Kymiringillä ajetaan kesällä kansallisia kilpailuja moottoripyörillä ja rata-autoilla. Elokuussa radalla on määrä ajaa Suomen motocrossin MM-osakilpailu ja uutuutena kansainvälistä rallicross-sarjaa.

Iitin moottoriradan Kymiringin toimitusjohtaja Riku Rönnholm on enemmän harmissaan kuin huolissaan MotoGP:n osakilpailun peruuntumisesta.

Ratamoottoripyöräilyn MM-sarjan osakilpailu piti ajaa Kymiringillä heinäkuussa. Kisa peruuntuu nyt jo kolmatta kertaa.

Koronapandemian takia MotoGP jäi ajamatta vuosina 2020 ja 2021. Tämän kesän kisan Kansainvälisen moottoripyöräliiton FIM:n järjestelyorganisaatio Dorna perui radan keskeneräisyyden ja turvajärjestelyjen takia.

Yksi ongelma liittyi rengasvalleihin, joiden rakennusmateriaalin toimitusketju on katkennut monessa kohtaa. Koronapandemia viivästytti edelleen materiaalien hankintaa, samoin Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan.

Kymiringillä on Dornan kanssa viiden vuoden sopimus MotoGP-kisan ajamisesta. Rönnholm sanoo HS:lle, että peruuntumisen takia pyrkimyksenä on jatkaa sopimusta aina vuodella eteenpäin.

”Sitä keskustelua ei ole vielä käyty, mutta näin yleensä toimitaan. Ajatuksena on, että MotoGP on meillä pitkään ykköstuotteena. Uskon, että MotoGP ajetaan vuonna 2023”, Rönnholm sanoo.

Kymiring on MotoGP-tapahtumassa vastuussa ratatoiminnasta ja kilpailusta. Lahti Events puolestaan vastaa sopimuksen mukaisesti yleisöpalveluiden tuotannosta.

MotoGP:n valmistelujen takia Kymiringillä oli toukokuussa hiljaista. Kesän muihin tapahtumiin MotoGP:n peruuntuminen ei vaikuta.

Torstaina ja perjantaina radalla ajoi jo testiporukoita, mutta viikonloppu on ympäristöluvan edellysten mukainen hiljainen viikonloppu. Seuraava hiljainen viikonloppu on heinäkuun alussa. Juhannuksena rata on suljettu.

Elokuun lopulla radan valtaa uutena tulokkaana kansainvälinen rallicrossin kilpailusarja Nitro RX.

Elokuun lopulla radan valtaa uutena tulokkaana kansainvälinen rallicrossin kilpailusarja Nitro RX. Sarjaa ajetaan Suomen lisäksi Englannissa, Ruotsissa, Saudi-Arabiassa ja erityisesti Pohjois-Amerikassa.

”Koetamme pyörittää kesää mahdollisemman normaalisti. Ei riitä, että kisoihin avataan vain portti”, Rönnholm sanoo.

Kymiring on tehnyt kahtena edellisvuonna tappiota. Vuonna 2020 tappiota kertyi 255 000 euroa. Liikevaihto kasvoi lähes 200 000 euroon. Viime vuoden tilinpäätöstä ei ole vielä julkaistu.

Rata ei kuitenkaan olisi tuonut voittoa, vaikka MotoGP olisi ajettu.

”On itsestään selvää, että vuodet ovat tappiollisia, koska meillä on ollut paljon investointeja. Tarkoitus on päästä plussan puolelle”, Rönnholm sanoo.

Iltalehden mukaan Kymiring tarvitsee yhä lisärahoitusta, puhutaan useista miljoonista.

Kymiringin hallituksen puheenjohtaja Tapio Nevala sanoo lehdelle, että lisärahoitus liittyy tuleviin hankkeisiin, ei akuuttiin tilanteeseen.

”Radan alueella riittää kehittämistä vuosikausiksi. Alue on iso ja työt ovat monelta osalta kesken. Koko projektia ei ole rakennettu yhden MotoGP:n varaan, mutta tähän kesään sillä on vaikutusta”, Rönnholm sanoo.

Mitä nämä miljoonia vaativat uudet hankkeet ovat?

”Niistä en voi vielä kertoa. Ne julkaistaan ajallaan.”

Tähän mennessä Kymiringin rakentaminen on maksanut noin 30 miljoonaa euroa. Radan suunnittelu alkoi vuonna 2007. Asfalttipintainen rata valmistui vuonna 2019.