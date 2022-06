Suomi isännöi lauantaina Kansojen liigassa Bosnia-Hertsegovinaa, joka on sille viime vuosilta hyvin tuttu vastustaja.

Päävalmentaja Markku Kanervan mukaan Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pääsee lauantain Kansojen liigan otteluunsa ilman viime hetken loukkaantumisia.

”Valmistautuminen on mennyt ihan hyvin, ja pelaajat ovat terveitä. Olemme päässeet harjoittelemaan suunnitelmien mukaan, vaikka harjoituskentät eivät välttämättä ole olleet ihan priimaa”, Kanerva sanoi Huuhkajien tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Suomi isännöi lauantaina Olympiastadionilla Bosnia-Hertsegovinaa, joka on sille viime vuosilta tuttu vastustaja. Maa oli Huuhkajien kanssa samassa karsintalohkossa sekä edellisissä EM- että MM-karsinnoissa.

”Joukkueessa on paljon samoja nimiä ja avainpelaajia, mutta on siellä muutoksiakin tullut. Taitava joukkue se on, mutta olemme näyttäneet, että pystymme voittamaan heidät”, Kanerva totesi ja mainitsi AC Milanin tuoreen Serie A:n mestarin Rade Krunicin ja Milanon Interin konkarihyökkääjän Edin Dzekon.

Suomi pelaa Kansojen liigaa kesäkuussa tiiviissä tahdissa. Joukkue isännöi Montenegroa kolme päivää Bosnia-ottelun jälkeen. Vieraspelit Romaniaa ja Bosnia-Hertsegovinaa vastaan ovat 11. ja 14. kesäkuuta. Urakka jatkuu syyskuussa kotona Romaniaa ja vieraissa Montenegroa vastaan.

”On hienoa aloittaa Kansojen liiga kahdella kotiottelulla. Selvää on, että kuormitusta ja lihaskireyttä on joillakuilla pelaajilla. Avauskokoonpanoon on valinnanvaraa”, Kanerva sanoi.

Suomi pelaa Kansojen liigan toiseksi korkeimmalla tasolla B-liigassa. Lohkon voittaja nousee parhaiden jalkapallomaiden A-liigaan ja jumbo putoaa C-tasolle. Lohkovoitto toisi myös paikan EM-kisojen jatkokarsinnoissa.

”Tärkeintä on säilyttää tasomme, ettei matsien välillä tulisi isoja heilahteluita. Stabiili suoritus, oli kentällä kuka tahansa”, Kanerva linjasi.

Bosnia-Hertsegovinalle viime vuodet ovat olleet haastavia. Maa jäi Huuhkajien taakse niin EM- kuin MM-karsinnoissa. Harjoituspelit mukaan lukien Bosnia-Hertsegovinan tämän ja viime vuoden saldo on melko synkkä: 15 ottelua, joista kolme voittoa kuusi tasapeliä ja kuusi tappiota.

Viime vuosien keskinäisissä EM- ja MM-karsintaotteluissa Huuhkajat ovat vieneet pidemmän korren kahdella voitolla, yhdellä tasatuloksella ja yhdellä tappiolla. Bosnia-Hertsegovinan pelin sielu on ollut pitkään keskikenttämies Miralem Pjanic, jonka kautta joukkueen pallollinen pelaaminen on pitkälti pyörinyt.