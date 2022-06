Lapin mielestä ajaminen Sardiniassa on ”tosi simppeliä”.

Kauden kolmannen MM-rallinsa Sardinian saarella tänä viikonloppuna ajava Esapekka Lappi tähtää korkealle rajussa ja helleaallon piinaamassa kilpailussa.

Lappi nappasi kauden avauskisasta Ruotsista helmikuussa palkintosijan ja pyrkii podiumille myös Italiassa. Pieksämäkeläinen pääsee perjantaina reitille hyvältä lähtöpaikalta, ja myös torstain toinen sija testipätkällä nostaa odotuksia.

”Palkintopallilla on tavoite. Testeissä auto tuntui hyvältä, ja Portugalissa nähtiin, että se on myös nopea soralla. Siinä mielessä voi vain lähteä nauttimaan ja vetämään niin kovaa kuin mahdollista”, Lappi summasi.

Vaikka kyseessä on kauden avausralli soralla suomalaiskuskille, uskoo Lappi kaiken olevan kohdillaan menestystä ajatellen.

”Sardiniassa on aina kiva ajaa, kun on lämmintä ja hyvää ruokaa sekä meri tuossa vieressä. Heti alkuviikosta oli hyvä flow päällä, ja nyt päästään vetämään maailman hienoimmilla vehkeillä. Fiilis on pirun hieno”, Lappi hehkutti.

”Ajaminen täällä on tosi simppeliä. Pitää vain tähdätä puhtaaseen linjaan, jonka muut ovat tehneet. Sitten ajat tulevat tavallaan itsestään. Siinä on ihan turha yrittää tehdä mitään turhia liikkeitä.”

Lappi jakaa tällä kaudella Toyotan tehdastallin kolmatta autoa Sebastien Ogierin kanssa. Varmoja tallipisteitä olisi hyvä tuoda, mutta ainakin Sardiniassa Lapilla on lupa lähteä tavoittelemaan jopa voittoa.

”Ei ole ainakaan mitään puhetta ollut, että miten pitää ajaa, enkä usko, että tuleekaan. Katsotaan sitten kisan edetessä, miten tilanteet muuttuvat. Kyllä me kaikki saadaan lähteä ajamaan ihan normaalisti”, Lappi totesi.

Torstai-illan avauserikoiskokeella pohja-ajan kirjautti Hyundain Thierry Neuville. Toyotan Kalle Rovanperä ja Lappi jakoivat neljännen sijan sekunnin belgialaisen takana.

Sardinian MM-ralli käynnistyy toden teolla perjantaina, kun ohjelmassa on kahdeksan pikataivalta. Kisa päättyy sunnuntaina.