vuonna ensimmäistä kertaa.

”Tampere on aktiivisesti ylläpitänyt hiihtolajien olosuhteita ensilumenladuista pitkälle kevääseen. Kaupungin hiihtoladut ovat merkittävä lähiliikuntapaikka, jota hyödyntävät niin kilpahiihtäjät kuin kaupunkilaiset koululaisista eläkeläisiin”, Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen perusteli päätöstä Ylen mukaan.

” ”Kaikkialle pääsee hotelleilta kävellen kymmenessä minuutissa.”

Vaikka jääkiekon MM-kisat ovat Tampereen suurin urheilujuhla, siellä järjestetään muitakin isoja urheilutapahtumia. Viime viikolla kaupunkiin kokoontui toistakymmentä tuhatta liikkujaa, kun voimistelutapahtuma Gymnaestrada valtasi sen.

Myöhemmin kesällä kaupungissa järjestetään myös padelin maailmancup, yleisurheilun MM-kisat yli 35-vuotiaille sekä pesäpallon Itä–Länsi-ottelutapahtuma. Pesäpallo-ottelu on samalla myös lajin satavuotisjuhla.

Syksyllä NHL palaa Suomeen neljän vuoden tauon jälkeen, kun Columbus Blue Jackets ja Colorado Avalanche kohtaavat kahdessa runkosarjan ottelussa Nokia-areenalla 4.–5. marraskuuta.

Tapahtumat eivät saavu Tampereelle itsestään. Kaupunki on yli 15 vuoden ajan tehnyt työtä sen eteen, että se olisi mahdollisimman hyvä paikka järjestää urheilukilpailuja.

Tuloksena on helposti saavutettava urheilukaupunki. Stadionit ja areenat sijaitsevat keskustan alueella, kuten myös suurin osa hotellikapasiteetista.

”Kaikkialle pääsee hotelleilta kävellen kymmenessä minuutissa”, Pesä arvioi.

Lisäksi Tampereelta pääsee suorilla lennoilla moniin Euroopan kaupunkeihin, mikä mahdollistaa kisaturismin. Esimerkiksi Riikaan, toiseen ensi vuoden jääkiekon MM-kisojen isäntäkaupunkiin, pääsee Tampere-Pirkkalan lentoasemalta reilussa tunnissa.

Wilma Murto hyppäsi uuden seipään Suomen ennätyksen, 472, Kalevan kisoissa Ratinan stadionilla vuonna 2021.

Tampere ei kuitenkaan panosta vain kilpaurheiluun ja suuriin urheilutapahtumiin, vaan kaupungin tavoitteena on kehittää mahdollisuuksia kaikenlaiseen liikuntaan.

Pormestariohjelmaankin on linjattu, että kaupungissa tulee edistää liikuntaa monipuolisesti. Esimerkiksi liikuntapaikkasuunnittelussa tulee huomioida nuorten suosimat lajit ja mahdollisuuksia retkeilyyn lähialueilla pitää kehittää.

Paikalliset urheiluseurat ovat tärkeä osa Tampereen urheilumaisemaa. Kaupungin alueella on noin 200 urheiluseuraa, joissa on yhteensä yli 60 000 jäsentä. Nuorten ja lasten osuus Tampereen liikuntapaikkojen käyttäjistä on valtava, noin 90 prosenttia.

Pesän mukaan kaupungin vahvuus on joukkuepalloilussa.

”Tampereella on tällä hetkellä parisenkymmentä pääsarjatason joukkuetta palloilulajeissa, muutama enemmän kuin Helsingissä.”

Huuhkajat juhli maalia Kreikkaa vastaan Ratinan stadionilla lokakuussa 2018.

Puitteet urheilulle ovat Tampereella huippuluokkaa. 15 000 katsojaa vetävä Nokia-areena valmistui viime vuonna, ja Tammelaan nousee uusi 8 000 katsojan jalkapallostadion.

Keskustan tuntumassa on myös Ratinan stadion, jolla järjestetään esimerkiksi yleisurheilukilpailuja. Se oli myös Huuhkajien kotistadion Olympiastadionin remontin ajan vuosina 2016–2020.

Muutaman kilometrin päässä keskustasta sijaitsee Kaupin urheilupuisto. Siellä on hiihtostadion, lenkkipolkuja ja jalkapallokenttiä, joilla pelataan esimerkiksi Kolmosen otteluita. Pesäpallostadionia uusitaan parhaillaan.

Nokia-areenan valmistuttua Hakametsän jäähallissa ei pelata enää SM-liigaa. Alue ei jää kuitenkaan tyhjilleen, vaan sinne rakennetaan Hakametsä Sport Campus.

Siihen kuuluu esimerkiksi sisäliikuntaan tarkoitettu monitoimiareena, ja alueen tilat yhdistävät esimerkiksi liikuntaa, tutkimusta ja yrityksiä.

Koko alueen pitäisi valmistua vuosina 2030–2032, mutta ensimmäisten tilojen on tarkoitus olla käytössä jo 2026–2027.

” ”Viime talvena hallin katto romahti, eikä sitä saatu takaisin käyttöön ennen kesää.”

Parannettavaakin on. Pormestariohjelmassa luetellaan liikuntapaikkoja, joita Tampereella täytyy kehittää.

Esimerkiksi uusia tekojääratoja pitää rakentaa ja uuden uimahallin suunnittelu aloittaa. Yksi tekojää valmistui Sorsapuistoon vuonna 2020, mutta uimahalli on suunnitteluvaiheessa.

Lisäksi kaupunkiin tarvitaan talvikäyttöinen jalkapallohalli. Tällä hetkellä Messu- ja urheilukeskuksessa on muiden liikuntapaikkojen ohella jalkapallokenttä ja Hervannassa sijaitsee paikallisten urheiluseurojen ylläpitämä kuplahalli.

Viime talvena hallin katto romahti, eikä sitä saatu takaisin käyttöön ennen kesää.

Tällä hetkellä kaupungin suunnitelmissa ei ole uutta jalkapallohallia. Ilves rakentaa kuitenkin kesän aikana Vuoreksen tekonurmelle lämmityksen, joten siellä pitäisi pystyä harjoittelemaan ensi talvena.

Tampereen pormestariohjelmassa linjataan, että kaupunkiin pitää rakentaa lisää tekojääratoja. Sorsapuiston tekojää valmistui vuonna 2020.

Vuonna 2017 HS kertoi, että Tampere aikoo nousta Suomen johtavaksi urheilukaupungiksi.

Modernien liikuntapaikkojen ja monipuolisten urheilutapahtumien myötä kaupunki on lähempänä tavoitteen saavuttamista kuin koskaan.

Silti työ jatkuu. Kesän aikana useamman lajin MM-tason kilpailut ja muut tapahtumat työllistävät tamperelaisia, ja myös ensi vuoden jääkiekon MM-turnauksen suunnittelu on aloitettu.

”Jos tämän vuoden kisat olivat upeat, ensi vuoden turnauksesta pitää tehdä vielä upeampi”, Ikonen linjaa.