Päävalmentaja Markku Kanervan kaudella tällaisia lopun pettymyksiä – johdon sulamisia – ei ole juurikaan nähty. Enemmän Huuhkajien ottelun loppu toi mieleen muistoja 90-luvulta tai 2000-luvun alusta, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Täyttymyksen ja pettymyksen välinen ero on hiuksenhieno. Tällä kertaa Suomen erotti voitosta puolitoista minuuttia ja yksi ohipusku Kansojen liigan avausottelun lisäajalla.

Ei tappiota voi tietenkään yhden pelaajan piikkiin laittaa, kun koko joukkue oli köysissä lisäajan viimeisillä minuuteilla. Paine olisi pitänyt saada pois omasta päästä ja omalta rangaistusalueelta. Ehkä tämä harmittava lopun sulaminen voidaan osin laittaa Huuhkajien uusiutuneen puolustuslinjan piikkiin.

Kukapa muukaan Bosnia ja Hertsegovinan ratkaisijaksi olisi noussut kuin Interin tähtihyökkääjä Edin Džeko, joka vippasi pallon takatolpalle. Oikea toppari Leo Väisänen puski ohi pallosta, ja tasoitusmaalin tekijä Smail Prevljak sai pallon. Siinä takatolpan edessä vierailla oli 4–3-ylivoima – hyvin pelattu tilanne heiltä.

Ehkä tämäkin on osa Huuhkajien prosessia, nimittäin oppimisprosessia. Päävalmentaja Markku Kanervan kaudella tällaisia lopun pettymyksiä, johdon sulamisia ei ole juurikaan nähty. Enemmän ottelun loppu toi mieleen muistoja takavuosilta, 90-luvulta tai 2000-luvun alusta.

”Ei tällaista tule nopeasti mieleen. Harmittava maali, pakko sanoa. Oli jo melkein kolme pistettä käsissä”, Teemu Pukki sanoi.

Huuhkajien peli on ottanut koko ajan pieniä kehitysaskelia. Viime vuoden suurin pelillinen muutos on ollut se, että Huuhkajat on pystynyt hallitsemaan enemmän palloa viimeisellä kenttäkolmanneksella. Lauantaina Suomi piti palloa siellä 373 sekuntia, mikä on parikymmentä sekuntia enemmän kuin viime EM-karsinnoissa keskimäärin.